З Лукасом і Спілбергом в лідерах, але не без Тейлор Свіфт. Forbes склав топ-14 найзаможніших селебріті 2024 року

Десять знаменитостей зі списку стали мільярдерами протягом останніх 4-х років, тоді як співачка Тейлор Свіфт та телевізійний магнат Дік Вульф вперше досягли цього статусу торік. Загалом сукупний статок найзаможніших зірок 2024 року, представлених у рейтингу Forbes, сягає $31 млрд.

Більшість селебріті заробили мільярди на бізнесі, а не творчості. До прикладу, Ріанна має бренд косметики Fenty Beauty, а Jay-Z — дві алкогольні компанії D’Usse Cognac і Armand de Brignac Champagne. Майкл Джордан заробив понад $100 млн за свою баскетбольну кар’єру, однак ще більше грошей йому принесли контракти з Nike.

Топ-14 найбагатших знаменитостей світу у 2024 році Враховано чисті статки станом на 8 березня 2024 року

14. Тейлор Свіфт — $1,1 млрд

34-річна американська співачка відзначилась одним із найвпливовіших років у своїй кар’єрі. У 2023-му ім’я Тейлор Свіфт майже не зникало з заголовків — концерти за її участі викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала, продажі квитків на її фільм-концерт били рекорди, і зрештою журнал Time визнав співачку «‎Людиною року».

13. Дік Вульф — $1,2 млрд

Вульф, відомий як натхненник найпопулярніших кримінальних шоу, зокрема «Закон і порядок» і «ФБР», дебютував у списку мільярдерів завдяки майже $2 млрд (до оподаткування), заробленими за 30-річну кар’єру на телебаченні.

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12. Меджик Джонсон — $1,2 млрд

Джонсон, якому нині виповнилось 64 роки, зробив собі ім’я на баскетболі, однак заробив свій капітал у бізнесі — зокрема завдяки кмітливим партнерствам з іншими мільярдерами. Йому належать «Вашингтон Коммандерс» NFL (з Джастіном Гаррісом), «Лос-Анджелес Доджерс» з MLB (з Тоддом Болі), «Лос-Анджелес Спаркс» з WNBA та LAFC з MLS.

Більшу частину статків формує його частка в компанії зі страхування життя EquiTrust.

11. Леброн Джеймс — $1,2 млрд

За двадцять років баскетбольної кар’єри Леброн Джеймс заробив понад $1 млрд на майданчику та поза ним. Він вклав кошти у нерухомість та частки в таких компаніях, як Blaze Pizza, власну виробничу та розважальну компанію SpringHill і, звичайно, спорт.

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Джеймс також має частку в Fenway Sports Group, власнику команди MLB Boston Red Sox; футбольному клубі «Ліверпуль» і «Піттсбург Пінгвінз» НХЛ.

10. Тайґер Вудс — $1,3 млрд

Гольфіст Тайґер Вудс приєднується до елітного клубу з двох людей (Леброна Джеймса згадували вище), які стали мільярдерами, активно займаючись спортом. Вудс виграв 15 турнірів із четвірки найвизначніших та 67 турнірів професійної асоціації гольфу. Він наймолодший гольфіст, якому вдалося здобути великий шолом за кар’єру (тобто не впродовж одного календарного року).

Найвідоміша торгова угода Вудса з Nike тривала майже 30 років і завершилася у січні. Він також анонсував власну лінію одягу Sun Day Red.

9. Ріанна — $1,4 млрд

Попзірка має частки у двох мільярдних брендах: косметичній компанії Fenty Beauty, якою володіє разом із гігантом предметів розкоші LVMH, і бізнесі спідньої білизни Savage X Fenty (справжнє ім’я Ріанни — Робін Фенті).

8. Тайлер Перрі — $1,4 млрд

За понад 30 років створення та знімань у телешоу, фільмах та виставах Перрі заробив понад $1,4 млрд до оподаткування. Він також відомий тим, що позичив один зі своїх будинків у Лос-Анджелесі принцу Гаррі та Меган Маркл, коли вони пішли з посади старших членів британської королівської родини.

7. Пітер Джексон — $1,4 млрд

Режисер-візіонер франшиз «Володар перснів» і «Гобіт» Пітер Джексон заробив більшу частину свого статку завдяки своїй компанії візуальних ефектів Weta Digital, яка продала частину своїх активів виробнику ігор Unity Software у 2021 році. Ця угода принесла новозеландцю майже $1 млрд готівкою та акціями.

6. Кім Кардашьян — $1,7 млрд

Ніхто не заробив на славі від реаліті-шоу більше, ніж Кім Кардашьян. Вона стала мільярдеркою завдяки своїм брендам краси та одягу — у 2023 році її лінійку корекційного одягу Skims оцінили в $4 млрд.

5. Jay-Z — $2,5 млрд

Перший хіп-хоп-мільярдер продав 50% акцій свого бренду шампанського Armand de Brignac гіганту предметів розкоші LVMH у 2021 році щонайменше за $300 млн, а також мажоритарний пакет акцій своєї коньячної марки D’Usse у 2023 році за $750 млн.

Він також володіє частками в Uber і Block. Його чистий капітал не включає статки його дружини Бейонсе в пів мільярда доларів.

4. Опра Вінфрі — $2,8 млрд

Ведуча денного ток-шоу стала першою темношкірою жінкою-мільярдером у 2003 році. Відтоді вона перетворила свій бренд на медійну та бізнес-імперію, включаючи інвестиції в нерухомість і власну продюсерську компанію.

3. Майкл Джордан — $3,2 млрд

Джордан став першим спортсменом-мільярдером у 2015 році, але це не завдяки своїй легендарній баскетбольній кар’єрі. Він заробив понад $1,8 млрд від партнерства з брендами, а також зробив дуже розумну інвестицію у 2010 році, придбавши команду NBA «Шарлотт Хорнетс» за $175 млн — вже у 2023 році вона була продана за $3 млрд.

2. Стівен Спілберг — $4,8 млрд

Спілберг приєднався до світових мільярдерів в 1994 році як перший режисер після виходу низки хітів, серед яких «Щелепи», «Парк Юрського періоду» та «Список Шиндлера».

«Я азартний гравець», — говорив Спілберг торік. «Я не беру зарплату вже майже десять років».

Натомість він домовився про відсоток від валових продажів своїх фільмів, і досі отримує частину від кожного квитка, проданого в тематичних парках Universal завдяки серії про Індіану Джонса.

1. Джордж Лукас — $5,5 млрд

Режисер «Зоряних війн», який дебютував як мільярдер у 1997 році, став найбагатшою знаменитістю у рейтингу Forbes, здебільшого завдячуючи своїй виробничій компанії LucasFilm, яку продав Disney у 2012 році за понад $4 млрд готівкою та акціями.