7 приложений для изучения языков: от английского до хинди

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Хотите выучить новый язык или подтянуть свои знания изучаемому, но нет времени на репетиторов? Тогда вам помогут приложения из нашей подборки.

Drops

iOS | Android

Начинается наш материал с лучшего приложения для изучения языков по версии Google Play в 2018 году.

Drops полностью переосмыслили идею классических флеш-карточек. Кажется, что его создатели вдохновились концепцией «вода камень точит» и решили помочь «грызть гранит науки» через захватывающий игровой процесс.

Как работает Drops?

Начало обучения похоже на все подобные обучающие игры: нужно выбрать интересующую тему, после чего начинается магия!

Из капли выпадает изучаемое слово, после этого нужно пройти серию мини-игр, которые помогут запомнить его. Всего в Drops доступно более 32 языков, включая хинди и эсперанто.

Одно занятие длится 5 минут, чего будет достаточно для того, чтобы выучить несколько новых слов или закрепить пройденный материал. Вам не нужно набирать текст на клавиатуре самостоятельно: создатели Drops знают, что это очень скучно, поэтому они используют методику интерактивных нажатий, что позволит выучить нужное слово намного быстрее и проще.

Ещё одна особенность приложения: работа с диалектами. Выбирайте что вам ближе: американский или британский английский, кастильский или латиноамериканский испанский, севернокитайский или кантонский китайский и т.д.

Минусы приложения: назойливая реклама и уведомления, отсутствие полноценного словаря в бесплатной версии.

Кому подойдет: тем, кто только решился изучать язык и хочет выучить базовую лексику, чтобы продвинуться дальше.

Duolingo

iOS | Android

Бесплатное приложение для изучения иностранных языков, где весь обучающий процесс происходит в игровой форме. Сначала вы учите слова и словосочетания, постепенно усложняя процесс обучения. Ближе к концу курса у вас будет получаться составлять простые предложения и даже общаться на бытовом уровне.

Вы точно не забудете об уроке, так как настойчивость птички Duolingo уже давно стала международным мемом.

Как работает Duolingo?

Обучение внутри приложения состоит из нескольких этапов: изучение слов, правил грамматики, аудирование, произношение и чтение вслух. Все материалы разбиты на небольшие задания, проходя которые вы получаете баллы.

Преподаватели могут использовать приложение как электронный журнал для записи успехов учеников. Все данные выполнения заданий и результат их проверки автоматически заносятся в журнал, который доступен для всех учащихся на курсе.

Во время прохождения обучения в верхней левой части экрана вы будете видеть сердечки — это ваши игровые жизни и за каждый неправильный ответ будет отниматься одно сердечко. Ваша задача — пройти задание, потеряв как можно меньше жизней.

Большие уроки разбиты на 8 блоков, после изучения которых следует пройти тест. В самом конце вам нужно будет победить «финального босса»: главный экзамен, который собрал в себе знания из всех 40 уроков.

Минусы приложения: чрезмерная назойливость, частая реклама в бесплатной версии.

Кому подойдет: всем, кто хочет с нуля выучить новый язык или вспомнить забытые слова и словосочетания.

Вася

iOS | Android

Необычное приложение для изучения английского языка, реализованное в форм-факторе чата с виртуальным учителем. Забудьте про карточки и зазубривание: Вася расскажет вам все тонкости английского. Его кредо: «никаких правил, все запомнится».

И это действительно так. Саркастический чат-бот поможет включить логику и понять, что происходит в голове у носителя языка.

Вместе с Василием вы разберете порядок слов в предложении, времена, модальные глаголы и многое другое. Если у вас нет денег и/или времени на курсы, но есть большое желание учиться — это хороший помощник.

Приложение отличается подходом к обучению: если в других программах вы покупаете курсы и заучиваете слова с правилами, то Василий предугадывает ваши вопросы и отвечает на них по ходу урока. Иногда может сложиться впечатление, что с вами чатится настоящий человек.

Дизайн у «Васи» максимально аскетичный. Здесь всего лишь 3 вкладки: чат, качалка и настройки. В первой вы проходите само обучение, во второй занимаетесь с упражнениями, а в третьей настраиваете шрифт.

Каждый урок длится 5-10 минут. После каждого занятия вам нужно будет пройти тематический тест, чтобы перейти на следующий уровень.

Минус приложения: ограниченный набор уроков и фраз в бесплатной версии. Чтобы воспользоваться всеми возможностями, нужно будет заплатить от 135 грн или подключить премиум за 6 грн/день.

Кому подойдет: приверженцам идеи самообучения, желающим прокачать понимание английского на максимум. Также Вася понравится школьникам, которые не любят заниматься со скучными учебниками.

