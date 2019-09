Discovery Tour: Ancient Greece by Ubisoft – финальный аккорд Assassin’s Creed Odyssey

Вот и подошла к концу беспрецедентная пострелизная поддержка Assassin’s Creed Odyssey. После двух крупных сюжетных дополнений Legacy of the First Blade и Fate of Atlantis и 12 бесплатных больших квестов из цикла The Lost Tales of Greece, после десятка крупных патчей, улучшающих интерфейс и добавляющих новые функции, после Assassin’s Creed III Remastered, бесплатной для обладателей Season Pass, игра получила обновление, которое многие ждали больше других – интерактивный учебник по истории Древней Греции, Discovery Tour: Ancient Greece.

Discovery Tour: Ancient Greece by Ubisoft Жанр виртуальный музей

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик Ubisoft Quebec

Издатель Ubisoft

Сайт Uplay

Discovery Tour: Ancient Greece by Ubisoft построена на тех же принципах, что и вышедшая в начале 2018 г. Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt, для единообразия переименованная недавно в Discovery Tour: Ancient Egypt by Ubisoft. Создатели игры попросили профессиональных историков, задействованных в разработке серии Assassin’s Creed, подготовить специальные лекции, посвященные истории и быту Древней Греции, и разместить их в мире игры. Сюжетную часть и противников отключили, чтобы не мешать вам изучать воссозданные памятники Древней Греции и наслаждаться местными красотами.

В Discovery Tour: Ancient Greece виртуальных туров меньше, чем в Discovery Tour: Ancient Egypt, 30 против 75, зато они насыщеннее и содержат больше информации, кроме того, имеются еще и 300 дополнительных интерактивных точек, содержащих дополнительные тексты и фотографии, и разбросанных по разным провинциям, чтобы заинтересовать игрока путешествиями по виртуальному миру. Лекции занимают от 10 до 25 минут — чтобы прослушать их все и найти все точки интереса, вам понадобится 10-12 часов.

Прослушивание лекций, сбор информации и «зачистка» областей награждается открытием дополнительных аватаров и скакунов, на которых можно перемещаться между точками интереса. Кроме главных героев игры, Алексиса и Кассандры, в разных комплектах доспехов, вам доступны многие ключевые NPC игры и просто рядовые солдаты или граждане Древней Греции, всего 35 разных персонажей. Что же до скакунов, то для открытия некоторых из них в основной игре вам пришлось бы потратить весьма существенные суммы в орихалке или реальных деньгах.

Туры посвящены пяти основным тематикам – крупным городам Древней Греции, политическому устройству и философии, ежедневной жизни и быту, войне и мифам. А среди точек интереса можно встретить и комментарии разработчиков, рассказывающих о том, как они создавали флаги и эмблемы разных фракций, почему решили ввести в игру мифических персонажей и т.д.

Виртуальными гидами в Discovery Tour: Ancient Greece выступают пять ключевых NPC Assassin’s Creed Odyssey – сам царь Леонид, отец истории Геродот, любовница Перикла гетера Аспасия и друзья главного героя Варнава и Маркос. После окончания каждого из туров вы можете проверить полученные знания: гиды зададут вам три простых вопроса, скорее на внимательность, чем на понимание исторических тенденций. Впрочем, лиха беда начало, может быть, в следующей версии Discovery Tour подобные «экзамены» станут посложней.

В Ubisoft явно прислушались к критике предыдущей части. Да, некоторая цензура в обновлении все же есть, вы вряд ли встретите в Discovery Tour рабынь с обнаженной грудью, но дурацких ракушек, цензурирующих классические статуи, теперь, к счастью, нет. Как нет и слишком политкорректного взгляда на воспитание девочек и девушек в Древней Греции, наоборот, в специальном виртуальном туре нам расскажут, что женщины в Греции того времени были практически бесправны, не могли выходить из дома без сопровождения мужчин и не владели имуществом. Кроме того, авторы услышали и критику по поводу малого внимания военной тематике в предыдущей части, в Discovery Tour: Ancient Greece более подробно рассказано об оружии и снаряжении греческих воинов, об известных битвах и полководцах, все-таки исторический период обязывает.

Для всех владельцев любой из версий Assassin’s Creed Odyssey виртуальный музей Discovery Tour: Ancient Greece by Ubisoft абсолютно бесплатен, просто в главном меню появился дополнительный пункт – Интерактивный тур. Кроме того, «игру» можно приобрести отдельно, но в этот раз только на сервисе Uplay. На момент написания статьи за Discovery Tour: Ancient Greece by Ubisoft просили всего €5, при регулярной цене в €19,99 – это действительно очень хорошее предложение.

Ну и чтобы закончить тему Assassin’s Creed Odyssey, давайте посмотрим, что произошло в игре за прошедшие с момента рецензии на Fate of Atlantis четыре месяца.

Итак, с мая вышло четыре последних больших квеста из цикла The Lost Tales of Greece: One Really, Really Bad Day; Every Story Has an Ending; Old Flames Burn Brighter и Sokrates’ Trial. «Суд над Сократом» – это финальная «Забытая история», обновлений в этой серии больше не планируется.

В июне разработчики добавили в игре Story Creator Mode, инструментарий для создания пользовательских квестов. Само собой, большинство подобных историй очень непритязательны и ориентированы в первую очередь на быструю прокачку, но попадаются среди них и действительно забавные задания. Естественно, пользовательские квесты не локализированы и в основном англоязычные. Специальный сайт облегчит поиск наиболее интересных историй, также пользовательский контент отображается и на основной карте.

Кроме того, к игре вышло несколько больших патчей, доводящих ее версию до 1.5.0. Кроме поддержки новых квестов и функций, в первую очередь Story Creator Mode, они внесли кое-какие балансные изменения и исправили некоторое количество редких ошибок. В целом, поддержку Assassin’s Creed Odyssey со стороны Ubisoft можно назвать просто эталонной.

Что ж, эта история закончилась, очевидно, что в 2020 г. нас ждет анонс новой части Assassin’s Creed. Вроде бы сразу несколько утечек намекало на Скандинавию эпохи викингов, но мне по-прежнему хочется верить в Персию времен Александра Великого. Посмотрим.

Что же до Discovery Tour: Ancient Greece – обязательно познакомьтесь с этой частью Assassin’s Creed и, возможно, отдыхая в Греции в следующий раз, вы выберете музей или экскурсию к руинам вместо банального похода на пляж. Поверьте, в Греции действительно есть на что посмотреть.