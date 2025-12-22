Знайшли вихід: постачальник пропонує ПК без оперативної пам’яті під час кризи

ПК без оперативної пам'яті / ITC

Компанія Paradox Customs, що спеціалізується на створенні кастомних ігрових та стримінгових комп’ютерів, повідомила, що додає до конфігуратора своїх готових ПК опцію “без оперативної пам’яті”. Причина такого рішення полягає в тривалому дефіциті ОЗП і зростанні цін на модулі пам’яті. Якщо у покупця вже є власні планки, він може замовити комп’ютер без оперативної пам’яті та встановити свій комплект самостійно.

Для ринку готових систем це нетиповий крок. Оперативна пам’ять традиційно належить до компонентів із прогнозованими поставками, стабільними цінами та зрозумілою підтримкою. Саме на ОЗП системні інтегратори зазвичай спираються під час планування складу й формування фінальної вартості ПК. Коли ж постачання ускладнюються, виробники мають лише кілька варіантів: брати додаткові витрати на себе, підвищувати ціни або знімати певні конфігурації з продажу.

Модель “без оперативної пам’яті” дозволяє обійти проблему з постачанням, але водночас перекладає частину головного болю на покупця. Для готового ПК це може перетворитися на сіру зону. Якщо обраний користувачем комплект пам’яті працює нестабільно з материнською платою, можливі циклічні перезавантаження, випадкові збої програм або ситуації, коли система стартує лише з однією планкою.

Виникає логічне питання: хто в такому разі відповідатиме за налагодження BIOS, роботу профілів EXPO чи XMP, а також стабільність системи — збирач ПК чи виробник пам’яті? У випадку з ОЗП межа відповідальності стає розмитою.

Відсутність накопичувача у конфігурації зазвичай простіше пояснити, навіть якщо основний слот M.2 схований під відеокартою й заміна SSD не надто зручна. Але відмова від оперативної пам’яті виглядає дивно: у певний момент “готовий ПК” починає нагадувати набір комплектуючих із кнопкою живлення.