LinguaLeo

iOS | Android

Еще одно популярное приложение для изучения иностранных языков. Главным героем здесь выступает львенок, ждущий фрикаделек, которые можно получить только при успешном прохождении уроков. Такой себе образовательный томагочи.

Как работает Lingualeo?

Приложение состоит из 4 больших разделов: словарь, джунгли, учеба и главная страница, где собраны рекомендуемые задания.

Поскольку во Львенке основной упор делается на расширение словарного запаса, то после прохождения каждого раздела вы можете добавить интересующие слова и фразы в свой индивидуальный словарик.

В разделе «Джунгли» находится развлекательный контент: лекции TED, песни, сцены из любимых фильмов и т.д.

В разделе «Курсы» можно выбрать подходящие курсы как по уровню знаний, так и по интересующей теме. Также доступны платные интенсивы, позволяющие закрыть все пробелы знаний.

Один из главных плюсов LinguaLeo — наличие огромнейшего количества медиа-материалов, которые сделают весь процесс обучения намного веселее.

Минусы сервиса: ограниченное количество контента в бесплатной версии, дорогие интенсивы.

Кому подойдет: тем, кто только начал учить английский или же успел его забыть. Люди со средним и выше уровнем могут просто проверить свой уровень знаний — ничего нового вы там не найдете. Единственное, на что стоит обратить внимание учащимся с уровнем языка выше Intermediate — интенсивы.

Toefl Vocabulary by Stepik

iOS | Android

Этот словарь выделяется среди десятков своих «коллег» по подготовке к экзаменам тем, что здесь никто не разжевывает каждое слово, а просто предоставляются 4 варианта толкования на выбор. Естественно, что всё на английском. Никакого читерства с переводами! Вчитывайтесь и пытайтесь понять контекст. Именно умение понять «на лету» значение слова выделяет знающих язык на уровне выше среднего от начинающих. Мы гарантируем, что материал, выученный таким способом навсегда останется в голове. Проверено на себе.

Также здесь можно оценить, насколько трудно было вспомнить/понять с контекста значение того или иного слова. Если оно показалось вам довольно сложным, то его будут чаще показывать в повторах, пока вы окончательно его не запомните.

Все приложение работает на английском языке, поэтому его стоит скачивать как минимум, если вы уже на уровне Intermediate.

Минусы приложения: часть лексики доступна только после того, как вы проплатите доступ к карточкам.

Кому подойдет: тем, кто готовится к TOEFL или IELTS.

Urban Dictionary

iOS | Android

Вы знаете английский на среднем уровне, и вам хочется ещё сильнее прокачать себя? Обязательно скачайте Urban Dictionary — современный словарь сленга, постоянно пополняемый пользователями. Благодаря ему вы узнаете, что слово chill означает не только холод, а ещё и расслабленность и состояние релакса.

Минусы приложения: часть сленга относится к нецензурным выражениям, так что словарь не подойдёт детям.

Кому подойдет: взрослым, которые хотят прокачать свои знания свежего англоязычного сленга.

ABA English

iOS | Android

Как уже понятно из названия, приложение сконцентрировано на изучении только одного языка. Зато сделано это полноценно и со вкусом. Создатели решили не разбрасываться на десяток стран и наречий и создать концентрированный курс, который поднимет ваши знания на принципиально новый уровень.

Как работает ABA English?

Всего в приложении доступно 144 урока, каждый из которых состоит из 5 шагов:

Просмотр короткометражного фильма, связанного с темой занятия Разговорный блок. ABA не будет заставлять вас учить тонну правил, а сразу начнет с разговорной практики. Таким образом словосочетания сразу будут откладываться в подкорку. Обучение грамматике. Опять же — никаких скучных правил. Вам будут объяснять логику построения предложений, как ребенку. Упражнения для самопроверки. Узнайте, насколько точно вы поняли пройденный материал и сравните свое произношение с носителями. Практика с учителем. Если вы не поняли чего-то с урока или желаете попрактиковаться в выбранной теме — напишите учителю. Он поможет разобраться даже в самой сложной теме.

Бесплатно доступно 6 тем и ограниченный чат с учителем. Подключив премиум, вы получите все темы, возможность неограниченной переписки с учителем и офлайн-режим. Также при достижении уровня Intermediate и выше вы можете получить сертификат от Cambridge English! Есть 7 дней пробного премиум-доступа.

Минус приложения: цена. Месячная подписка стоит 589 гривен, полугодовая 1749 грн, годовая 2196 грн. Если вы успеете поймать акционное предложение, то получите годовую подписку за 800 грн, что все-равно довольно дорого.

Кому подойдет: всем, кто хочет прокачать свой английский. Приложение самостоятельно выявит ваши слабые точки и поможет покрыть пробелы в знаниях.