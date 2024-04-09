«Забери мене на Місяць» — український трейлер сатиричної комедії про космічні перегони 1960-х зі Скарлетт Йоганссон та Ченнінґом Татумом

Події фільму розгортаються на тлі історичної посадки космічного корабля «Апполон-11» на Місяць.

«Коли імідж NASA майже зазнав краху, талановита маркетологиня Келлі Джонс розпочинає безпрецедентну промокампанію, щоб виправити ситуацію. Цим вона неабияк ускладнює роботу над висадкою усій команді NASA. Проте коли Білий Дім вирішує, що місія є надто важливою аби її провалити, Келлі доручають зняти фальшиве приземлення як запасний варіант. Безкомпромісна боротьба за першість розпочинається», — йдеться в офіційному синопсисі.

Головні ролі у комедії зіграли Скарлетт Йоганссон («Месники», «Люсі», «Чорна Вдова») та Ченнінґ Татум («Мачо і ботан», «Супер Майк»). Доповнюють акторський склад Вуді Гаррельсон, Джим Раш, Рей Романо, Анна Гарсія, Дональд Еліз Воткінс, Ноа Роббінс, Колін Вуделл, Нік Ділленбург, Крістіан Зубер.

Режисером виступив Ґреґ Берланті, який раніше працював шоуранером, сценаристом і продюсером таких серіалів, як «Стріла», «Флеш», «Бортпровідниця» і «Рівердейл», а також зняв фільми «З любов’ю, Саймон» і «Клуб розбитих сердець». Сценарій написала Роуз Гілрой.

Фільм «Забери мене на Місяць» вийде в Україні 11 липня.

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