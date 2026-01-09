Новини WTF 09.01.2026 comment views icon

Журналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у Telegram

Фото: Віталій Улибін, Київстар

Іноді покупка нової цифрової SIM-карти може принести сюрпризи: у випадку СЕО видань “Сіль медіа” та “Полтавська хвиля” Віталія Улибіна ними стали збережені персональні дані минулої власниці й зокрема активний акаунт в Telegram з підписками на пабліки про “СВО”.

В дописі у Facebook, на який першим звернув увагу Dev.ua, Улибін детально розповідає історію і вимагає від “Київстару” публічних пояснень щодо того, яким чином оператор продає людям номери з чужими персональними даними, листуваннями й контактами.

“Купив на робочий телефон e-sim від “Київстар”. Ну бо зручно, фізична сімка нафіг не треба, а так, не виходячи з офісу маєш підключення і всі сервіси. Або майже всі. Скачую всі потрібні мені для роботи апки і месенджери і логінюся — все норм, доки черга не дійшла до Телеграм (да, да, да — кидайте тапками, але нам для роботи воно все одно нада). Але замість того, щоб почати налаштування профіля, розумію, що мене тепер звуть Анюта, я активно стежу за пабліками про “есвео”, зберігаю рецепти хека в томатах та спамлю людям листівками з вайбера”.

Окрім цього всього в Telegram були збережені листування з неповнолітніми дітьми, батьками, родичами й близькими. Коли ж Віталій перевірив логіни, то виявив, що в цей час минула власниця перебуває в Донецьку і “переживає”, що доступ до її акаунту отримав хтось інший.

“Моральний бік саме в цьому випадку мене тривожить мало. Зізнаюся: в усі чати про СВО я відправив “Слава Україні”! Тривожить те, що таким чином приватне життя не тільки Анюти, але й будь-кого може випадковим чином опинитись у будь-кого. З переписками, фотографіями благочестивими чи не дуже та переліком контактів. І це не дуже ок”.

Чоловік додав, що “унікальний” номер eSIM коштував йому 700 грн (плюс активація послуг за номером), а коли він звернувся до оператора за заміною — йому порадили шукати фізичний магазин для безплатної заміни.

“Я й обрав цей сервіс власне, щоб не стирчати в чергах і не марнувати час, якого й так катастрофічно бракує. Якщо ви створили безконтактну послугу, то чому ви так само не можете безконтактно виправити факап. Повернути мені гроші, наприклад, деактивувати номер, щоб я мав змогу купити новий… Я не дуже якось тішуся необхідності жити спільне життя з анютою, її рецептами хека в томаті і листівками з вайбера… Поки підписав її на Стерненка — щоб були в курсі новин і з чужого акаунту видалився”.

Що кажуть в “Київстар”?

Єдина публічна відповідь “Київстар” з’явилась одразу в коментарях, де, по суті, просто повторили правила ануляції номерів та подальшого продажу. Без варіантів розв’язання проблеми в онлайні.

“У номерів є термін дії, коли він закінчується — номер анулюється та згодом може поступити у продаж. Так відбувається через те, що номерна ємність не є безкінечною, а також попередній власник не деактивував акаунт в месенджері”.

