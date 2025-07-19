Соединив литературные сюжеты с воображением художников, комиксы стали генератором идей, которые вдохновили целый ряд режиссеров фантастического кино. Однако у большинства людей они в первую очередь ассоциируются с яркими костюмами супергероев DC и Marvel. Чтобы исправить это досадное недоразумение, мы собрали для вас 10 замечательных фантастических фильмов, которые основаны на комиксах или графических романах, но обходятся без упоминаний о супергероях.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

«Валериан и город тысячи планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets

Год выхода: 2017

Режиссер: Люк Бессон

Рейтинг IMDb: 6.4

На основе комикса: Valerian and Laureline (Dargaud)

От премьеры в далеком 1967 году и до выхода последней части в 2010 году серия комиксов «Валериан и Лорелин» сценариста Пьера Кристена и художника Жан-Клода Мезьера создала эпическую вселенную, которая оказала ощутимое влияние на жанр фантастики. Так что если во время просмотра у вас возникнут ассоциации с «Звездными войнами», не спешите делать поспешные выводы. Это не мир «Валериана» похож на далекую-далекую галактику. Наоборот, Лукас в свое время очень многое позаимствовал у Мезьера.

В центре сюжета всех выпусков находятся храбрый пространственно-временной агент Валериан и его очаровательная подруга Лорелин, которые путешествуют сквозь время и пространство, чтобы защищать интересы Галактики.

Перенести их приключения на пленку автор культового «Леона» Люк Бессон мечтал с 10 лет, когда он влюбился в Лорелин. Это, кстати, объясняет, почему режиссер вложил в фильм столько денег, времени и сил. С бюджетом $180 млн «Валериан и город тысячи планет» стал самой дорогой французской кинокартиной всех времен, знакомит нас с более чем сотней различных инопланетных видов и визуально поражает почти каждым своим кадром.

Особая роль в ленте отведена космической станции «Альфа». В 2029 году на ее борту уже представлены все страны Земли. В 2135 году с ней стыкуется первый инопланетный корабль. А 400 лет спустя «Альфа» отправляется в путешествие в соседнюю галактику и становится домом для более 30 миллионов представителей 2326 рас («Вавилон-5» нервно курит рядом), которые совместно живут, работают и делятся опытом в ее стенах. И когда неизвестный враг создает свой очаг в самом центре станции и начинает угрожать самому ее существованию, Валериан и Лорелин сразу отправляются на помощь.

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«Судья Дредд 3D» / Dredd

Год выхода: 2012

Режиссер: Пит Трэвис

Рейтинг IMDb: 7.1

На основе комикса: Judge Dredd (Fleetway Publications)

По общему признанию, фильм 2012 года с Карлом Урбаном не только получился более жестким, но и ближе подобрался к оригинальному комиксу Judge Dredd от британского писателя Джона Вагнера и художника Карлоса Эскверры. Поэтому сегодня, пусть извинят нас фанаты Слая и ностальгического фильма 1995 года, мы остановимся на ремейке.

По сюжету, Дредд — «уличный судья» в антиутопическом городе Мегасити, который после ядерной войны занял территорию большей части восточного побережья Северной Америки и имеет население более 800 млн человек. Улицы огромного мегаполиса переполнены вооруженными бандами, поэтому Судьи уполномочены немедленно арестовывать, выносить приговор и казнить преступников.

Судье-ветерану Дредду поручают оценить кандидатку, которая обладает телепатическими способностями. Но во время вызова на место тройного убийства в 200-этажном небоскребе Peach Trees напарники попадают в засаду. Местная криминальная королева Ма-Ма блокирует жилой комплекс предназначенными для защиты от ядерного взрыва заслонками и объявляет на правоохранителей настоящую охоту.

«Суррогаты» / Surrogates

Год выхода: 2009

Режиссер: Джонатан Мостоу

Рейтинг IMDb: 6.3

На основе комикса: Surrogates (Top Shelf Productions)

В основе фантастического боевика «Суррогаты» находится одноименная серия комиксов компании Top Shelf Productions, нарисованная художником Бреттом Венделлом по сценарию Роберта Ведитти. Последний вспоминает, что придумал сюжет после того, как прочитал об интернет-зависимости и людях, теряющих близких из-за виртуальной реальности. При этом его целью было заставить людей трезво оценивать не только преимущества, но и недостатки современных технологий.

