Запобіжники для NVIDIA RTX: геймер створив монструозний кабель, щоб нічого не плавилося

NVIDIA RTX 4090 не згорить / Reddit

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Користувач Reddit malcanore18 вже мав проблеми з пошкодженням та ремонтом своєї NVIDIA RTX 4090. Тому він вирішив створити щось, що б запобігало розплавленню роз’ємів та кабелів.

Це проста схема зі знімними запобіжниками на кожному дроті кабелю живлення. Реалізація досить громіздка, і краще мати закритий корпус, щоб цього не бачити. Однак це не ідеальне рішення, і автор це знає — вибиття одного запобіжника може привести до каскадного перегоряння інших, але принаймні це захистить відеокарту. Коментатори пропонують самовідновлювальні запобіжники. Також автор модифікації розповів все, що думає про пояснення інцидентів з боку NVIDIA:

«Я не вірю у ці аргументи про «помилку користувача» або «роз’єм не повністю під’єднали». Гадаю, це просто історія, яку вони вигадали, щоб спробувати врятувати обличчя. Я думаю, що 4090 просто споживає більше струму, ніж можуть витримати крихітні контакти у вилці. Ці крихітні контакти діють як своєрідне вузьке місце».

Інші «щасливі» власники створюють ще більш радикальні, але й більш ризиковані рішення. Користувач jlodvo просто припаяв дроти живлення до друкованої плати відеокарти. Хоча це усуває плавлення роз’єму, але не усуває нерівномірний розподіл струму та можливість «спалити» відеокарту. Як кажуть, краще не повторювати цей трюк вдома. До того ж існують фабричні безпечніші кабелі та пристрої, що повідомляють про аномальний струм та температуру.

Останнім часом повідомлень про вихід з ладу відеокарт поменшало. Серія NVIDIA RTX 50, здається, менш схильна до розплавлення, але випадки все ж траплялися. Також поменшало повідомлень й про процесори AMD Ryzen 7 9800X3D, хоча навряд проблема зникла.

Джерело: VideoCardz

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