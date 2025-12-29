5 криптовалют с потенциалом роста на новогодние праздники: что с ними сейчас

Несколько крупных криптовалют неоднократно показывали повышенную силу в период рождественских праздников, то есть в декабре-январе. Анализ долларовой доходности за шесть лет — с 2019 по 2024 — выделяет небольшую группу токенов с большой и средней капитализацией, которые часто показывают положительный импульс в конце года. Что произошло в этом году и чего ожидать?

Сезонные движения не являются гарантированными, так как они сосредоточены преимущественно в фазах бычьего рынка или восстановления и зависят от макроликвидности, рыночных настроений и событий, специфичных для отдельных проектов. Приведенный ниже анализ суммирует декабрьскую доходность Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC) и Monero (XMR) в период 2019-2024 и 2025 годов.

Следует учитывать, что до 2025 года рыночная среда существенно изменилась по сравнению с предыдущими годами. Институциональные продукты, эволюция регулирования и макродинамика — в частности инфляционные траектории, монетарная политика и аппетит к риску — существенно влияют на годовые потоки капитала.

Bitcoin: сильный рост в годы восстановления, слабые или отрицательные результаты в другие

Декабрьская динамика Bitcoin в 2019-2024 годах существенно различалась в зависимости от фазы цикла. Самым ярким примером стал декабрь 2020 года, когда BTC вырос примерно на 48% — с около $19 700 до $29 тыс. Также положительным был декабрь 2023 года, когда Bitcoin прибавил около 12% на фоне восстановление институционального оптимизма и улучшение ликвидности.

В то же время Bitcoin демонстрировал отрицательные декабрьские результаты в несколько лет: примерно 5% в 2019 году, около 19% в 2021-м, около 4% в 2022-м и чуть более 3% в 2024 году. Эти периоды совпадали с более жесткими макроусловиями, регуляторным давлением и повышенной волатильностью в конце цикла. Отсюда вытекают две практические закономерности: декабрьские ралли обычно возникают в фазах широких бычьих рынков или восстановления; при снижении аппетита к риску годовая динамика BTC может быстро сменяться на отрицательную.

В ноябре-декабре 2025 года Bitcoin вошел в фазу повышенной волатильностии после сильного движения в течение года. В конце декабря наблюдалась частичная фиксация прибыли со стороны долгосрочных держателей, что ограничило дальнейший рост в последние торговые недели. Поведение BTC соответствовало историческому паттерну, поэтому в условиях неопределенных макроожиданий декабрьская сезонность уступила роль ликвидности и институциональных потоков. В итоге конец года сформировал скорее фазу консолидации перед 2026 годом, чем отдельный рождественский импульс.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ethereum: повторяет цикл Bitcoin, но с более глубокими проседаниями в стрессовые периоды

Декабрьская история Ethereum в целом отражает циклическую чувствительность Bitcoin. Заметные ралли произошли в декабре 2020 года (примерно +21%, с $615 до $750) и в декабре 2023 года (около +11%). Оба периода характеризовались улучшением макроликвидности и ростом ончейн-активности. Однако в медвежьи или напряженные годы ETH испытывал значительные падения: около 15% в 2019 году, 20% в 2021-м и примерно 8% как в 2022-м, так и в 2024 году. Это свидетельствует о том, что при благоприятных условиях ликвидности Ethereum участвует в годовых ралли, но в условиях стресса часто отстает от более защищенных активов.

Ethereum в конце года двигался синхронно с Bitcoin, но с меньшей амплитудой. В декабре 2025 года ETH не сформировал самостоятельного сезонного ралли, несмотря на стабильные показатели стейкинга и сетевой активности. При отсутствии отдельных проектных катализаторов актив преимущественно отражал общее состояние рынка рисковых активов. Это согласуется с исторической моделью, при которой Ethereum не формирует собственного декабрьского тренда в условиях ограниченной ликвидности.

BNB: бета-актив, усиливающий как рост, так и падение

BNB демонстрировал мощный декабрьский рост в отдельные годы, но также и более глубокие проседания. В декабре 2020 года он вырос примерно на 19%, а в декабре 2023 года показал один из наибольших движений в выборке — около +37%, поднявшись с уровня около $228 до примерно $312. В то же время BNB понес значительные потери в годы с повышенными опасениями по биржам или рыночным стрессом: примерно 13% в 2019 году и почти 18% как в 2021-м, так и в 2022 году. Такой профиль делает актив особенно чувствительным к регуляторным и ликвидностным шокам.

