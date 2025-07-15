Новини Авто 15.07.2025 comment views icon

Honda показала Super EV Concept — компактний міський електрокросовер

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Вадим Карпусь

Автор новин

Honda показала Super EV Concept — компактний міський електрокросовер
Honda готує 7 електромобілів до 2030 року і вже показала компактний міський кросовер Super EV Concept

На фестивалі швидкості в Ґудвуді 2025 року Honda представила свій новий електричний концепт — Super EV Concept. Компанія влаштувала попередню демонстрацію майбутнього компактного електрокросовера. Також з’явилися деякі подробиці про нього.

Новий Honda Super EV Concept створений на базі мініатюрного ретро-хетчбека Honda N-One, відомого на японському ринку. Авто зберегло впізнавану «кутову» форму кузова, однак отримало повністю електричну силову установку та сучасні елементи дизайну. На передній частині з’явилась глуха решітка радіатора та круглі світлодіодні фари нового зразка.

На відміну від N-One, який призначений лише для Японії, нова модель орієнтована на глобальні ринки. Очікується, що її габарити залишаться схожими: близько 3,4 метра в довжину. Авто покликане зайняти нішу доступних електрокарів та стати зручною міською машиною для повсякденних поїздок.

Минулого місяця цей компактний електричний кросовер вже помітили у Великій Британії. Тоді він тестувався у закамуфльованому вигляді. Передбачається, що цей невеликий кросовер орієнтований на широке коло покупців і дає уявлення про те, яким буде наступне покоління міських електрокарів Honda.

Раніше в публікації Nikkei стверджувалося, що Honda розглядає можливість запуску доступного електрокара в США з ціною до $30 тис., який може бути заснований саме на Super EV Concept.

Цей електромобіль стане частиною нової електричної лінійки Honda 0 Series, в рамках якої компанія планує випустити сім моделей до 2030 року. Першими вийдуть електричні седан та кросовер (очікуються у 2026 році), а Super EV — стане компактнішою моделлю лінійки. Ця модель також очікується наступного року.

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Джерело: electrek

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