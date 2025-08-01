«Черноязыкий вор» Кристофера Бьюлмана: грязное, смешное и волшебное темное фэнтези. Рецензия ITC.ua

В 2021 году американский комик, драматург и автор ужасов Кристофер Бьюлман выпустил роман «Черноязыкий вор». Для ценителей его творчества это было странно, потому что писатель никогда не писал высокое, классическое темное фэнтези, а тут взял да и издал подобную большую книгу. Оказалось, что этот роман не просто успешная попытка освоить новый для автора жанр, но и намерение вдохнуть в него новую жизнь с помощью брутального юмора, нестандартной магии и фокуса на личном ярком голосе протагониста. Это доказательство того, что иногда свежая кровь действительно может добавить что-то новенькое в жанр, в этом случае иронии, грубости, брутального шарма и новой энергии. В 2025 году книгу выпустило в Украине издательство Vivat, поэтому теперь прочитать этот замечательный и смешной роман может каждый.

"Чорноязикий злодій" Від 460 грн. Плюсы: хорошее качество издания и обложки; изысканный мир с глубокой историей и системой магии; чрезвычайно характерный голос рассказчика; яркие диалоги, юмор и конфликты; адекватный баланс между весельем и ужасной реальностью; смелая подача и стилистика романа Купить в Vivat Минусы: недостаточное развитие второстепенных персонажей; отсутствие эволюции главного героя Купить в Vivat 9 /10 Оценка

ITC.ua

«Черноязыкий вор» / The Blacktongue Thief

Автор Кристофер Бьюлман

Издательство Vivat

язык украинский

Количество страниц 480

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 165×240 мм

Сайт vivat.com.ua

Кинч На Шаннак долго учился на вора в Гильдии Тех-Кто-Берет. Это все было в долг, поэтому теперь парень должен этой могущественной организации кучу денег. Главный герой отрабатывает как может, берется за сомнительную работу, грабежи и тому подобное. Связавшись с бандой у дороги, Кинч становится участником нападения на воительницу Гальву. Чудом оставшись после чего живым герой, из-за задания от Гильдии, становится напарником девушки и отправляется с ней в далекую страну Устрим, на которую напали великаны. Гальва ищет там свою королеву, а задание Кинча тоже с этим как-то связано. На пути героев ждет необычный черный кот, кракен и морские приключения, любовь и потери, гоблины, маги и ведьмы, а еще куча проблем и жестокая реальность.

Кристофер Бьюлман смог создать классический роман в жанре темного фэнтези. И здесь важно уточнить, что «Черноязыкий вор» также насыщен черным юмором, волшебной небрежностью и, самое главное, здесь есть реалистичный, будто настоящий главный герой. В то же время в книге нет присущего жанру пафоса, или насилия ради насилия, потому что надо отрабатывать отношение к жанру темное фэнтези. Зато здесь есть много веселья и грусти, есть черный юмор и безнадежная влюбленность в жизнь, какой бы сложной она ни была.

Главный герой Кинч На Шаннак не воспринимает себя слишком серьезно. И в этом его главная сила как рассказчика. Роман написан от первого лица и это очень сложно реализовать, потому что автору нужно через одного героя передать реалистичный магический мир, других персонажей и тому подобное. Но Кристоферу Бьюлману это удалось.

Голос Кинча дерзкий и самоироничный. Он полон мрачного, черного юмора и непристойностей, которые редко кажутся искусственными. Он говорит прямо, без цензуры, иногда грубо, часто остроумно и всегда искренне. Его напарница Гальва — несгибаемая воительница, закаленная в Гоблинских войнах. Ее верность долгу, сдержанная эмоциональность и решительная преданность своей миссии создают острый контраст с легкомысленным, ироничным Кинчем, что делает их взаимодействие особенно напряженным и динамичным. Создание подобного дуэта не просто сюжетная завязка — это авторский толчок к феерическому, но классическому приключению из пункта А в пункт Б. Все это приправлено фэнтезийным антуражем и многослойными размышлениями об одиночестве, долге, покаянии и надежде.

