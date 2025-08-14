Xiaomi представила Poco M7 Plus та M7 4G з 7000 мАг Si-C батареєю

Poco M7 Plus

Бренд Xiaomi Poco представив пару нових смартфонів Poco M7 Plus та M7 4G, в яких робить ставку на автономність. Новинки отримали батарею місткістю 7000 мА·год на базі технології Si-C, що забезпечує вищу щільність енергії та кращу витривалість елементів у порівнянні зі звичайними літій-іонними акумуляторами. Підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт та зворотне заряджання 18 Вт, що дозволяє використовувати смартфон як павербанк для інших пристроїв.

Poco M7 Plus

Смартфон Poco M7 Plus обладнаний 6,9-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ 2340х1080 пікселів. Панель підтримує частоту оновлення 144 Гц та пікову яскравість 550 ніт. Екран прикритий захисним склом Corning Gorilla Glass 3.

Пристрій містить процесор Snapdragon 6s Gen 3, до 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 128 ГБ. Завдяки слоту можна додатково встановити карту пам’яті microSD місткістю до 2 ТБ.

Основна камера Poco M7 Plus має 50-мегапіксельний сенсор та автофокус, однак система стабілізації зображення відсутня. Другий модуль — допоміжний, характеристики не уточнюються. Фронтальна камера розташувалась у круглому отворі дисплея та отримала 8-мегапіксельний сенсор.

Попри батарею великої місткості, корпус смартфона має товщину лише 8,4 мм, і Poco заявляє, що це найтонший смартфон з батареєю такого об’єму. Вага становить 217 г, а захист корпусу відповідає стандарту IP64 (пил та бризки).

Пристрій постачається з HyperOS2 на базі Android 15, обіцяють 2 роки оновлень ОС і 4 роки патчів безпеки. Вбудований Google Gemini для роботи зі штучним інтелектом.

Продажі смартфона Poco M7 Plus почнуться 19 серпня. Стартова версія з 6/128 ГБ пам’яті коштує $160, а конфігурацію 8/128 ГБ оцінили у $170. Користувачам запропонують кольори Aqua Blue, Carbon Black та Chrome Silver.

Poco M7 4G

Це доступніша альтернатива Poco M7 Plus, а за своїми характеристиками новинка нагадує Redmi 15 4G. Пристрій також містить 6,9-дюймовий LCD Full HD+ дисплей з частотою оновлення 144 Гц, але з яскравістю до 850 ніт.

Ця модель працює на базі процесора Snapdragon 685. Користувачі отримають конфігурації з 6 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 128 ГБ, а також 8 ГБ + 256 ГБ. Є слот з підтримкою карток microSD місткістю до 2 ТБ. Основна камера — 50 Мп f/1.8 з відеозйомкою 1080p, фронтальна — 8 Мп f/2.0.

Ця версія трохи товща (8,55 мм) і важча (224 г). Смартфон має боковий сканер відбитків, захист IP64, важить 224 г та працює на HyperOS 2.

Ціна Poco M7 4G в Європі починається зі 100 євро (без зарядного пристрою в комплекті).

Варто нагадати, що лінійка Poco M7 вже включає моделі Poco M7 5G та Poco М7 Pro 5G, який продається в Україні за ціною від 7999 грн.

Джерело: gsmarena 1, 2