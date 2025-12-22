Новини Пристрої 22.12.2025 comment views icon

Знайшли вихід: постачальник пропонує ПК без оперативної пам’яті під час кризи

Знайшли вихід: постачальник пропонує ПК без оперативної пам’яті під час кризи
ПК без оперативної пам'яті / ITC

Компанія Paradox Customs, що спеціалізується на створенні кастомних ігрових та стримінгових комп’ютерів, повідомила, що додає до конфігуратора своїх готових ПК опцію “без оперативної пам’яті”. Причина такого рішення полягає в тривалому дефіциті ОЗП і зростанні цін на модулі пам’яті. Якщо у покупця вже є власні планки, він може замовити комп’ютер без оперативної пам’яті та встановити свій комплект самостійно.

Для ринку готових систем це нетиповий крок. Оперативна пам’ять традиційно належить до компонентів із прогнозованими поставками, стабільними цінами та зрозумілою підтримкою. Саме на ОЗП системні інтегратори зазвичай спираються під час планування складу й формування фінальної вартості ПК. Коли ж постачання ускладнюються, виробники мають лише кілька варіантів: брати додаткові витрати на себе, підвищувати ціни або знімати певні конфігурації з продажу.

Модель “без оперативної пам’яті” дозволяє обійти проблему з постачанням, але водночас перекладає частину головного болю на покупця. Для готового ПК це може перетворитися на сіру зону. Якщо обраний користувачем комплект пам’яті працює нестабільно з материнською платою, можливі циклічні перезавантаження, випадкові збої програм або ситуації, коли система стартує лише з однією планкою.

Виникає логічне питання: хто в такому разі відповідатиме за налагодження BIOS, роботу профілів EXPO чи XMP, а також стабільність системи — збирач ПК чи виробник пам’яті? У випадку з ОЗП межа відповідальності стає розмитою.

Відсутність накопичувача у конфігурації зазвичай простіше пояснити, навіть якщо основний слот M.2 схований під відеокартою й заміна SSD не надто зручна. Але відмова від оперативної пам’яті виглядає дивно: у певний момент “готовий ПК” починає нагадувати набір комплектуючих із кнопкою живлення.

Дефіцит пам’яті вдарив по ринку: продажі материнських впали на 50%, виробники ПК відтягують здорожчання

Джерело: videocardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
NVIDIA повернула підтримку PhysX у відеокарти RTX 50
“NVIDIA хоче спалити мій будинок”: компанія відмовилася замінити RTX 5090 FE зі зламаним фіксатором кабелю
Як розберете, то не зберете: ремонтник назвав NVIDIA RTX 5090 FE “однією з найгірших конструкцій в історії відеокарт”
Samsung відмовила у продажі пам’яті сама собі, Galaxy S26 очікує здорожчання
Cooler Master перепрошує: техпідтримка порадила користувачу розібрати кабель 12V 2×6, котрий не працював з RTX 5070 Ti
Samsung DDR5 здорожчала в Кореї у три рази за три місяці, на Тайвані продають ОЗП лише разом з материнськими платами
Чотири RTX 5090 та два БЖ по 2400 Вт: ентузіаст зібрав надпотужний ПК, але не грає на ньому
ШІ проти геймерів: AMD та NVIDIA скоротять виробництво недорогих відеокарт, Asus "уріже" конфігурації пам'яті
AMD обмежує підтримку RX 5000 та 6000 — драйверів Radeon для Windows 10 також не буде, але працюватимуть від 11
Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року
"Не панікуйте": в Sapphire радять зачекати збирати ПК, ринок пам'яті стабілізується за пів року
Відеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 за €4100: споживання 800 Вт, +10% продуктивності та контроль провисання
Дефіцит пам'яті вдарив по ринку: продажі материнських впали на 50%, виробники ПК відтягують здорожчання
Геймери вимагають повернення AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 знов приваблива, але іноді чип коштує як 9800X3D
Два подвійних баштових кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 знизили температуру на 35°C — новий мод TrashBench
Результати тестів п’яти нових процесорів Intel — від Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Неофіційно: NVIDIA скасувала RTX 50 SUPER через дефіцит пам'яті 3 ГБ GDDR7
Transcend затримує виробництво SSD та SD-карт — витрати компанії на NAND зросли на 50-100%
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
NVIDIA "пожирає" LPDDR5X: у 2026 році очікується подвійне здорожчання пам’яті, постраждають й бюджетні смартфони
Intel готує удар AMD: Core Ultra 400K зі 144 МБ кешу bLLC та Ultra 9 386H, що випереджає топові Ryzen AI
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати