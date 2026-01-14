Новини IT-бізнес 14.01.2026 comment views icon

Зростання попри дефіцит: ринок ПК збільшився майже на 10% за рік

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Індустрія персональних комп’ютерів завершила 2025 рік на позитивній ноті: у четвертому кварталі постачання зросли на 9,6% у річному вимірі й досягли 76,4 млн одиниць. Річні постачання ПК збільшилися на 8,1% рік до року. Глобальний дефіцит пам’яті впливає на всю індустрію.

Як зазначає International Data Corporation, хоча святковий сезон зазвичай стимулює підвищений попит, наприкінці минулого року продажі додатково зросли через дефіцит пам’яті, який спонукав частину споживачів купувати зараз — напередодні очікуваного зростання цін. Лідером ринку за підсумками кварталу стала Lenovo з постачанням 19,3 млн ПК і часткою 25,3%. Друге місце посіла HP — 15,4 млн комп’ютерів, або 20,1% ринку. Dell стала третьою з результатом 11,7 млн одиниць у IV кварталі та часткою 15,4%. Apple отримала 9,3% ринку, відвантаживши 7,1 млн комп’ютерів, а п’ятірку лідерів замкнула Asus із 5,4 млн систем, що відповідає 7,1% ринку.

Коментуючи поточний дефіцит пам’яті, менеджер з досліджень IDC Джитеш Убриані заявив, що ситуація впливає на всю галузь і, ймовірно, змінить ринкову динаміку протягом найближчих двох років. За аналогією зі смартфонним ринком, найближчим часом можуть з’явитися нові ПК з меншим обсягом пам’яті, ніж звично, як спосіб для виробників впоратися з проблемами запасів. Убрані додав, що великі бренди споживчої електроніки мають кращі позиції для того, щоб пережити цей період, тоді як деякі менші компанії зрештою можуть не витримати. Для споживачів, особливо ентузіастів DIY, дефіцит може змусити багатьох відкласти покупки або навіть переорієнтувати витрати на інші хобі та інтереси.

Світові постачання ПК у IV кварталі 2025 року зросли на 9,6%, пам'ять значно здорожчала
Дані: TechSpot.com

У ширшому масштабі, протягом усього 2025 року компанії сукупно відвантажили 284,7 млн комп’ютерів. П’ятірка найбільших виробників за підсумками року збігається з IV кварталом — Lenovo, HP, Dell, Apple та Asus у такому ж порядку. Порівняно з 2024 роком, торік виробники поставили на 21,4 млн ПК більше, що відповідає зростанню на 8,1% рік до року. Дивлячись уперед на 2026 рік, в IDC вважають, що загальні постачання ПК можуть дещо скоротитися, однак сукупна вартість ринку зростатиме через підвищення середніх відпускних цін, зумовлене подорожчанням пам’яті.

“Ринок ПК буде зовсім іншим уже за 12 місяців, з огляду на те, як швидко змінюється ситуація з пам’яттю”, — заявив віцепрезидент з досліджень IDC Жан-Філіп Бушар.

У підсумку дефіцит пам’яті вже переходить із тимчасового чинника в структурний ризик для ринку ПК: виробники коригують конфігурації, переглядають цінову політику та планування постачань, а покупці дедалі частіше стикаються з вибором між вищою ціною та скромнішими характеристиками. Саме ці рішення у 2026 році визначатимуть не лише обсяги продажів, а й реальний баланс сил між великими брендами та меншими гравцями ринку.

Джерело: TechSpot.com

 

