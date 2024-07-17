Western Digital випустила ігровий SSD на 8 ТБ за привабливою ціною

Попередні замовлення на варіант WD Black SN850X M.2 NVMe Gen 4 8 ТБ вже стартували. Накопичувач з номером моделі WDS800T2X0E без радіатора (який потрібний для PlayStation 5) можна замовити за $849, а варіант WDS800T2XHE з ним він коштує на $50 більше. Western Digital є одним з небагатьох великих виробників, які пропонують такий обсяг і характеристики.

WD Black SN850X на 8 ТБ досить швидкий порівняно з іншими найбільшими SSD. Він підтримує продуктивність послідовного читання 7,2 ГБ/с, що трохи менше, ніж у варіантів цього ж модельного ряду на 1 ТБ, 2 ТБ та 4 ТБ, для яких задекларовані 7,3 ГБ/с. Швидкість послідовного запису дорівнює 6,6 ГБ/с, а довільного запису — 1,2 млн. IOPS. Цих параметрів більш ніж достатньо для ігор.

Накопичувач поєднує власний контролер Western Digital із флешпам’яттю 3D TLC NAND від KIOXIA. Невідомо, чи він використовує ту ж саму 112-шарову пам’ять BiCS5, що й варіант на 4 ТБ.Стійкість до запису варіанта 8 ТБ оцінюється у 4800 ТБ*Вт. Western Digital підтримує ці накопичувачі 5-річною гарантією.

Наразі WD Black SN850X трохи дешевший за інші накопичувачі PCIe 4.0 на 8 ТБ. SSD MP600 PRO XT від Corsair зараз коштує близько $950, а Sabrent Rocket 4 Plus коштує $1200. Teamgroup пропонує накопичувач MP44 на 8 ТБ дешевший, він коштує $825. Усі ці SSD мають швидкість зчитування від 7 ГБ/с.

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Джерела: TechSpot, TechPowerUp

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