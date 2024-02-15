X/Twitter, здається, верифікує терористів — дослідники виявили близько 30 підсанкційних осіб з «синіми чеками»

Мова йде про лідерів партії Хезболла, яка визнана терористичною організацією в США, сина Муаммара Каддафі та акаунти, пов’язані з хуситами.

Згідно зі звітом некомерційної організації Tech Transparency Project (TTP) на цей час ідентифіковано близько 30 акаунтів з «синіми галочками», які нібито належать підсанкційним особам. Ось кілька з них:

Акаунт лідера терористичної організації Хезболла Хасана Насралла — з понад 93 000 підписників та позначкою «перевірений» (тобто власник надав X державне посвідчення особи).

Іранське державне інформаційне агентство Press TV (один з двох акаунтів із «золотими чеками» — інший російський «Тінькофф Банк»). Вартість такої преміальної «галочки» сягає $1000 на місяць.

Аль-Сааді Каддафі, син покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі, який певний час також був підписаний на Ілона Маска.

Ансаралла — єменське угруповання, більш відоме як хусити.

TTP зазначає, що більшість облікових записів були верифіковані після того, як Ілон Маск придбав Twitter і запропонував платну передплату (лише десятеро заплатили, щоб зберегти «застарілі» галочки, які отримали раніше).

В X звіт не коментували, але, схоже, видалили майже всі вищезгадані «сині чеки» («золоті», наприклад, — все ще відображаються на сторінках Press TV і «Тінькофф Банку»), і заблокував кілька акаунтів (зокрема, й сторінку, пов’язану з угрупуванням Харакат аль-Нуджаб, яке підтримує Іран).

«X має надійний і безпечний підхід до наших функцій монетизації, дотримуючись юридичних зобов’язань, а також незалежної перевірки. Декілька акаунтів, перелічених у Звіті про прозорість технологій, не вказані безпосередньо в списках санкцій, тоді як деякі інші, які підпадають під санкції, можуть мати видимі галочки на облікових записах, не отримуючи жодних послуг», — зазначили вже згодом в X у відповідь на запит The Verge.

Підприємствам США заборонено здійснювати економічні операції з людьми та організаціями, які перебувають у санкційних списках — власне подібна заборона є й у політиці X стосовно продажу передплат. TTP зазначає, що можливо, хоча й малоймовірно, що соцмережа подарувала сині позначки терористичним групам безплатно чи вони отримали їх обманом.

До придбання Маска (ще під назвою Twitter) соцмережа потрапляла в юридичні скандали за те, що нібито підтримувала терористів. Родина жертви нападу «Ісламської держави» звинуватила Twitter в тому, що він не заборонив облікові записи, пов’язані з групою — нині справа на розгляді в Верховному суді.

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Інше питання полягає в тому, чи приймала соцмережа гроші (нехай мова йде лише про $8 на місяць) за передплату від людей, з якими заборонено вести фінансові операції.

Згідно з іншим торішнім дослідженням після того, як Маск придбав та очолив Twitter у жовтні 2022 року, кількість антисемітських постів на платформі зросла більш ніж удвічі. Сам мільярдер заперечував звинувачення в антисемітизмі, намагався судитись з Антидифамаційною лігою та називав себе «євреєм за покликанням».

Тим часом через наявність суперечливих дописів з соцмережею припинили рекламну співпрацю з десяток великих компаній (зокрема, Apple та Disney) — Маск у відповідь публічно послав їх до біса.

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