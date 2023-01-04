Скільки легкових електромобілів в Україні? На початок 2023 року таких авто зареєстровано майже 47 тис.

Головний сервісний центр МВС поділився актуальною статистикою щодо кількості зареєстрованих легкових електромобілів — станом на 1 січня 2023 року таких офіційно зареєстровано 46 830 штук.

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За 2022 рік сервісними центрами МВС було зареєстровано загалом 13 321 електрокарів — це на 56% більше, ніж у 2021 році, коли їхня кількість становила 8 541. Це цифри стосуються лише легкових електроавт — до цієї статистики не входять тролейбуси, скутери та інші транспортні засоби з електродвигунами.

Нагадаємо, у 2020-му році набрав чинності закон про інфраструктуру для електромобілів, який, серед іншого, запровадив «зелені» номерні знаки та використання в них чистої латиниці. Такі номерні знаки почали видавати в Україні восени 2020 року.

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Українці досить активно пересідали на електромобілі та знаходилися в фарватері електрифікації автопрому ще до початку повномасштабної війни (як відомо, в Україні електромобілі звільнені від ПДВ та ввізного мита як мінімум до кінця 2025 року), а паливна криза та подальше зростання цін навесні призвели до стрімкого росту попиту на електричні моделі. Якщо рахувати з «гібридами», то вже зараз в Україні налічується понад 100 тис. електрифікованих легкових авто.

Що тут сказати, загалом це гарна тенденція не потрібно бути генієм аналітики чи великим фінансовим експертом, щоб спрогнозувати подальше зростання попиту на електричні моделі та пришвидшення темпів зростання ринку електромобілів, зважаючи на світові тенденції та сучасні реалії. Попит на електроавто на акумуляторах (BEV) продовжує зростати й в ЄС, де нещодавно затвердили повну заборону продажу нових авто на викопному паливі з 2035 року.

Наприкінці вересня «Енергоатом» анонсував створення мережі зі 120 швидких зарядних станцій для електромобілів за два роки — 40 великої потужності (160+ кВт) та ще 80 середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Проте зараз українська енергетика потерпає від російських ракет і дронів, тож поки що незрозуміло, як це вплине на початкові плани та графік.

Можна також пригадати, що у 2021 році Мінінфраструктури України пропонувало заборонити продаж бензинових та дизельних авто вже з 2030 року — тоді ця ініціатива зупинилася на стадії публічного обговорення. Ще раніше відомство пропонувало змінити ДБН та зробити обов’язковими зарядні станції для електромобілів на всіх автомобільних дорогах загального користування.