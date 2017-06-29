Обзор трансформера Lenovo Miix 320

Несмотря на низкую популярность трансформеров, производители техники продолжают обновлять существующие модели. Ниша хоть и небольшая, своих приверженцев все же имеет. На фоне большого количества проданных Хромбуков, трансформерам приходится очень несладко. Сегодня мы поговорим про обновленную версию такого устройства от Lenovo – Miix 320. Представили гаджет на выставке MWC 2017 и отличился он неплохой ценой. Но обо всем по порядку.

Комплектация

Недорогой планшет поставляется в простенькой картонной коробке без каких-либо излишеств. Внутри пользователь найдет сам планшет со съемной клавиатурой и зарядное устройство. Глобально, для работы больше ничего не требуется, да и не стоит расчитывать на дополнительные аксессуары, покупая недорогое устройство. Правда, в максимальной комплектации это уже не такое и дешевое удовольствие.

Работа с Miix 320 начинается как с любым другим устройством под управлением Windows 10. Сразу при первом включении нашлись апдейты и система «дотянулась» до актуального состояния. Правда, свободного пространства после процедуры осталось ровно на половину накопителя. Для обычного пользователя, который в эти подробности не вдается, это может быть лишней проблемой, когда четверть доступной памяти занята файлами апдейтов. Хорошо, что почистить это ничто не мешает. В версии со 128 ГБ накопителя свободных будет 95.

Дизайн и удобство использования

Любое подобное устройство – это планшет с жестким доком. Вместе это все напоминает обычный нетбук, но при первой необходимости он легко превращается в планшет. В нашем случае док не несет в себе дополнительной батареи или прочих излишеств, только клавиатуру, трекпад и два разъема USB-A. Вся конструкция вполне компактная и не выглядит громоздкой. Размеры составили 249×178×9 мм, но клавиатура увеличит толщину до 17.5 мм (толщина самого дока, соответственно, 8.5 мм). Вес всей конструкции немного больше килограмма, а только планшет набирает 550 грамм.

Внешний вид трансформера весьма простенький, можно назвать его среднестатистическим. Серенький корпус, черная рамка вокруг дисплея… Ничего экстравагантного. Корпус планшета пластиковый, а лицевая сторона прикрыта стеклом. Док алюминиевый; так как в нем нет никаких батарей или дополнительных плат, он всегда прохладненький. Скольжение по столу предотвращают прорезиненные ножки.

Подключается блок к планшету с помощью проприетарного коннектора. Соединяются две части с помощью хороших магнитов и довольно крупных направляющих. Они хоть и сильно держат планшет, люфт внутри отверстия все равно остается, за счет чего планшет может немного «гулять» вперед-назад, что хорошо ощущается, когда пользователь делает что-то нажимая на сенсорный дисплей. В сборке планшета тоже есть небольшие недочеты. Корпус прогибается, ближе к низу на стыках стекла и пластика есть ощущение, что они плохо соединены между собой. Но это легко списать на тестовый семпл.

Размещение рабочих элементов и портов для подключения аксессуаров вполне обычное. Справа на планшете есть микрофон, Micro HDMI, USB-C и порт для зарядки; слева кнопка включения, диодный индикатор состояния, качелька регулировки громкости и комбинированный 3.5 Jack для гарнитуры. Снизу кроме соединительных разъемов для дока есть лоток для карты памяти MicroSD и Sim-карты. Два USB-A (2.0) размещены по бокам дока.

В обычном использовании Miix 320 ничем не отличается от подобного рода устройств. С доком это небольшой нетбук, который довольно легкий и маленький, а соответственно – портативный. Как для планшета, у него довольно крупные рамки, но это никак нельзя назвать проблемой. С учетом цены, гаджет вполне неплох как внешне, так и практично. А раз уж он подразумевает много путешествовать за пользователем, стоит найти защитный чехол для транспортировки.

Дисплей

Планшет получил экран диагональю 10,1 дюйма. Вокруг него достаточно крупные рамки, за счет чего сам дисплей выглядит меньше, чем является на самом деле. Его разрешение составляет 1920×1200 точек, что равно 224 ppi. Для Windows-планшета такого достаточно. На нативном разрешении далеко не каждому будет комфортно и, возможно, захочется сделать все объекты немного побольше. Для сенсорного управления получается слишком много мелких элементов, но попадать по ним все же можно.

Картинка же выглядит очень хорошо. Углов обзора хватает, цвета довольно насыщенные, заводская калибровка, субъективно, не вызвала негативных ощущений или желания что-либо поменять. Но без недостатка не обошлось – максимальный уровень подсветки составил 184 кд/м². Еще и заметна воздушная прослойка между матрицей и стеклом. Работать с таким дисплеем на улице или возле окна солнечной стороны здания неудобно, ведь подсветка не перекроет все блики.

