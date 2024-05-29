ЄС хоче контролювати Telegram, але для статусу «гейткіпера» месенджеру не вистачає 4 млн користувачів

В ЄС з’ясовують, чи підпадає Telegram під новий суворий закон про контент, оскільки стурбовані поширенням російської дезінформації на платформі.

За даними Bloomberg, ЄС розпочав перемовини з Telegram, аби уточнити кількість користувачів — представники платформи запевняють, що їх близько 41 млн, однак є сумніви щодо цього твердження.

Наразі Закон про цифрові послуги поширюється на платформи, які мають понад 45 млн активних користувачів і передбачає для них суворі вимоги щодо модерації, а також штрафи на випадок порушення — на суму до 6% від глобальних річних продажів (за повторного порушення платформу можуть заборонити в ЄС).

«Ми вважаємо, що Telegram є досить великою платформою, і до неї повинні застосовуватися такі ж зобов’язання, як до Facebook, X і YouTube. Він має кваліфікуватися як дуже велика онлайн-платформа», — сказала прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас на початку цього місяця, закликавши виконавчий орган ЄС провести незалежну оцінку розміру платформи.

Telegram часто використовують прокремлівські боти для поширення дезінформації (зокрема й щодо війни в Україні), однак представники компанії кажуть, що платформа «не надто ефективна для цього», оскільки не покладається на алгоритми. До того ж Telegram нібито готує інструмент фактчекінгу, що дозволить агенціям з перевірки фактів додавати перевірену інформацію до відповідних публікацій.

Раніше засновник Telegram Павло Дуров розповів, що Apple надіслала запит на блокування деяких каналів для українських користувачів, а за кілька днів месенджер нібито «помилково» тимчасово забанив «єВорог» та інших українських військових ботів.