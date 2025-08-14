Новини Пристрої 14.08.2025 comment views icon

Xiaomi представила Poco M7 Plus та M7 4G з 7000 мАг Si-C батареєю

Вадим Карпусь

Xiaomi представила Poco M7 Plus та M7 4G з 7000 мАг Si-C батареєю
Poco M7 Plus

Бренд Xiaomi Poco представив пару нових смартфонів Poco M7 Plus та M7 4G, в яких робить ставку на автономність. Новинки отримали батарею місткістю 7000 мА·год на базі технології Si-C, що забезпечує вищу щільність енергії та кращу витривалість елементів у порівнянні зі звичайними літій-іонними акумуляторами. Підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт та зворотне заряджання 18 Вт, що дозволяє використовувати смартфон як павербанк для інших пристроїв.

Xiaomi представила Poco M7 Plus та M7 4G з 7000 мАг Si-C батареєю
Poco M7 Plus та M7 4G отримали батарею місткістю 7000 мАг

Poco M7 Plus

Смартфон Poco M7 Plus обладнаний 6,9-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ 2340х1080 пікселів. Панель підтримує частоту оновлення 144 Гц та пікову яскравість 550 ніт. Екран прикритий захисним склом Corning Gorilla Glass 3.

Пристрій містить процесор Snapdragon 6s Gen 3, до 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 128 ГБ. Завдяки слоту можна додатково встановити карту пам’яті microSD місткістю до 2 ТБ.

Основна камера Poco M7 Plus має 50-мегапіксельний сенсор та автофокус, однак система стабілізації зображення відсутня. Другий модуль — допоміжний, характеристики не уточнюються. Фронтальна камера розташувалась у круглому отворі дисплея та отримала 8-мегапіксельний сенсор.

Попри батарею великої місткості, корпус смартфона має товщину лише 8,4 мм, і Poco заявляє, що це найтонший смартфон з батареєю такого об’єму. Вага становить 217 г, а захист корпусу відповідає стандарту IP64 (пил та бризки).

Xiaomi представила Poco M7 Plus та M7 4G з 7000 мАг Si-C батареєю
Poco M7 Plus та M7 4G отримали Si-C батарею місткістю 7000 мАг

Пристрій постачається з HyperOS2 на базі Android 15, обіцяють 2 роки оновлень ОС і 4 роки патчів безпеки. Вбудований Google Gemini для роботи зі штучним інтелектом.

Продажі смартфона Poco M7 Plus почнуться 19 серпня. Стартова версія з 6/128 ГБ пам’яті коштує $160, а конфігурацію 8/128 ГБ оцінили у $170. Користувачам запропонують кольори Aqua Blue, Carbon Black та Chrome Silver.

Poco M7 4G

Це доступніша альтернатива Poco M7 Plus, а за своїми характеристиками новинка нагадує Redmi 15 4G. Пристрій також містить 6,9-дюймовий LCD Full HD+ дисплей з частотою оновлення 144 Гц, але з яскравістю до 850 ніт.

Ця модель працює на базі процесора Snapdragon 685. Користувачі отримають конфігурації з 6 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 128 ГБ, а також 8 ГБ + 256 ГБ. Є слот з підтримкою карток microSD місткістю до 2 ТБ. Основна камера — 50 Мп f/1.8 з відеозйомкою 1080p, фронтальна — 8 Мп f/2.0.

Xiaomi представила Poco M7 Plus та M7 4G з 7000 мАг Si-C батареєю
Poco M7 4G

Ця версія трохи товща (8,55 мм) і важча (224 г). Смартфон має боковий сканер відбитків, захист IP64, важить 224 г та працює на HyperOS 2.

Ціна Poco M7 4G в Європі починається зі 100 євро (без зарядного пристрою в комплекті).

Варто нагадати, що лінійка Poco M7 вже включає моделі Poco M7 5G та Poco М7 Pro 5G, який продається в Україні за ціною від 7999 грн.

Джерело: gsmarena 1, 2