Но для помещения всего достаточно. Главное, что и сенсор ведет себя вполне адекватно. Конечно, не всегда удается попасть по мелким иконкам (в системном трее, например), но в большинстве случаев все хорошо.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Как это часто бывает с подобными доками, полноразмерная клавиатура в них не помещается. Такая участь постигла и Miix 320. Пусть кнопки и довольно большие, расстояние между ними все равно меньше, чем в стандартных клавиатурах. Но этим не обошлось, крайние кнопки справа меньше остальных, а тильду подвинул ESC и они сместили «единичку». К этому нужно привыкать, но даже спустя несколько дней, при перемене клавиатуры, на здешнюю приходится поглядывать, а при слепом наборе довольно часто случаются опечатки. Тем не менее, как дорожный вариант она вполне сгодится. Подсветки клавиш в доке нет.

Трекпад хоть и не самый большой, но для такого устройства он все же отлично подходит. У меня не возникло с ним никаких проблем. Более того, он намного лучше того, что попадалось раньше в преимущественном большинстве недорогих ноутбуков. Еще на презентации отдельное внимание уделили трекпаду, который действительно оказался хорош. Если попадать пальцами по мелким детальками интерфейса совсем не нравится, то с таким трекпадом можно не задумываться о мышке.

Динамики размещены в панельке под дисплеем. Их звука хватит для видео из Сети или фильма, но вот прослушивание музыки вряд ли понравится. К тому же, максимальная мощность достаточно низкая. Но для этих целей можно использовать наушники. При наличии хорошей гарнитуры, можно не сильно переживать за музыкальное сопровождение в дороге. Правда, включенный режим Dolby Audio заметно повысит бас, но с помощью одноименной утилиты все эти вопросы решаемы.

Планшет оснащен еще и двумя камерами. Фронтальная получила сенсор с разрешением 2 МП, а задняя – 5. Первой будет целиком и полностью хватать для видеосвязи, пусть она и показывает довольно много шума. Тыльная работает достаточно медленно и не блещет качеством. Опять же, для сканирования документов ее будет достаточно. Вряд ли эти камеры будут как-то по другому использоваться.

Производительность и ПО

Внутри Miix 320 трудится скромный четырехъядерный Intel Atom x5-Z8350 со встроенной графикой Intel HD Graphics 400. Во всех конфигурациях 4 ГБ ОЗУ, но емкость накопителя может быть 64 или 128 ГБ. Как уже упоминалось, есть слот для карты памяти. Для прочего есть и USB. Даже в бюджетных устройствах уже все чаще появляются Wi-Fi-адаптеры стандарта АС. А если этого будет мало, то есть версии с LTE-модулем. При этом работает все беззвучно, ведь СО пассивная, но нагрев бывает ощутимый. Естественно, большая емкость накопителя и модуль сотовой связи повысят стоимость устройства почти в два раза.

В тестах устройство набирает невысокие баллы, что, в принципе, ожидаемо, ведь процессор откровенно староват. Планшет явно не задуман для игр, или любых «тяжелых» задач. Такое устройство должно развлекать владельца фильмами и немного помогать в работе с документами, почтой и браузингом. И если не ставить перед ним непосильные задачи, то гаджет не разочарует. Да, он не самый расторопный и иногда задумывается, но и стоит базовая комплектация в несколько раз дешевле лидеров рынка, да и на фоне прямых конкурентов не является дорогой.

Из коробки пользователю достанется Windows 10 Pro. Предустановленного ПО немного есть: пара лишних игр, пара фирменных утилит Lenovo и, конечно же, McAffee. С системой проблем не возникло. Правда, частенько ощущается недостаток производительности, но стоит помнить, что перед нами планшет с полноценной ОС.

Субъективно, Windows все еще неудобен на планшете, но когда перед нами 2-in-1, форм-фактор и его особенности нивелируют неудобства сенсорного управления. Это как нетбук с сенсорным экраном, который можно «оторвать» на время просмотра фильма, лежа на диване. Так что если у пользователя нет в планах монтажа видео и игр, а все задачи могут ограничится простенькими приложениями, то трансформер во многом может быть удобнее ноутбука. Правда, полноценный компьютер таким заменить не получится.

Автономность

По заявлениям производителя, батарея емкостью 33 Вт·ч должна продержаться 10 часов в режиме проигрывания видео со встроенного хранилища. На практике этот показатель пониже. Так, посмотрев фильм длительностью 2 часа 20 минут на 75% мощности подсветки и половине возможной громкости, батарея потеряла 66% заряда.

В тесте автономности PCMark устройству удалось проработать более 6 часов, что не так и плохо, как для планшета с полноценной ОС Windows. На зарядку «пустой» батареи уйдет около четырех часов.