«Зоряні війни: Аколіт» зібрав 4,8 млн переглядів за день — найбільший запуск Disney+ у 2024 році

«Аколіт» — новий серіал з всесвіту Star Wars — став найбільшою прем’єрою Disney+ у 2024 році. Перші два епізоди, які дебютували на стримінгу 4 червня, зібрали 4,8 млн переглядів за день.

Зазвичай Disney+ не звітує про дані переглядів за один день — наприклад, торік у серпні стримінг надав статистику про «Асоку» за підсумком п’яти днів (14 млн переглядів).

«Аколіт» має шанси перевершити здобутки попередника, однак йому доведеться підтримувати подібні результати у вихідні. Наступні епізоди виходитимуть щовівторка (до 16 липня включно).

Тим часом з дебютом перших двох епізодів з’явились перші відгуки глядачів і їх можна назвати катастрофічними — на Rotten Tomatoes глядацька оцінка «Аколіту» знижується чи не щодня і на сьогодні сягає 28% (що цікаво, професійні критики, схоже, мають кардинально інші думки й поставили серіалу аже 92%).

«Аколіт», створений Леслі Гедланд («Матрьошка»), розповідає про події, що відбувалися наприкінці Епохи Розквіту Республіки приблизно за 100 років до подій фільму «Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза» (1999). Згідно з офіційним синопсисом: «дівчина, яка колись була падаваном, та її майстер-джедай розслідують серію злочинів, однак на їхньому шляху до розгадки постає куди більш небезпечна сила, ніж вони могли уявити».

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В головних ролях постають Амандла Стенберг (яка грає одразу двох персонажок) та Лі Чон Чже (каже, що спеціально вивчив англійську для ролі). Також серед акторського складу з’являються Менні Джасінто, Джоді Тернер-Сміт, Дафні Кін, Ребека Гендерсон, Чарлі Барнетт, Дін-Чарльз Чепмен і Керрі-Енн Мосс.