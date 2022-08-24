YouTube запустив окремий розділ для подкастів (поки лише в США)

Відеохостинг Youtube розширює свою присутність в багатомільярдній індустрії подкастів. Як виявилося, ще в кінці липня компанія створила окремий тематичний розділ для подкастів.

Станом на зараз доступ до сервісу може отримати лише аудиторія зі США, перейшовши за посиланням youtube.com/podcasts. Від усіх інших користувачів розділ прихований.

На новій сторінці можна знайти як популярні шоу і канали (The H3 Podcast чи подкаст Логана Пола), так і подкасти з малочисельною аудиторією. Аналітики відзначають, що Розділ оформлений досить просто, та це не має великого значення – згідно з даними Cumulus, Youtube, навіть без окремого розділу, вже є більш популярним майданчиком для подкастів, ніж Apple Podcasts та Spotify.

Це пов’язано з тим, що захоплення YouTube аудиторії подкастів відбулося скоріше природним шляхом, ніж в результаті планування та реалізації прийнятої стратегії, як це було у Apple чи Spotify.

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Та схоже на те, що останнім часом в Youtube почали ставитися до подкастів більш серйозно – минулого року компанія створила відділ подкастів і призначила відповідальну людину за його розвиток.

А в березні цього року сайт під назвою Podnews “злив” 84-сторінкову презентацію, яка описує дорожню карту YouTube Podcast. В документі йдеться про плани YouTube показувати аудіорекламу, а також говориться про те, що YouTube планує розгорнути метрики для творців та інтегрувати у YouTube дані платформ-аналітиків подкастів, таких як Nielsen, Chartable і Podtrac.

Додавання цільової сторінки є досить важливим кроком в планах компанії розвивати цей напрямок.

Раніше повідомлялося, що YouTube планує створити єдиний магазин підписок на популярні стрімінгові сервіси.

Джерело: The Verge, TechCrunch