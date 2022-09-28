Загадкові 34-ядерні процесори Intel Raptor Lake на пластині з презентації

На виставці Innovation 2022 у Сан-Хосі була помічена пластина Intel, що складається з чипів Raptor Lake. Більш ретельне вивчення показало, що пластина містить 34-ядерні процесори. Журналістам Tom’s Hardware здалося, що така пластина була там ненавмисно. Компанія Intel вже анонсувала процесори Raptor Lake, але 34-ядерної моделі серед них немає.

Коли поглянути на пластину, стає очевидно, що кристали більше, ніж у настільних процесорів Intel 13-го покоління. Після обговорення з персоналом стенду співробітники Intel виявили етикетку на диску та зрозуміли, що це пластина з невипущеними CPU.

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Більш ретельний огляд виявив й інші невідповідності стандартним процесорам Raptor Lake. Ядра не вирівняні горизонтально у два ряди. Крім того, 34 ядра здаються пов’язаними сіткою, як у моделях Ice Lake, а не знайомою кільцевою шиною. Можливо роздивитися вісім контролерів пам’яті DDR5 і те, що схоже на блоки UPI, яких немає у стандартних моделей для настільних ПК.

Після деякого обговорення з персоналом стенду та припущень, що це були процесори Ice Lake, один із співробітників показав нам доказ того, що кристал був із справжнього кремнію Raptor Lake – на задній частині утримувача кристала є наклейка, яка ясно називає процесори.

Цей кристал виглядає занадто великим для встановлення в сокет LGA 1700. Це означає, що процесор, швидше за все, призначений для ринку робочих станцій.

34 окремі ядра, пов’язані сіткою, ймовірно, є продуктивними ядрами (p-ядрами). Конструкція не включає чотириядерні кластери економічних ядер. Нагадуємо, що конфігурація Intel Core i9-13900K включає вісім p-ядер та 16 e-ядер.