В ноябре-декабре 2025 года BNB сохранил характер высокобета-актива, реагируя прежде всего на общее состояние рынка и новости вокруг биржевой инфраструктуры. В конце года актив не повторил сильные декабрьские движения, зафиксированные в отдельные предыдущие циклы. Поведение BNB подтвердило, что сезонные факторы для него уступают значение регуляторного и институционального контекста.

Litecoin: высокобета-ставка на праздничный период с историческими поздними всплесками

Litecoin часто ведет себя как спекулятивная ставка на улучшение рыночных настроений в преддверии Рождества. Самым сильным декабрем за исследуемый период стал 2020 год, когда LTC вырос примерно на 42% — с около $88 до $125. Следующие годы были смешанными: падение примерно на 13% в 2019 году, почти 30% в 2021-м и около 12% в 2022-м; умеренные отскоки наблюдались в 2023 году (+5%) и около +7% в 2024 году. Litecoin обычно выигрывает в фазах «risk-on», но остается уязвимым к браку катализаторов.

Litecoin в конце 2025 года не продемонстрировал выраженного праздничного всплеска. Торговля в декабре проходила в условиях пониженной активности без устойчивого тренда или резкого роста объемов. Это подтвердило спекулятивный, а не структурный характер сезонных движений Litecoin.

Monero: защитная декабрьская динамика со стабильными доходами

Monero отличается относительно стабильным, защитным поведением в конце года. В декабре 2020 года он вырос примерно на 15% и демонстрировал прирост даже в сложные периоды — в частности около +9% в 2022 году и примерно +10% в декабре 2023-го. В период 2019-2024 годов Monero избежал некоторых экстремальных декабрьских проседаний, характерных для других альткоинов. Это объясняется постоянным транзакционным спросом и реальными сценариями использования.

В декабре 2025 года Monero сохранил относительную стабильность и избежал резких проседаний в конце года. В то же время актив не сформировал отдельного сезонного ралли, что соответствует его исторической роли как защитного, а не спекулятивного инструмента.

Как сезонность проявилась на практике

Фактическая динамика декабря 2025 года показала, что историческая сезонность играла второстепенную роль по сравнению с макроэкономическими ожиданиями и институциональными потоками. Рыночные движения в конце года определялись прежде всего ожиданиями относительно монетарной политики в 2026 году и балансом ликвидности на спотовых и деривативных рынках. В этих условиях сезонные паттерны сохранились, но утратили прогностическую силу без подтверждения со стороны фундаментальных факторов.

Декабрь 2025 года подтвердил, что сезонность может выступать только вспомогательным аналитическим инструментом. Календарный фактор уступает влиянию ликвидности, макроданных и институциональной активности. Для позиционирования на начало 2026 года ключевым остается не сам факт завершения года, а структура потоков капитала и устойчивость спроса после декабрьского периода.

Что стоит учесть, входя в 2026 год

В конце 2025 года внимание рынка сместилось с краткосрочных сезонных движений на показатели, формирующие тренд первого квартала 2026 года. К ним относятся устойчивость спотовых притоков, динамика открытого интереса и реакция активов на макроэкономические публикации. Именно эти сигналы будут определять, станет ли декабрьская консолидация основой для дальнейшего движения.

Исторические данные за 2019-2024 годы свидетельствуют, что Bitcoin, Ethereum, BNB, Litecoin и Monero иногда демонстрировали заметную декабрьскую силу, особенно в фазах бычьего рынка или восстановления. В то же время каждый из этих активов имел и негативные декабри, что подчеркивает избирательность рождественских ралли.

Декабрь 2025 года показал, что для основных криптоактивов конец года стал скорее периодом стабилизации и переоценки позиций. Вход в 2026 год формируется не календарем, а сочетанием макроэкономических ожиданий, институциональной активности и ликвидности, что подтверждает контекстный характер сезонных эффектов.

Источник: MEXC