Фильм переносит нас в 2057 год. Изобретение практически неотличимых от людей андроидов и технология, которая позволяет ими управлять дистанционно, разительно изменили жизнь большинства жителей Земли. Сначала удобство суррогатов оценили военные, полицейские и представители других опасных профессий. Затем ими стали пользоваться те, кто имел какие-либо физические недостатки или стеснялся своего тела. Так шаг за шагом приходить на работу в собственном несовершенном теле вообще стало неприлично.

Теперь окутанные проводами владельцы суррогатов проводят все дни, лежа в похожих на причудливые цифровые гробы терминалах управления, пока механические двойники выполняют за них работу в реальном мире. Главный герой фильма, агент ФБР Том Грир (Брюс Уиллис) сталкивается с загадочным случаем, когда убийство суррогатов непонятным образом приводит к гибели их операторов. Постепенно он приходит к мысли, что человечеству пора возвращаться в реальный мир. Примечательно, что финал истории в комиксе был более мрачным. Жена Грира не смогла смириться с потерей своего суррогата и покончила жизнь самоубийством.

«Люди в черном» / Men in Black

Год выхода: 1997

Режиссер: Барри Зонненфельд

Рейтинг IMDb: 7.3

На основе комикса: Men in Black (Malibu Comics)

Хотя некоторые вещи вроде имен героев и общей концепции в научно-фантастической комедии Барри Зонненфельда остались неизменными, «Люди в черном» не многое позаимствовали из оригинального комикса, который написал Лоуэлл Каннингем и проиллюстрировал Сэнди Каррутерс.

В фильме Джей и Кей контролируют прибытие и регулируют жизнь пришельцев на Земле. Но в комиксах герои в черных костюмах подобно Малдеру и Скалли занимаются всем спектром паранормальных явлений от инопланетян до зомби, оборотней и вампиров. К тому же комикс гораздо жестче: нежелательных свидетелей там вместо стирания памяти убивают.

«Чужой против Хищника» / AVP: Alien vs. Predator

Год выхода: 2004

Режиссер: Пол В. С. Андерсон

Рейтинг IMDb: 5.7

На основе комикса: Aliens vs. Predator (Dark Horse)

Ни культовая лента Ридли Скотта «Чужой», ни фантастический боевик 1987 года «Хищник» не основаны на комиксах, но идея свести этих суперубийц вместе первой пришла в голову авторам комиксов Рэнди Страдли и Крису Уорнеру. Затем она воплотилась в серию видеоигр и лишь в 2004 году превратилась в кроссовер «Чужой против Хищника».

Фильм использует серию комиксов Alien vs. Predator издательства Dark Horse, мифологию Ацтеков и теории палеоконтакта, популяризированные швейцарским автором псевдонаучных книг Эрихом фон Деникеном. Несмотря на некоторые спорные моменты он стал предшественником больших кроссоверов и показал зрителям потенциал совместных кинематографических вселенных.

«Обливион» / Oblivion

Год выхода: 2013

Режиссер: Джозеф Косински

Рейтинг IMDb: 7.0

На основе комикса: Oblivion (Radical Studio)

Режиссер фильмов «Трон: Наследие» (2010) и «Топ Ган: Меверик» (2022) Джозеф Косински по-настоящему талантливый человек. Когда у него на примете нет интересных комиксов для экранизации, он их просто… создает. Так было во время забастовки сценаристов в 2007 году, когда Косински начал писать историю об обычном парне, сражающемся с нашествием инопланетян.

Иллюстрации к ним создала цифровая художница Андре Валлин и уже в 2010 году, на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, пробная версия графического романа смогла не на шутку заинтересовать продюсеров. К сожалению, он так никогда и не вышел в печать, но стал основой фантастического боевика «Обливион», в котором инопланетяне манипулируют памятью Джека Гарпера с позывным Техник-49, заставляя его работать на себя ради уничтожения остатков человечества.

«Патруль времени» / Timecop

Год выхода: 1994

Режиссер: Питер Хайамс

Рейтинг IMDb: 5.9

На основе комикса: Timecop (Dark Horse Comics)

В 1992 году Майк Ричардсон, Марк Верхайден и Рон Рэндалл создали трехсерийную историю «Полицейский времени: Человек вне времени», которая в том же году была опубликована в антологии комиксов Dark Horse Comics. Уже в сентябре 1994 года по мотивам комикса вышел фантастический боевик «Патруль времени» с Ван Даммом в главной роли.

