Євросоюз знову «скривдив» Apple — через нове законодавство компанія не зможе обмежувати швидкість зарядки USB-C

Законодавство ЄС вимагає, щоб усі смартфони у майбутньому були оснащені портом USB-C, зокрема й iPhone. Однак Apple має хитру лазівку — вимогу сертифікації MFI (Made for iPhone), яка передбачає наявність спеціальних чипів у зарядних кабелях для її техніки, що обмежує їхню сумісність (наприклад, нібито меншою потужністю зарядки при використанні несертифікованого кабелю).
Однак новий закон ЄС, схоже, порушить цей підхід — у тексті документа зазначено, що мобільні пристрої, оснащені USB-C, повинні використовувати протокол швидкої зарядки USB Power Delivery, якщо напруга перевищує 5 В, сила струму 3 А, а потужність 15 Вт — тож навряд чи в Apple вийде обмежувати сумісність кабелів надалі.
У ЄС наголошують, що уніфікація технології допоможе запобігти необґрунтованому обмеженню швидкості зарядки різними брендами та допоможе забезпечити однакову швидкість зарядки при використанні будь-якого сумісного зарядного пристрою. При цьому даних про швидкість передачі даних в законі немає, тому тут Apple зможе придумати нову лазівку.
- У червні 2022 року Європейський парламент та 27 країн-членів Європейського Союзу досягли угоди про те, що з 2024 року мобільні телефони та інші електронні пристрої в ЄС використовуватимуть стандартизовані зарядні станції. За даними Європейської комісії, ця зміна зменшить викиди в довкілля та заощадить користувачам близько 250 мільйонів євро (293 мільйони доларів) на рік.
- До 28 грудня 2024 року всі мобільні телефони, планшети та фотокамери, які поставлятимуться до Європи, мають оснащуватися зарядним портом USB Type-C, а з весни 2026 року нові правила щодо єдиної зарядки поширяться на ноутбуки.
- США наразі обговорюють аналогічну ініціативу — з відповідною пропозицією до Міністерства торгівлі у червні 2022 року звернулося троє сенаторів. Влада Бразилії також вирішила наслідувати приклад з впровадженням єдиної зарядки USB-C для усієї дрібної користувацької електроніки.
iPhone, ймовірно, найбільше постраждав від нових правил. Оскільки більшість сучасних пристроїв Android мають порти USB Type-C, а Apple наполягала на використанні пропрієтарного роз’єму Lightning для власних смартфонів. Директор з маркетингу Apple Грег Джосвіак сказав, що компанії «доведеться дотримуватися» нових правил ЄС і розкритикував їх за «наслідки для електронних відходів та незручність для клієнтів».
Раніше ходили чутки, що Apple, ймовірно, скористається лазівкою і просто покладе в комплект відповідний перехідник (формулювання в документі виключають таку можливість), а якщо все-таки відмовиться від Lightning в iPhone, то швидше віддасть перевагу власній технології бездротової зарядки MagSafe, ніж USB-C. Деякі пристрої, включаючи Mac, більшість iPad та аксесуари вже переведені на USB-C із Lightning та інших роз’ємів.
Джерело: gadgettendency