Netflix розкрив список своїх релізів на 2023 рік — в онлайн-кінотеатрі вийде 49 кінострічок (майже вдвічі менше, ніж торік)

Netflix опублікував повний розклад кінопрем’єр на 2023-й рік — всього у цьому році найбільший у світі онлайн-кінотеатр планує випустити 49 фільмів. Це на 37 прем’єр менше, ніж у 2022-му.

Одночасно Netflix виклав промо з нарізкою кадрів майбутніх прем’єр. Для більшості з них онлайн-кінотеатр вказав точні дати виходу.

До списку фільмів, які плануються до релізу на Netflix у 2023-му разом з іншими увійшли:

You People — комедія з Едді Мерфі та Джона Гіллом, 27 січня;

Your Place or Mine — романтична комедія про двох друзів з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях, 10 лютого;

Luther: The Fallen Sun — кримінальна драма, продовження однойменного британського телесеріалу 2010–2019 років, 10 березня;

Загадкове вбивство 2 / Murder Mystery 2 — нова частина комедійного детектива з Адамом Сендлером та Дженіфер Еністон, 31 березня;

Мати / The Mother — драматичний бойовик із Дженніфер Лопес, 12 травня;

Евакуація 2 / Extraction 2 — Кріс Гемсворт та Гольшіфте Фарахані знову повернуться до своїх ролей у другій частині адаптації графічного роману “Ciudad”, 16 червня;

Вони клонували Тайрона / They cloned Tyron — науково-фантастична комедія, знята Джуелом Тейлором у його дебютному режисерському повнометражному фільмі, 21 липня;

Кам’яне серце / Heart of Stone — шпигунський бойовик з Галь Гадот, Софі Оконедо та Джеймі Дорнаном у головних ролях, 11 серпня;

Lift — бойовик з Кевіном Гартом, 25 серпня;

Damsel — фентезі із Міллі Боббі Браун, 13 жовтня;

Продавці болю / Pain Hustlers — майбутній художній фільм з Емілі Блант, Крісом Евансом, Енді Гарсія та Брайаном д’Арсі Джеймсом, 27 жовтня;

майбутній художній фільм з Емілі Блант, Крісом Евансом, Енді Гарсія та Брайаном д’Арсі Джеймсом, 27 жовтня; Вбивця / The Killer — трилер, знятий за однойменним коміксом, г оловні ролі у якому зіграли Майкл Фассбендер та Тільда Свінтон, 10 листопада;

The Family Affair — романтична комедія з Ніколь Кідман, Заком Ефроном та Джої Кінг, 17 листопада;

Leo — анімаційний фільм від Адама Сендлера, 22 листопада;

Leave the World Behind — психологічний трилер з Джулією Робертс, заснований на однойменному романі Румаана Алама, 8 грудня;

психологічний трилер з Джулією Робертс, заснований на однойменному романі Румаана Алама, 8 грудня; Бунтівний місяць / Rebel Moon – науково-фантастичний пригодницький фільм режисера Зака Снайдера, 22 грудня.

Офіційний трейлер анонсу кінострічок Netflix 2023

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Повний розклад кінопрем’єр Netflix на 2023 рік — доступний за посиланням.