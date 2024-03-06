За перші два місяці 2024 року українці імпортували майже 60 тис. авто (58 593 шт.), з яких 14% (8 026 авто) — електромобілі, і це майже у 8 разів більше, аніж за аналогічний період 2021 року (тоді було ввезено лише 1040 «електричок»), свідчить нове дослідження OpenDataBot.

Імпорт авто в Україну виріс на 34% до аналогічного періоду 2023 року, але все ще значно нижче показників довоєнного часу — майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року. Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став Volkswagen — 12,8% від загального обсягу ввезених авто. Йому наслідує Renault з часткою 8,7%.

Частка електричних авто становить близько 14% від загальної кількості імпортованих машин цьогоріч. Найбільшим попитом в українців користується Tesla — 1 672 автівки (кожна п’ята). На другому місці з незначним відставанням — Volkswagen: 1 503 електроавто або ж 18,7% від усіх імпортованих електромобілів.

Найпопулярніші в Україні марки легкових авто у 2024 році

VOLKSWAGEN 7 488 12.8% RENAULT 5 102 8.7% AUDI 3 484 5.9% NISSAN 3 374 5.8% SKODA 2 836 4.8% TOYOTA 2 583 4.4% BMW 2 466 4.2% FORD 2 462 4.2% HYUNDAI 2 030 3.5% Інші 26 768 45.7%

Понад 44 тисячі авто — 75% від усіх ввезених автомобілів — становлять вживані моделі. Ба більш, кожне друге авто старше за 10 років. Щодо географії реєстрації, найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,7%. До топ-3 увійшли також Львівщина (10,7%) та Одещина (7,4%).

У 2023 році в Україну ввезли 277 866 легкових авто. З них — 38 тис. електромобілі. І це у 4 рази більше, ніж у довоєнному 2021 році, коли ввезли 8996 електромобілів. На початок 2023 року таких авто в Україні було зареєстровано майже 47 тис., а на початок 2024-го парк електрокарів України налічує понад 90 тисяч автівок (станом на 1.03.2024 — 92 082). Збільшенню попиту на електромобілі в Україні сприяють, серед іншого, низька вартість електроенергії та податкові пільги — нульова ставка розмитнення та відсутність ПДВ (зараз лише акциз — €1 за кВт⋅год місткості акумулятора).

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