Начиная со второй половины XX века накопление парниковых газов, рост глобальной температуры и повышение уровня мирового океана заставило фантастов задуматься о будущем, в котором пренебрежение проблемами экологии приводит к масштабным климатическим катастрофам. Собрали для вас 10 научно-фантастических фильмов об изменениях климата и их последствиях.

Отметим, что фильмы климатической фантастики (cli-fi, или Climate fiction) давно перестали быть лишь зрелищным аттракционом. В наше время они стали важным инструментом воздействия на общественное мнение и мотивируют людей к активным действиям по защите окружающей среды. Например, исследование Йельского университета показало, что после просмотра фильма «Послезавтра» зрители проявили повышенную обеспокоенность по поводу изменения климата и заявили о намерениях искать возможные политические решения проблемы.

Год выхода: 2004

Режиссер: Роланд Эммерих

Рейтинг IMDb: 6.5

В статье о таянии ледникового щита Гренландии мы рассказывали, что высвобождение огромных объемов пресной воды не только повлечет за собой повышение уровня моря, но и разрушит систему течений в Атлантическом океане, которая формирует климат на планете. Привлечь внимание мировых лидеров к опасности подобного сценария тщетно пытается герой ленты «Послезавтра», палеоклиматолог Джек Холл.

Вскоре неутешительные прогнозы ученых становятся реальностью. Теплый Гольфстрим останавливается, и после серии неслыханных природных катаклизмов на Северном полушарии Земли наступает новый ледниковый период. Фильм-катастрофа Роланда Эммериха стал кассовым хитом и спровоцировал значительную дискуссию об изменении климата. И хотя возможное разрушение океанических течений являєется вполне реальной проблемой, ученые все же считают столь молниеносное развитие событий крайне маловероятным сценарием.

Год выхода: 2025

Режиссер: Бруно Стагнаро

Рейтинг IMDb: 7.6

Снежный апокалипсис посреди летнего Буэнос-Айреса в новом аргентинском сериале «Этернавт» не такой эпичный, как в «Послезавтра», но ему тоже есть чем удивить зрителей. Во-первых, в дополнение к внезапному резкому похолоданию снег здесь токсичен и мгновенно убивает при попадании на кожу.

Just finished watching Season 1 of “The Eternaut.” The drama, acting, direction, art design (especially the depiction of snow and the wall of cars), and VFX were all outstanding. The central themes are “an invisible enemy” and “a vast, lurking force behind it all”—very much in… pic.twitter.com/3dvmsnfgGT

Во-вторых, шоу уделяет много внимания деталям выживания, например, изготовлению импровизированных костюмов, шлемов и перчаток, которые нужны для исследования новой реальности. Все это заставляет поверить в историю и мгновенно погружает в ее атмосферу.

В-третьих, многие эпизоды сняты от первого лица, а камера как будто смотрит сквозь запотевшее стекло противогаза, что добавляет сериалу вайбов аргентинского «Метро 2033». Ну и последнее для тех, кто не боится спойлеров: ядовитый снег это лишь верхушка айсберга в экранизации культового испанского комикса, на страницах которого нашлось место инопланетному вторжению, гигантским жукам, массовому зомбированию людей и путешествиям во времени.

Год выхода: 1995

Режиссер: Кевин Рейнолдс

Рейтинг IMDb: 6.3

Исследование NASA гласит, что в случае таяния всех ледников на планете уровень мирового океана поднимется более чем на 60 метров, под водой окажется большая часть Европы, а солнечная Флорида станет дном Мексиканского залива. Но создатели постапокалиптического научно-фантастического фильма «Водный мир» решили пойти еще дальше.

По сценарию их ленты, в результате климатической катастрофы уровень океана поднялся на 25 тысяч футов (около 7,6 км), все материки Земли погрузились под воду, а кучка уцелевших людей пытается выживать на плавучих платформах из разного мусора и мечтает найти хоть какую-то пригодную для жизни сушу.

Год выхода: 2008

Режиссер: Эндрю Стэнтон

Рейтинг IMDb: 8.4

В XXIX веке перенаселение и чрезмерное потребление вызвали катастрофическое изменение климата, превратив Землю в заваленную мусором мертвую пустыню. Люди покинули планету на комфортных космических кораблях, оставив роботов-мусорщиков убирать созданный ими беспорядок.

И вот после 700 лет одиночества один из таких роботов по имени ВОЛЛ-И находит среди мусора первое живое растение. Вместе с роботом-разведчиком Евой он отправляется в далекое путешествие, чтобы сообщить человечеству о начале восстановления жизни на Земле.

События «ВОЛЛ-И» разворачиваются в 2805 году, но по данным NASA, некоторые районы Земли, к сожалению, могут стать непригодными для жизни еще до 2050 года. Поэтому если мы не собираемся в обозримой перспективе бежать в космос, самое время ограничить чрезмерное потребление, которое обостряет экологические проблемы, разрушает экосистемы и ускоряет глобальное потепление.

Год выхода: 2014

Режиссер: Кристофер Нолан

Рейтинг IMDb: 8.7

Фильм Кристофера Нолана изображает альтернативную Землю недалекого будущего с постоянными засухами, бесплодной почвой, массовым голодом и непригодным для дыхания воздухом. Пылевые бури угрожают уничтожить основной источник пищи жителей планеты — посевы кукурузы. Поэтому правительства прибегают к введению принудительных сельскохозяйственных работ и начинают поиск новых пригодных для жизни людей миров.

Хотя ведущее место в фильме занимает путешествие группы астронавтов через червоточину, он также ярко иллюстрирует последствия длительного игнорирования экологических проблем и радикальные меры, которые потребуются, если человечество не остановит климатические изменения уже сейчас.

