GeForce RTX 5090 влаштувала фаєр-шоу на камеру під час першого запуску: випадок не гарантійний

Вадим Карпусь

GeForce RTX 5090 спалахнула відразу після запуску

Рідкісний, але показовий випадок стався з відеокартою GeForce RTX 5090 — пристрій загорівся буквально в момент запуску системи. Користувач встиг зафіксувати інцидент на камеру, однак отримати гарантійну заміну не зможе.


Відео опублікували на платформі Bilibili. За словами власника, він щойно встановив новий блок живлення потужністю 1300 Вт і вперше змонтував у систему відеокарту MSI GeForce RTX 5090 Trio. Перед першим запуском вирішив записати процес увімкнення — “про всяк випадок”. Обережність виявилася недаремною.

Щойно ПК стартував, з відеокарти вирвалися відкриті язики полум’я — причому одразу з кількох ділянок плати. Користувач миттєво вимкнув систему, але RTX 5090 фактично вийшла з ладу. Попри це, решта компонентів залишилися працездатними. На деталях видно сліди підгоряння, однак система продовжує працювати — зараз власник використовує GeForce RTX 5060.

Подібні інциденти з лінійкою RTX 5090 уже траплялися, але здебільшого йшлося про плавлення 16-контактного роз’єму живлення. У таких випадках користувачі могли розраховувати на заміну за гарантією за умови дотримання рекомендацій виробника щодо підключення. Тут ситуація інша: займання сталося одразу в кількох точках. За інформацією @unikoshardware, коротке замикання могло зачепити ланцюг VRM, що живить відеопам’ять.


Особливо цікаво виглядає ситуація з гарантією. У Китаї відеокарта GeForce RTX 5090 офіційно заборонена, тому оформити заявку на повернення товару можуть лише власники версій GeForce RTX 5090 D або RTX 5090 D V2, створені для китайського ринку. Стандартна RTX 5090 під цю програму не підпадає.

NVIDIA RTX 5090 спалахнула під час гри у Battlefield 6 — це був не роз’єм живлення

І це особливо болісно з огляду на ціну. Сьогодні RTX 5090 у більшості регіонів продається за $4000 і вище, що робить її однією з найдорожчих споживчих відеокарт на ринку. У цьому випадку власник втратив саме відеокарту, але зберіг решту системи. В найгіршому випадку все це могло завершитися значно більшими збитками.