Хотя фильм и комикс имеют одного героя, оперативника Комиссии по контролю за временем Макса Уокера, их сюжеты сложно назвать похожими. В фильме персонаж Ван Дамма пытается привлечь к ответственности политика-мошенника, который финансирует за счет путешествий во времени свою президентскую кампанию. А в комиксе Уокер преследует преступника, который вместе с роботом-убийцей отправляется в 1933 год, чтобы похитить из южноафриканской шахты огромный алмаз.

«Сквозь снег» / Snowpiercer

Год выхода: 2013

Режиссер: Пон Джун Хо

Рейтинг IMDb: 7.1

На основе комикса: Le Transperceneige (Casterman)

Сюжет фильма разворачивается в огромном безостановочном поезде, в котором нашли убежище все уцелевшие после ужасной климатической катастрофы. Вагоны этого экспресса четко разделены по социальной иерархии. И зрители становятся свидетелями, как обездоленные работники из хвоста поезда пробиваются к привилегированным вагонам в его передней части, попутно узнавая о лжи и интригах, поддерживающих систему неравенства.

Режиссер черпал вдохновение из французского графического романа «Le Transperceneige» Жака Лоба и Жана-Марка Рошетта. Первый его том имеет ту же основную предпосылку, что и фильм, но больше внимания уделяет солдатам, которые преследуют повстанцев. События следующих трех частей происходят в другом поезде — Snowpiercer Two — и представляют альтернативный взгляд на этот постапокалиптический мир.

«Барбарелла» / Barbarella

Год выхода: 1968

Режиссер: Роже Вадим

Рейтинг IMDb: 5.9

На основе комикса: Barbarella (V Magazine, Dynamite Entertainment)

После того как Флэш Гордон проложил героям комиксов дорогу в космос, по его следам двинулись многочисленные последователи. Одной из них была нарисованная Жан-Клодом Форестом искательница приключений и героиня галактики Барбарелла. В одноименном фантастическом фильме Роже Вадима она путешествует по странным мирам, чтобы обезопасить человечество от злого ученого и его разрушительного изобретения — позитронного луча.

После выхода на экран «Барбарелла» стала психоделическим отражением контркультурного движения 1960-х и до сих пор остается образцом стиля тех годов. Но возможно уже совсем скоро мы увидим новую версию ее приключений. Ведь режиссер культовой комедии «Зомби по имени Шон» Эдгар Райт уже работает над перезапуском, главную роль в котором исполнит очаровательная звезда «Эйфории» Сидни Суини.

«Железяка» / Hardware

Год выхода: 1990

Режиссер: Ричард Стэнли

Рейтинг IMDb: 5.9

На основе комикса: «SHOK!» / Judge Dredd Annual 1981 (Fleetway Publications)

«Железяка» — это фантастический фильм ужасов, который сочетает элементы постапокалипсиса и киберпанка. Сюжет рассказывает о мире после ядерной войны, в котором люди покинули отравленный радиацией Нью-Йорк, а в расположенных вокруг него пустынях до сих пор ржавеют опасные военные механизмы.

Один из таких артефактов, голову экспериментального боевого робота MARK 13, бывший солдат «Жесткий Мо» Бакстер покупает для своей подруги Джилл. Девушка создает металлические скульптуры и использует подарок, как часть своей инсталляции. Но способный к самовосстановлению MARK 13 собирает себе из подручных материалов новое тело и принимается выполнять заложенную в него программу: сокращать популяцию людей.

Несмотря на отсутствие каких-то особых сюжетных находок фильм не отпускает внимание ни на секунду. А к волнению за ход противостояния девушки и робота добавляется удовольствие от стильных визуальных эффектов и особой атомпанковской эстетики, в которой примитивные ламповые мониторы граничат с совершенными роботами и искусственным интеллектом.

Если такое сочетание вам по вкусу, посмотрите фантастический триллер «Вирус». Он тоже создан по мотивам комикса и выводит на сцену уже целую армию смертоносных роботов, которые создают себя из разного хлама на борту заброшенного научного корабля.

Забавно, что «Железяка», похоже, единственный в своем роде фильм, авторы которого согласились признать наличие рисованного первоисточника только после решения суда. За 10 лет до выхода Hardware идентичная история под названием «SHOK!» появилась в еженедельной комикс-антологии журнала 2000 AD. Упоминание о ней в титрах добавили только в более поздних релизах ленты.