Тест Xiaomi YU7 на трасі: запас ходу нижчий від заявленого, але заряджається як чемпіон

Електромобіль Xiaomi YU7

Наприкінці минулого місяця Xiaomi представила електричний кросовер Xiaomi YU7. З цією моделлю компанія запропонувала цікаві характеристики, як от потужність до 690 к.с. й пробіг до 835 км, а також досить привабливу ціну від $35300. Перші власники вже отримали свої новенькі електромобілі, що дало змогу перевірити — наскільки обіцянки китайської компанії відповідають дійсності. Незалежні тести показали як сильні, так і слабкі сторони Xiaomi YU7.

Під час незалежного випробування від видання Sohu кросовер Xiaomi YU7 проїхав 483 км на швидкісній трасі, перш ніж батарея розрядилася до 0%. Це приблизно 64,4% від заявленого CLTC-запасу ходу в 750 км. Стандарт CLTC відомий своїми завищеними показниками. Сама Xiaomi в рекламних матеріалах обіцяла досягти 80-90% цього запасу ходу в реальних умовах дорожнього руху. Однак реальні показники виявилися значно меншими.

Водночас, за словами Sohu, Xiaomi YU7 продемонстрував найбільший запас ходу на високій швидкості серед електромобілів, які вони протестували у своєму фірмовому випробуванні Run to the End.

Ще варто зауважити, що при досягненні показника 0% заряду батареї електромобіль не перетворюється в нерухомість. Після цього Xiaomi YU7 ще зміг проїхати 9 км. Це добре, але значно поступається можливостям першого електромобіля китайської компанії. У попередньому тесті седан Xiaomi SU7 проїхав понад 20 км після досягнення 0% заряду.

Натомість заряджання — це справжній козир Xiaomi YU7. У другій частині тесту машину під’єднали до потужної зарядної станції на 400 кВт / 1000 В. За таких умов батарея повністю зарядилася від 0 до 100% за 37 хвилин. Це дуже гарний результат для батареї загальною місткістю 108,70 кВт⋅год, яка має корисну місткість 102 кВт⋅год.

Ще з цікавих показників — протягом усього сеансу заряджання середня потужність, що подається на акумулятор, становила 176 кВт. При цьому електромобіль підтримував понад 300 кВт потужності при заряджанні від 5% до 70%. Цей цикл вдалося зарядити за 14 хвилин — достатньо, щоб випити чашку кави. І це чудовий результат для серійного електромобіля.

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Джерело: autoevolution