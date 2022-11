ЗСУ захопили щонайменше 2 тис. одиниць важкого російського озброєння на суму майже $2 млрд (інфографіка)

Портал Oryx проводить підрахунок втрат військової техніки під час російсько-української війни. На поточний момент – через 9 місяців після початку повномасштабної агресії – втрати окупантів в техніці становлять вже понад 8,1 тис. одиниць. З них 5 тис. одиниць знищено українськими військовими, а ще понад 2,6 тис. одиниць ЗСУ захопили у вигляді трофеїв.

Зазначимо, проєкт Oryx збирає інформацію про військові втрати сторін в ході війни лише за візуально підтвердженими даними. Отже, це перевірені цифри. Володимир Даценко підготував інфографіку на основі даних Oryx та підрахував, скільки коштує російська техніка, захоплена бійцями ЗСУ. За його підрахунками, Україна отримала озброєння від окупантів на суму приблизно $1,9 млрд. При цьому мова йде лише про важку військову техніку, легке озброєння та боєприпаси не фігурують в розрахунку.

14/ A significant amount of equipment lost by the RF went to the ZSU in the form of trophies.

According to Oryx, UA soldiers managed to seize at least 2,000 pieces of heavy weapons.

The total value of military trophies is almost $2 billion, excluding light weapons and ammunition pic.twitter.com/ane6ed5TWA

— Volodymyr Dacenko (@Volodymyr_D_) November 28, 2022