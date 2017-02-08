Tesla Model S P100D с обновленной прошивкой установила новый мировой рекорд времени разгона – до 96,6 км/ч за 2,276 секунды

Недавнее обновление программного обеспечения с улучшенным режимом быстрого ускорения Ludicrous+ позволило сделать Tesla Model S P100D еще более динамичной машиной. Теперь самый динамичный серийный автомобиль в мире разгоняется от 0 до 96,6 км/ч за 2,276 секунды (2,275507139 с, если нужна более точная цифра). Это новый рекорд по времени разгона среди всех серийных автомобилей. Указанный результат был зафиксирован в ходе тестового заезда на специально оборудованной трассе для дрэг-рейсинга журналистами американского автомобильного издания Motor Trend.

Как пишет Motor Trend, ни одной из серийных машин среди тех, которые им удалось протестировать, ранее не удавалось взять планку 2,3 с. Нынешний результат заметно лучше изначально заявленных производителем 2,5 с, а также лучше предыдущего рекорда в 2,389, зафиксированного каналом Tesla Racing Channel в январе.

Таким образом, Tesla Model S P100D удалось увеличить отрыв от Faraday Future FF 91. Напомним, ранее Faraday Future FF 91 смог разогнаться до 96,6 км/ч за 2,39 секунды, опередив Tesla Model S P100D со старой прошивкой и став, таким образом, мировым рекордсменом по времени разгона. Но удержать этот титул надолго FF 91 не сумел и вскоре он снова перешел к Tesla Model S P100D, как отмечалось выше.

И хотя динамика Tesla Model S P100D выглядит впечатляюще как для семейного седана (машина «прет, как сумасшедшая», если говорить словами испытателей), Motor Trend отмечает, что на более высоких скоростях электромобиль Tesla быстро теряет свое преимущество и проигрывает суперкарам, у которых побольше «лошадок» под капотом. Суперкар Ferrari LaFerrari, например, разгоняется до 70 миль в час (около 113 км/ч) примерно на 0,1 с быстрее, тогда как Porche 918 и McLaren P1 берут верх над Tesla Model S P100D только при достижении скорости в 80 миль в час (130 км/ч).

Судя по всему, результаты тестового заезда Motor Trend превзошли ожидания главы компании Илона Маска. Ранее он отмечал, что обновление прошивки позволит Tesla Model S P100D разгоняться на 0,1 быстрее. Но после просмотра видео заезда Маск заявил, что результат может быть еще лучше, если убрать половые коврики и коврик багажного отсека.

Источник: Motor Trend и Engadget