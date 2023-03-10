Новини Україна 10.03.2023 о 09:52

Знищення Ан-225 «Мрія» — СБУ оголосила підозри екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення легендарного транспортника

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Служба безпеки України повідомила про підозри екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення АН-225 «Мрія» Знищення Ан-225 «Мрія» — СБУ оголосила підозри екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення легендарного транспортникаЗнищення Ан-225 «Мрія» — СБУ оголосила підозри екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення легендарного транспортника24 лютого під час обстрілу міста Гостомель та аеропорту «Антонова» російські окупаційні війська знищили легендарний літак Ан-225 «Мрія».

Ще наприкінці жовтня 2022-го СБУ звинуватило керівництво ДП «Антонов» у службовій недбалості, яка призвела до втрати легендарного літака, а зараз слідство у справі дійшло до вручення підозр — слідчі СБУ та прокурори зібрали ґрунтовну доказову базу на ексгендиректора ДП «Антонов» Сергія Бичкова (затримання відбулося напередодні, а суд арештував його на 60 діб), а також його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

Знищення Ан-225 «Мрія» — СБУ оголосила підозри екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення легендарного транспортника
Сергій Бичков, який очолював ДП «Антонов» на початку 2022 року
Олександр Синиця / УНІАН

За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Повідомляється, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі — вони віддали чітке розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта. Це зрештою призвело до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 «Мрія».

«Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо «Мрію», як і Україну, неможливо зруйнувати»,

Василь Малюк,

Голова СБУ

Всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків). Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас заступника гендиректора ДП «Антонов», який наразі переховується від правосуддя, оголошено у розшук. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення. Наразі продовжується досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, і сподіваємося, що невдовзі обвинувачені постануть перед судом.

 Щодо АН-225 «Мрія», вже якийсь час продовжуються роботи над відновленням легендарного літака коштом західних спонсорів — раніше повідомлялося, що новий літак Ан-225 «Мрія» обійдеться щонайменше у 500 млн євро. Водночас стара мрія старий виступить донором для нової — попередня експертиза встановила близько 30% придатних компонентів, які можна використати для нової «Мрії». Терміни, ясна річ, ніхто наразі не прогнозує.

Кожен може доєднатися до відновлення української «Мрії» — минулого місяця вийшло доповнення для Microsoft Flight Simulator, яке додає легендарний літак у гру. Частина грошей з продажів віртуального літака піде на будівництво нової «Мрії».

«Мрія повертається» – для Microsoft Flight Simulator вийшло доповнення з Ан-225 «Мрія»


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