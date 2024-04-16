Зброярку «Іржі», через яку загинула українська операторка Галина Гатчинс, засудили до 18 місяців за ґратами

Це максимальне покарання, яке жінка могла отримати за ненавмисне вбивство відповідно до законів Нью-Мексико.

«Ви самі перетворили звичайну зброю на смертельну», — сказала суддя під час винесення вироку у понеділок. «Якби міс Гатчинс була жива, у її чоловіка була б дружина, а маленький хлопчик не втратив би свою матір».

Операторка Галина Гатчинс, народжена в України, працювала над фільмом «Іржа» та загинула у 42 роки від пострілу з реквізитного револьвера в руках актора Алека Болдуїна. Звинувачення вважає, що зброярка Ганна Ґутьєррес Рід додала у револьвер бойовий патрон поряд з холостими.

По відеозв’язку у суді виступила й мати Галини Гатчинс, яка нині перебуває в Україні.

Як зазначає Deadline, прокурор, посилаючись на понад 200 телефонних дзвінків, які Ґутьєррес Рід здійснила після ув’язнення, сказав, що зброярка не бере на себе жодної відповідальності за те, що сталося на знімальному майданчику. Також згідно з поданням прокуратури 26-річна обвинувачена називала присяжних під час розмов «дебілами» та «ідіотами».

Раніше обвинувачі посилались на свідків, які стверджували, що Ґутьєррес Рід пила та курила марихуану вечорами у період знімання фільму, а в день вбивства могла перебувати у стані похмілля.

Болдуїн, якого також звинувачують у ненавмисному вбивстві, має постати перед судом у липні.