Вышел набор текстур высокого разрешения для Fallout 4 объемом… 58 ГБ

Это все-таки не было опечатка, и Bethesda действительно выпустила набор текстур высокого разрешения для Fallout 4, объемом 58 ГБ.

Из официальных паков этот набор вероятно самый большой в истории компьютерных игр. И если загружать Fallout 4 из Steam вместе с HD текстурами, то общий размер загрузки составит практически 100 ГБ.

Текстуры доступны в Steam бесплатно, и различия в картинке по сравнению с обычной версией Fallout 4 можно посмотреть на этих скриншотах, а обновленную картинку увидеть в этом альбоме.