Знищення Ан-225 «Мрія» — СБУ оголосила підозри екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення легендарного транспортника

Служба безпеки України повідомила про підозри екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення АН-225 «Мрія» 24 лютого під час обстрілу міста Гостомель та аеропорту «Антонова» російські окупаційні війська знищили легендарний літак Ан-225 «Мрія».

Ще наприкінці жовтня 2022-го СБУ звинуватило керівництво ДП «Антонов» у службовій недбалості, яка призвела до втрати легендарного літака, а зараз слідство у справі дійшло до вручення підозр — слідчі СБУ та прокурори зібрали ґрунтовну доказову базу на ексгендиректора ДП «Антонов» Сергія Бичкова (затримання відбулося напередодні, а суд арештував його на 60 діб), а також його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Повідомляється, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі — вони віддали чітке розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта. Це зрештою призвело до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 «Мрія».

«Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо «Мрію», як і Україну, неможливо зруйнувати», Василь Малюк, Голова СБУ

Всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків). Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас заступника гендиректора ДП «Антонов», який наразі переховується від правосуддя, оголошено у розшук. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення. Наразі продовжується досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, і сподіваємося, що невдовзі обвинувачені постануть перед судом.

Щодо АН-225 «Мрія», вже якийсь час продовжуються роботи над відновленням легендарного літака коштом західних спонсорів — раніше повідомлялося, що новий літак Ан-225 «Мрія» обійдеться щонайменше у 500 млн євро. Водночас стара мрія старий виступить донором для нової — попередня експертиза встановила близько 30% придатних компонентів, які можна використати для нової «Мрії». Терміни, ясна річ, ніхто наразі не прогнозує.

Кожен може доєднатися до відновлення української «Мрії» — минулого місяця вийшло доповнення для Microsoft Flight Simulator, яке додає легендарний літак у гру. Частина грошей з продажів віртуального літака піде на будівництво нової «Мрії».