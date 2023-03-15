Євросоюз знову «скривдив» Apple — через нове законодавство компанія не зможе обмежувати швидкість зарядки USB-C

Законодавство ЄС вимагає, щоб усі смартфони у майбутньому були оснащені портом USB-C, зокрема й iPhone. Однак Apple має хитру лазівку — вимогу сертифікації MFI (Made for iPhone), яка передбачає наявність спеціальних чипів у зарядних кабелях для її техніки, що обмежує їхню сумісність (наприклад, нібито меншою потужністю зарядки при використанні несертифікованого кабелю).

Однак новий закон ЄС, схоже, порушить цей підхід — у тексті документа зазначено, що мобільні пристрої, оснащені USB-C, повинні використовувати протокол швидкої зарядки USB Power Delivery, якщо напруга перевищує 5 В, сила струму 3 А, а потужність 15 Вт — тож навряд чи в Apple вийде обмежувати сумісність кабелів надалі.

У ЄС наголошують, що уніфікація технології допоможе запобігти необґрунтованому обмеженню швидкості зарядки різними брендами та допоможе забезпечити однакову швидкість зарядки при використанні будь-якого сумісного зарядного пристрою. При цьому даних про швидкість передачі даних в законі немає, тому тут Apple зможе придумати нову лазівку.

У червні 2022 року Європейський парламент та 27 країн-членів Європейського Союзу досягли угоди про те, що з 2024 року мобільні телефони та інші електронні пристрої в ЄС використовуватимуть стандартизовані зарядні станції. За даними Європейської комісії, ця зміна зменшить викиди в довкілля та заощадить користувачам близько 250 мільйонів євро (293 мільйони доларів) на рік.

До 28 грудня 2024 року всі мобільні телефони, планшети та фотокамери, які поставлятимуться до Європи, мають оснащуватися зарядним портом USB Type-C, а з весни 2026 року нові правила щодо єдиної зарядки поширяться на ноутбуки.

США наразі обговорюють аналогічну ініціативу — з відповідною пропозицією до Міністерства торгівлі у червні 2022 року звернулося троє сенаторів. Влада Бразилії також вирішила наслідувати приклад з впровадженням єдиної зарядки USB-C для усієї дрібної користувацької електроніки.

iPhone, ймовірно, найбільше постраждав від нових правил. Оскільки більшість сучасних пристроїв Android мають порти USB Type-C, а Apple наполягала на використанні пропрієтарного роз’єму Lightning для власних смартфонів. Директор з маркетингу Apple Грег Джосвіак сказав, що компанії «доведеться дотримуватися» нових правил ЄС і розкритикував їх за «наслідки для електронних відходів та незручність для клієнтів».

Раніше ходили чутки, що Apple, ймовірно, скористається лазівкою і просто покладе в комплект відповідний перехідник (формулювання в документі виключають таку можливість), а якщо все-таки відмовиться від Lightning в iPhone, то швидше віддасть перевагу власній технології бездротової зарядки MagSafe, ніж USB-C. Деякі пристрої, включаючи Mac, більшість iPad та аксесуари вже переведені на USB-C із Lightning та інших роз’ємів.

Джерело: gadgettendency