Xiaomi SU7 самостійно поїхав із двору, доки власник займався хатніми справами

Скриншоти з відео, наданого власником Xiaomi SU7 для розслідування

Наприкінці вересня власник Xiaomi SU7 з провінції Шаньдун у Китаї помітив, як його припарковане у дворі авто раптово почало рухатись. В салоні нікого не було, а сам водій в цей час займався хатніми справами й жодних дистанційних команд зі смартфона не давав.

Відео з домашньої камери безпеки одразу завірусилось в інтернеті з суперечками про надійність сучасних систем автономного керування, тоді як власник вимагає від компанії пояснень — чому його Xiaomi SU7 раптово вирішив стати самостійним.

На запису можна побачити власника з дружиною всередині будинку, а також момент, в який авто раптово починає рухатись. Жінка стривожено скрикнула, тоді як чоловік одразу вибіг на вулицю, аби зупинити електромобіль і запобігти нещасному випадку.

Після того як чоловік звернувся до служби підтримки Xiaomi, співробітники припустили, що він міг запустити систему дистанційно зі смартфона. Водій заперечив це і надав повне відео, аби запевнити, що жодного пристрою на той час в руках не тримав.

Пізніше галузеві канали повідомили, що журнал реєстрації даних містить позначку про запуск команди Remote Parking Assist (віддалений асистент паркування) — опції, що дозволяє електромобілю автоматично заїжджати на паркувальне місце по запиту із застосунку. На той час її нібито відправили з пристрою Apple, прив’язаного до акаунту власника. Хоча критики кажуть, що мали спрацювати захисні механізми, які блокують рух без присутності водія.

Власник попросив Xiaomi надати повні оригінальні журнали операцій, а не часткові витяги. Станом на 3 жовтня компанія не опублікувала офіційного звіту. Інцидент, на щастя, не призвів до травм людей чи пошкодження майна, однак посилив суперечки щодо того, чи є сучасні системи безпеки розумних автомобілів достатньо надійними.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Китай заборонив автовиробникам використовувати в рекламі терміни “автономне” та “розумне водіння”, у відповідь на смертельну аварію за участі SUV7 Xiaomi. Авто врізалось у стовп, а водій перехопив на себе керування з ADAS лише за кілька секунд до зіткнення — зрештою сталося загоряння і троє людей загинули.