Год выхода: 1973

Режиссер: Ричард Флайшер

Рейтинг IMDb: 7.0

Из далекого будущего перенесемся в год 2022-й, каким его видели в 70-х годах прошлого века. По сюжету одного из самых первых в истории кино cli-fi фильмов, (он снят по роману Гарри Гаррисона «Подвиньтесь! Подвиньтесь!») перенаселение и загрязнение окружающей среды привели к глобальному потеплению, деградации почв, дефициту питьевой воды и исчезновению большей части растительности.

На этом фоне только элита может позволить себе чистую воду и настоящую еду. Остальное население полагается на централизованное снабжение якобы созданных из морского планктона протеиновых брикетов «Сойлент». Главный герой картины, детектив полиции Торн, ведет расследование убийства, в ходе которого раскрывает страшную тайну «зеленого сойлента». Но гораздо больший интерес для современного зрителя представляет смелое предсказание Гаррисона, который еще в 1966 году подробно описал парниковый эффект и связанные с ним последствия.

Кстати, о предсказаниях — фантастика таки материализует свои идеи в реальной жизни. В 2013 году в Калифорнии начала работу компания Soylent Nutrition, которая выпускает… да, заменитель обычной еды под торговой маркой «Сойлент». Интересно также, что ее основатель, программист Роб Райнхарт, разработал свой продукт из-за чрезмерной, по его мнению, сложности приготовления обычной еды, которое отбирает у людей очень много свободного времени.

Год выхода: 2021

Режиссер: Мигель Сапочник

Рейтинг IMDb: 6.9

Прошло 15 лет после того, как мощная вспышка на Солнце разрушила озоновый слой Земли и превратила планету в выжженную ультрафиолетовыми лучами мертвую пустошь, температура поверхности которой днем достигает 70 °C. Один из немногих уцелевших, инженер-робототехник Финч Вайнберг, вместе со своей собакой Гудиером находит убежище в подземной лаборатории Сент-Луиса, где раньше работал.

Финч старается быть осторожным и выходит наружу только для пополнения запасов и всегда в защитном костюме. Но все равно получает большую дозу облучения, под действием которой медленно умирает. Чтобы пес не остался одиноким, он создает умного гуманоидного робота Джеффа. Вместе они отправляются в Сан-Франциско. И хоть по дороге мужчина умирает, Джефф и Гудиер находят пригодную для жизни местность и доказательства существования рядом людей.

Год выхода: 2013

Режиссер: Пон Чжун Хо

Рейтинг IMDb: 7.1

За 12 лет до премьеры «Мики 17» южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо уже пробовал свои силы в научной фантастике с постапокалиптическим триллером «Сквозь снег». В его мире человечество пытается устранить последствия глобального потепления путем распыления в верхних слоях атмосферы химического вещества под названием CW7. Но попытка вмешательства в климатическую «кухню» планеты оказывается провальной: вместо умеренного уменьшения температуры Земля замерзает. Все живое на планете погибает, кроме группы людей, которые находят убежище в атомном поезде транспортного магната Уилфорда.

Вагоны этого чудо-экспресса имеют четкую социальную иерархию. В голове поезда купается в роскоши элита, а в последних вагонах без окон пытаются как-то выживать изгои. Революция, которую устраивает харизматичный вождь Кертис, собирает кровавую жатву по всему поезду. Но добравшись до вагона Уилфорда, повстанцы узнают, что магнат сам организовал этот и другие подобные бунты, чтобы держать в определенных пределах популяцию своего мира на колесах.

Год выхода: 2017

Режиссер: Дин Девлин

Рейтинг IMDb: 5.3

В 2019 году Земля сталкивается с ураганами, ливнями и засухами невиданных масштабов. Этот кризис побуждает ученых из 17 стран разработать глобальную спутниковую систему, которая способна регулировать погоду и должна навсегда обезопасить жителей планеты от ее капризов. Поначалу система отлично справляется со своей задачей. Но через несколько лет команда ООН находит афганский кишлак, жители которого замерзли заживо в результате загадочной климатической аномалии. Оказывается, что неизвестные злоумышленники получили контроль над спутниками и намерены вызвать разрушительный Геошторм.

Стоит отметить, что создателей фильма вдохновили реальные геоинженерные исследования, которые имеют целью модифицировать погоду и замедлить изменение климата. Но то, что мы видим в фильме, пока находится далеко за пределами возможностей современной науки. Такие методы, как распыление в облаках реагентов, могут принудительно вызвать осадки и уменьшить вред от засухи, но они не способны предотвратить ее возникновение.

Год выхода: 2021

Режиссер: Адам Маккей

Рейтинг IMDb: 7.2

Аспирантка Кейт Дибиаски открывает астероид, который движется в направлении Земли. Расчеты ее научного руководителя Рэндалла Минди убедительно доказывают, что за шесть месяцев космический гость уничтожит все живое на планете. Однако чиновники, президент США и СМИ предпочитают пропустить непонятные прогнозы каких-то умников мимо ушей, чтобы дальше заниматься своими обычными делами.

Кажется, что фильм о гибели Земли от астероида никак не связан с изменениями климата. Но бдительный зритель легко разгадает его истинное послание. Небесное тело является метафорой климатического кризиса. А политики и общество упорно игнорируют правду вплоть до уничтожения им планеты. Власть думает только о голосах на выборах, а простые люди пытаются как-то отвлечься от неизбежного апокалипсиса в надежде, что на их век чистой воды и воздуха хватит.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2019