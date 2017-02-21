«Укроборонпром» представил на выставке IDEX-2017 концепт легкого многоцелевого ударного вертолета КТ-112UD

В рамках международной выставки вооружения IDEX-2017 в Абу-Даби (ОАЭ) входящая в состав «Укроборонпрома» компания «Укринмаш» представила концепт нового многофункционального ударного вертолета КТ-112UD. Модель является улучшенной версией вертолета КТ-112 «Кадет», разработанного украинским КБ «Вертикаль».

Новинка укомплектована двумя двигателями Rotax 914 мощностью 115 л.с., которые позволяют развить скорость 200 км/ч. Длина вертолета составляет 6,97 м, ширина — 2,47 м, при «сухом» весе в 570 кг максимальная взлетная масса вертолета составляет 1000 кг.

Вертолет оснащен гибко конфигурируемой системой наведения и управления вооружением с гиростабилизированным подвесом для инфракрасной камеры и лазерного целеуказателя, а также тактическим радиокомплексом и системой спасения.

В состав вооружения КТ-112UD может входить высокоточный противотанковый комплекс с лазерным наведением «Барьер-В», ракеты класса «воздух-воздух», высокоточные бомбы и пулемет калибра 7,62 мм. Вооружение предназначено для поражения широкого спектра воздушных и наземных целей, включая танки, вертолеты и беспилотники.

Источник: Defence Blog