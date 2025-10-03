Xiaomi SU7 самостійно поїхав із двору, доки власник займався хатніми справами

Новини WTF 03.10.2025 comment

Наприкінці вересня власник Xiaomi SU7 з провінції Шаньдун у Китаї помітив, як його припарковане у дворі авто раптово почало рухатись. В салоні нікого не було, а сам водій в цей час займався хатніми справами й жодних дистанційних команд зі смартфона не давав.

Відео з домашньої камери безпеки одразу завірусилось в інтернеті з суперечками про надійність сучасних систем автономного керування, тоді як власник вимагає від компанії пояснень — чому його Xiaomi SU7 раптово вирішив стати самостійним.

На запису можна побачити власника з дружиною всередині будинку, а також момент, в який авто раптово починає рухатись. Жінка стривожено скрикнула, тоді як чоловік одразу вибіг на вулицю, аби зупинити електромобіль і запобігти нещасному випадку.

Xiaomi SU7 самостійно поїхав із двору без водія, доки той займався хатніми справами

Після того як чоловік звернувся до служби підтримки Xiaomi, співробітники припустили, що він міг запустити систему дистанційно зі смартфона. Водій заперечив це і надав повне відео, аби запевнити, що жодного пристрою на той час в руках не тримав.

Пізніше галузеві канали повідомили, що журнал реєстрації даних містить позначку про запуск команди Remote Parking Assist (віддалений асистент паркування) — опції, що дозволяє електромобілю автоматично заїжджати на паркувальне місце по запиту із застосунку. На той час її нібито відправили з пристрою Apple, прив’язаного до акаунту власника. Хоча критики кажуть, що мали спрацювати захисні механізми, які блокують рух без присутності водія.

Власник попросив Xiaomi надати повні оригінальні журнали операцій, а не часткові витяги. Станом на 3 жовтня компанія не опублікувала офіційного звіту. Інцидент, на щастя, не призвів до травм людей чи пошкодження майна, однак посилив суперечки щодо того, чи є сучасні системи безпеки розумних автомобілів достатньо надійними.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Китай заборонив автовиробникам використовувати в рекламі терміни “автономне” та “розумне водіння”, у відповідь на смертельну аварію за участі SUV7 Xiaomi. Авто врізалось у стовп, а водій перехопив на себе керування з ADAS лише за кілька секунд до зіткнення — зрештою сталося загоряння і троє людей загинули.

Завузькі очі: Xiaomi SU7 постійно помилково будила китайця від сну за кермом

Джерело: carnewschina

