Медленное внедрение iOS 26 на iPhone могло навредить продажам Tesla

Медленное распространение новой версии операционной системы Apple iOS 26 среди пользователей iPhone могло неожиданно ударить по продажам Tesla. Такую цепь событий описывает в своей колонке для Bloomberg инсайдер Марк Гурман.





Суть заключается в том, что нежелание части владельцев iPhone обновляться до iOS 26, вероятно, повлияло на задержку внедрения Apple CarPlay в электромобилях Tesla. А это, в свою очередь, могло стоить компании доходов в момент, когда они были критически нужны.

CarPlay для многих покупателей — принципиальная функция. Система выводит знакомый интерфейс iPhone на экран мультимедийной системы автомобиля, упрощая доступ к навигации, звонкам и приложениям. В сети хватает постов пользователей, которые отказывались от покупки Tesla именно из-за отсутствия поддержки CarPlay.

По данным Гурмана за ноябрь, Tesla обратила внимание на эту проблему и пыталась исправить ситуацию — возможно, до конца года. Компания уже тогда находилась под давлением: в четвертом квартале продажи упали на 16% по сравнению с предыдущим финансовым кварталом, а годовые поставки снизились на 9% относительно 2024 года.





По информации источников в среде Apple, CarPlay должен был работать в окне внутри фирменной мультимедийной системы Tesla. При этом CarPlay не интегрировался бы с функциями FSD (Full Self-Driving), и для автономного вождения пришлось бы использовать штатную навигацию Tesla.

Сложности возникли при одновременной работе GPS-навигации CarPlay и систем автономного управления Tesla. По словам Гурмана, это приводило к путанице пользователей, которые теоретически могут иметь оба приложения открыты рядом.

Tesla якобы обратилась к Apple с просьбой внести изменения в iOS. Компания из Купертино согласилась реализовать их в iOS 26. Теоретически это открывало путь для полноценного запуска CarPlay в Tesla. Однако процесс остановился из-за опасений, что новые владельцы Tesla будут синхронизировать авто с iPhone на базе еще не исправленной iOS 25.

Сейчас, по словам Гурмана, 74% iPhone, выпущенных за последние четыре года, работают под управлением iOS 26. Он предполагает, что это может стать переломным моментом — при условии, что пользователи не остались на версии iOS 26.0 без необходимого исправления для Tesla.

Означает ли это быстрый запуск CarPlay в Tesla? Гурман прямо этого не утверждает. В то же время разработка поддержки, по его словам, продолжается.

