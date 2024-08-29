Заборона постачання китайських дронів з 1 вересня викличе дефіцит у ЗСУ, — Мадяр

З 1 вересня 2024 року Китай запроваджує обмеження на експорт дронів та складників до них. Роберт «Мадяр» Бровді, командир 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем (ОПУБАС), б’є на сполох.

У Facebook найбільш відомий «дроновод» ЗСУ радить приготуватися «до нового випробування». Мадяр очікує більший дефіцит, ніж з західними боєприпасами — принаймні, їх періодично додають. Роберт Бровді вбачає в обмеженні Китаю спробу «усадити» Україну за переговори з росією на невигідних умовах.

«Буде дорого та мало. Ну і пару десятків нових мільйонерів зʼявиться. Різних «мастей».

У липні китайський уряд оголосив про обмеження вивозу з країни низки товарів, яки мають відношення до БПЛА. На думку Бровді, важлива подія, яка відчутно впливає на перебіг війни, отримала недостатньо уваги в Україні через погану обізнаність з китайськими справами. Він стверджує, що обмеження негативно вплине на багатьох українських виробників.

«Хоча розробки чи не найкращі у світі, але всі на імпортних китайських компонентах збираються у готові вироби».

Командир ОПУБАС наводить перелік товарів та компонентів, які будуть обмежені. Він взятий із повідомлення одного з китайських перевізників.

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Про серйозність змін говорить й тон повідомлення Мадяра, з багатьма нецензурними виразами. Він каже про поступовий (через накопичення запасів) характер змін, порівнюючи їх зі стадіями раку.

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Джерело: Facebook

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