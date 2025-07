Соединив литературные сюжеты с воображением художников, комиксы стали генератором идей, которые вдохновили целый ряд режиссеров фантастического кино. Однако у большинства людей они в первую очередь ассоциируются с яркими костюмами супергероев DC и Marvel. Чтобы исправить это досадное недоразумение, мы собрали для вас 10 замечательных фантастических фильмов, которые основаны на комиксах или графических романах, но обходятся без упоминаний о супергероях.

«Валериан и город тысячи планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets