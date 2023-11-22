«Залізний месник» поспішає на вибуховий концерт в “днр”! Збір на БТР-60 для ЗСУ

Не втомлюємось дякувати захисникам України за кожен день, який вони нам дарують! Найперше, що ми можемо зробити для них – це забезпечити всім необхідним. Не забуваймо: це потрібно не їм. Це потрібно нам, тому що саме завдяки військовим ми живемо.

Бійці 204 батальйону ТрО збирають кошти на БТР-60 «Залізний месник» – ми всі знаємо, що робити!

Ціль – 1 850 000 грн

Банка збору – https://send.monobank.ua/jar/tdMqXeVY8

БТР – незамінна річ не тільки на полі бою, де він може транспортувати піхоту, забезпечити ведення бою та вогневу підтримки просто з машини та після спішування бійців. Також «Залізний месник допомагає у веденні розвідки, забезпеченні охорони, патрулювання та зв’язку. Ці компактні машини можуть доставляти на поле бою озброєння, боєприпаси та інші вантажі, а також допомагають в евакуації поранених бійців.

До речі, хоча основні трофеї нашого благодійного «Аукціону відплати» виставлятимуться з 23 до 27 листопада, уже зараз можна взяти участь у торгах одразу за три додаткові лоти:

Долучайтеся, друзі. Цей та інші точкові запити справді допомагають нашим воїнам на фронті, тому не проходьте повз — взагалі ніколи. Допомагайте усім, кому довіряєте і якнайбільше. І головне пам’ятайте: кожен збір на велику суму — це багато маленьких донатів по 20 чи 50 грн.