Мир романа — безусловное преимущество произведения. Он не только глубоко продуман и расписан, но и насколько это возможно, действительно ощущается реальным. Здесь нет бесконечной экспозиции, то есть рассказов о мире, тормозящих повествование. Автор умело вплетает в каждую сцену информацию о местной истории, магии, политике, религии и мифологии. Также многое рассказывает сам Кинч, но он делает это настолько весело, необычно и с юмором, что читать его иногда длинные рассказы интересно, а главное смешно.

Читатель будто чувствует, что этот мир существовал до сюжета и продолжит быть после него. Он построен не как декорация, а как настоящий живой организм, где улицы пахнут смертью, где боги имеют лица, а герои — шрамы. Это мир, где гоблины не просто чудовища, а ужасы из плоти и крови, где великаны не сказки, а угроза, нависающая над севером, а магия — не только силы, потому что это весомая часть культуры. Сама же магическая система здесь глубокая, причудливая, часто дикая и непредсказуемая, как сама природа этого мира.

Структура романа «Черноязыкий вор» проста и эффективна. Прямолинейный сюжет со стандартными приключениями героев не мешает наслаждаться авторским стилем и постоянными шутками главного героя. Подобное наоборот позволяет полностью сосредоточиться на персонажах и мире, не отвлекаясь на многослойность повествования, сложную политику или десятки героев. Автор, кажется, сознательно решил не удивлять читателя хитроумными поворотами, зато сделал ставку на людей, атмосферу и диалоги. И это, по моему мнению, сработало. Каждый шаг путешествия Кинча постоянно становится возможностью раскрыть этот мир, себя, других, моральные компромиссы и неудобную правду.

Главное развлечение книги однозначно персонажи. Кинч держит повествование на своих плечах, и судя по тому насколько удачным получился этот герой у писателя, мало кому удалось бы это лучше. Его голос — настоящее сокровище для читателя.

Этот протагонист наглый, иногда глуповатый, почти всегда злобный, но никогда не равнодушный. Его взаимодействие с Гальвой, и другими персонажами, которые появляются на пути героев вызывает смех, напряжение и искреннее восхищение. Именно эти моменты странной болтовни, споров, флирта или моральных столкновений добавляют роману глубины и интереса.

Понимаю, что простейшая структура приключения может быть для кого-то минусом, потому что подобных фэнтезийных путешествий из точки в точку уже написано множество. Да, действительно это возможно, но мне кажется, что упомянутая выше ставка автора на другое однозначно сработала, поэтому вам стоит только начать читать и оторваться будет сложно. Конечно, если вы любите темное фэнтези и черный юмор.

Также отмечу, что почти все внимание истории приковано к Кинчу. Другие персонажи часто тускнеют на его фоне. Они могут быть яркими в первых сценах, но в дальнейшем остаются скорее функцией, чем личностью. Кроме того, Кинч не демонстрирует очевидной эволюции героя. То есть он остается тем же дерзким проходимцем от первой до последней страницы. Единственное, что он меняет свое мнение и отношение к Гильдии, что очень важно для истории, но это все изменения. Это точно не мешает наслаждению от книги, однако оно все же немного снижает глубину истории. Было бы интересно увидеть больше изменений, внутренних колебаний или хотя бы намека на то, что события оставили на персонаже существенно больший след.

Упомянутые выше недостатки теряются на фоне того, насколько хорошо Кристофер Бьюлман держит баланс между темным и смешным, страшным и сентиментальным. Авторский юмор не видится фарсом, а лишь инструментом выживания. Война, смерть, гоблины-каннибалы, кракены, ведьмы с ногами, отрезанными от трупов — все это существует во вселенной, где шутки единственная возможность не сломаться. По крайней мере для главного героя. Это не просто смешки — это юмор, рождающийся на грани жизни и смерти, когда иначе этот ужас вокруг просто не выдержишь.

Само издание имеет увеличенный формат (165×240 мм) и более или менее жанровую фэнтезийную обложку. Конечно, хотелось бы большего, но это точно лучше, чем просто абстрактная картинка, которую мы часто видим во многих других случаях. Мне нравится желтоватая толстая бумага и удобный для чтения шрифт. Ляссе не завезли, как и иллюстраций. Однако есть карта мира.