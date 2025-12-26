"Эра нелюдей. Цена успеха" Ивана Хорунжего: украинский космоопера о цене человечности

Украинская космическая фантастика переживает интересные времена, ведь наши авторы пытаются найти собственный голос в жанре, который казалось бы рассказал уже все, что только мог. Например, украинский писатель и военный Иван Хорунжий с книгой «Эра нелюдей. Цена успеха» делает попытку создать нечто большее, чем обычную космооперу и добавить туда наш колорит. Это старт цикла от издательства «Фолио» и надеюсь, что мы еще увидим не одну книгу от автора. А так ли здесь все хорошо, много ли недостатков или положительных моментов, вы, как всегда, узнаете из рецензии ниже.

"Ера нелюдів. Ціна успіху" Від 170 грн. Плюсы: амбициозное мироздание; эволюция главного героя; динамичный сюжет, который держит внимание; доступный язык без занудства; удачное сочетание жанров; философские вопросы о природе человечности и цене успеха; неожиданные параллели с украинской реальностью Минусы: второстепенные персонажи остаются поверхностными; местами чувствуется спешка в развитии сюжета; некоторые сюжетные повороты предсказуемы; иногда логика событий вызывает вопросы 7 /10 Оценка

«Эра нелюдей. Цена успеха» / «Ера нелюдей. Ціна успіху»

Автор Иван Хорунжий

Издательство «Фолио»

язык украинский

Количество страниц 288

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 84×108 мм

Сайт folio.com.ua

В этой вселенной человечество потеряло способность продолжать род. Полностью и навсегда. Наша будущая цивилизация, одолевшая пространство и время, оказалась на грани вымирания из-за определенного биологического кризиса. Но спасением стало создание искусственных людей, которых назвали хуманами. Правда, эти творения также стали основой новой кастовой системы, где твое предназначение определено еще до «рождения».

В центре истории романа «Эра нелюдей. Цена успеха» находится хуман Новак. Он наемник, который не выбирает работу по моральным критериям, ведь ему нужны деньги. Новак работает сам, доверяет только себе, некоторым другим хуманам и своему небольшому космическому кораблю под названием «Сверчок». Он мечтает о славе и богатстве, но даже не догадывается, что придется пройти и сколько надо заплатить за эти амбиции.

Читать эту книгу оказалось неожиданно легко и интересно. Я не ожидал от романа абсолютно ничего, а получил адекватное жанровое произведение, хоть и видно, что для автора это первая большая работа. Иван Хорунжий пишет доступно, а местная терминология вводится постепенно и органично, никогда не создавая впечатление, что тебя пытаются поразить заумностью. Сюжет хорошо держит читателя возле книги, а динамика событий не позволяет отвлечься. Книга разделена на ряд новелл, которые объединены между собой общей историей и чем ближе к финалу, тем больше напряжения создает автор для своего персонажа, а вместе с ним и для читателя.

Мир романа «Эра нелюдей. Цена успеха» жесток и бескомпромиссен. Здесь нет места для романтических идеалов или наивной веры в добро. Диктат Альянса контролирует все, каста определяет судьбу, а искусственные люди существуют лишь для выполнения возложенных на них функций. Автор создал мрачную почти технократическую антиутопию, где выживание вида оправдывает любые средства, а человечность стала не биологической характеристикой, а моральным выбором. И именно эта тема о выборе между успехом и человечностью проходит красной нитью через весь роман. А еще кажется автор хотел сказать важные вещи о пути и жизненном выборе каждого отдельного человека.

Книга не ограничивается одним жанром. Это гибрид космической оперы, социальной драмы, боевой фантастики и даже где-то киберпанка. Здесь есть зрелищные космические битвы и политические интриги, опасные приключения на планетах и в космосе, но также философские размышления о природе человека, идентичности и цене выживания.

Хорошо, что главный герой Новак не статичный персонаж. Он меняется, сомневается и совершает ошибки. Его внутренний конфликт между желанием успеха и необходимостью сохранить остатки человечности делает его живым, а не картонным героем-боевиком. Наверное, уже этим можно вывести историю за пределы простой приключенческой фантастики в территорию зрелой научной фантастики. Но только немножко, потому что автор все же только начинает свой путь и видно, что подобные вещи даются ему пока что немного сложно.

Книга «Эра нелюдей. Цена успеха» имеет неожиданные, но меткие параллели с украинской реальностью. Хуманы с бионическими протезами напоминают украинских ветеранов, а тема их интеграции в общество и разницы опытов гражданских и военных резонирует с нашим настоящим. Также здесь есть вплетение элементов украинской культуры. Например, персонаж с титулом гетмана может вдруг цитировать Шевченко, и все это происходит среди звезд и чужих планет. Подобное точно создает неожиданный эффект на читателя. То есть в мире автора наша украинская идентичность не исчезает в будущем, а трансформируется, оставаясь частью культурного кода даже за пределами Земли.

Книга, конечно, не идеальна. Некоторые второстепенные персонажи остаются недостаточно раскрытыми, местами чувствуется, что автор спешит с развитием сюжета, не давая возможности полноценно прочувствовать атмосферу определенных локаций. Иногда логика событий вызывает вопросы, а некоторые сюжетные повороты кажутся немного предсказуемыми. Но это первая книга цикла, прелюдия к чему-то большему, и в этом контексте недостатки выглядят как естественные моменты старта масштабного проекта. По крайней мере я на это надеюсь.

Иван Хорунжий создал мир, который хочется исследовать дальше. 288 страниц оказалось достаточно, чтобы зацепить меня, но этого точно мало, чтобы удовлетворить любопытство. Цикл обещает быть масштабным, и после первой книги возникает желание узнать, что будет дальше. Как будет развиваться судьба Новака? Сможет ли он изменить систему? И главное, какую цену придется заплатить за успех?

Издание от «Фолио» просто адекватное, но не более. У книги твердая обложка, нормальная печать и удобный формат. И хотя на картинке показан главный герой Новак со своей металлической рукой, по моему мнению, эта картинка вообще не передает ни настроения, ни тона книги и сделана издательством абы как. С ней можно было поработать существенно лучше, тем более «Фолио» не чурается чисто жанровых обложек, но здесь не получилось.