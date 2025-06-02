Ютубер розмістив ПК з NVIDIA RTX 4060 у кріслі — підгоріти може по-справжньом

Крісло FlexiSpot C7 Max з вбудованим ПК / Basically Homeless

Розділ Технології виходить за підтримки

Не знаєте, куди поставити ігровий ПК у тісному приміщенні? Є місце, де він не заважатиме і куди ніхто не подивиться. А відеокарта NVIDIA RTX 4060 забезпечить комфорт взимку.

Комп’ютер, вбудований у крісло, має дуже пристойні характеристики: процесор AMD Ryzen 7 9800X3D, 64 ГБ оперативної пам’яті, згадана вузькопрофільна RTX 4060 та інші компоненти максимально. Ютубер Basically Homeless використав як основу ергономічне крісло FlexiSpot C7 Max. Він просвердлив отвори у колісній основі, щоб зручно розмістити кабелі живлення.

Але навіть для найкомпактніших компонентів, як материнська палата mini-ATX, потрібний який-неякий корпус. Разом з цим потрібно зберегти функціональність не найдешевшого крісла. Ентузіаст додав місця під дерев’яною сідушкою за допомогою 50-мм алюмінієвих підпірок. Однак ця конструкція не вміщала відеокарту, тому вона була розміщена збоку, паралельно материнській платі, та підключена за допомогою райзера.

Механізм руху крісла встановлений вже ПІД цю конструкцію. Так, воно стало вищим, але жодним функціям це не заважає. Варто додати, що кнопка живлення розміщена прямо у сидінні знизу. За класикою, прийшлося замінити райзер, щоб відеокарта нормально запрацювала.

Приємною бонусною функцією став підігрів сидіння відеокартою та рештою компонентів. Лишається побажати автору, щоб його стілець підгоряв лише у переносному значенні, а краще навіть без цього.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.