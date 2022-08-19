Звучання хіта Джанет Джексон «Rhythm Nation» 1989 року пошкоджує старі HDD

«Коричневий шум» – міфічний звук, що змушує людей втрачати контроль над своїм кишківником. Мультфільм «Південний Парк» пожартував про це в одній із серій. Виявляється, для HDD зі швидкістю обертання 5400 об/хв у низці старих моделей ноутбуків існує своя «коричнева нота»: пісня Джанет Джексон 1989 «Rhythm Nation»

За словами програміста Microsoft Реймонда Чена, котрий розповів цю історію в блозі Microsoft Developers, раніше цього тижня великий виробник комп’ютерів виявив, що відтворення відповідного музичного відео призвело не тільки до збою жорсткого диска ноутбука, на якому програвалася музика, але торкнулося всіх аналогічних моделей у радіусі чутності.

Після ретельного розслідування виробник пристрою підтвердив, що пісня містила одну з природних частот, що порушують роботу жорстких дисків. За словами Чена, замість того, щоб відкликати незліченну кількість накопичувачів десятирічної давнини, виробник вирішив розробити обхідний шлях, «додавши спеціальний фільтр, що виявляв та видаляв небажані частоти під час відтворення звуку».

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А ви вже переглянули відео за посиланням вище на своєму старому ноутбуці?

До речі, жорсткі диски вміють програвати музику без відтворення будь-яких файлів.

Джерело: Engadget