С одной стороны, Instant Family – совершенно стандартная, во многом предсказуемая комедия об усыновлении. Вы знаете, что ожидать от подобных картин, и вряд ли что-то здесь может вас удивить. С другой — во второй половине фильма это в большей мере драма, чем комедия, драма, авторы которой, пытаются сказать зрителям несколько важных вещей.

Instant Family / «Семья за минуту» Жанр комедия, драма

Режиссер Шон Андерс

В ролях Марк Уолберг (Пит), Роуз Бирн (Элли), Изабела Монер (Лиззи), Марго Мартиндейл (бабушка Сэнди), Густаво Куирас (Хуан), Джулианна Гамиз (Лита), Октавия Спенсер (Карэн), Тиг Нотаро (Шэрон) и др.

Студии Closest to the Hole Productions, Paramount Pictures

Год выпуска 2018

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Пит и Элли – преуспевающая в своем деле супружеская пара, они покупают, ремонтируют и перепродают старые дома. Они долго шли к успеху и сейчас заслуженно наслаждаются его плодами. Но ссора с сестрой заставляет Элли задуматься о том, о чем они с мужем давно уже не говорят – о ребенке. И так получается, что Элли и Пит решаются на усыновление, для чего сначала записываются на специальные курсы для будущих приемных родителей, а затем встречают девочку, которую они хотели бы удочерить. Проблема в том, что это уже почти взрослый подросток, у которого есть младшие брат и сестра. Разлучать семьи нехорошо, так и выходит, что в доме Пита и Элли появляются еще три человека, каждый со своим характером и своими проблемами.

Если вы видел любой из фильмов об усыновлении, вы наверняка знаете, что за этим последует. После нескольких дней «медового месяца» у молодой семьи появится масса проблем, которые чуть не разрушат ее. Но, в конце концов, все невзгоды останутся позади и еще недавно совсем чужие друг другу люди почувствуют себя семьей. В данном случае это даже не вторичность, это просто констатация факта – подобные этапы наверняка проходят почти все приемные родители и их воспитанники. История, рассказанная в Instant Family, частично основана на личных переживаниях режиссера фильма Шона Андерса.

Не знаю, подобными ли словами Шон Андерс убеждал самого себя взять ребенка из детского дома, но герои его фильма, в первую очередь прямолинейный Пит в исполнении Марка Уолберга, неоднократно и намеренно приземляют процесс принятия решения. Пит сравнивает процесс усыновления с процедурой взятия собаки или кошки из приюта для домашних животных. Пит замечает, что усыновление намного дешевле, чем процедура ЭКО для пар, которые никак не могут забеременеть. По ходу фильма герои высмеивают людей, которые пытаются усыновить ребенка для удовлетворения собственного эго, приобретения ореола благодетеля или реализации собственных амбиций. Высмеивают порой грубовато, но эффективно. Кстати, большинство шуток в фильме — семейные, понятные парам, давно живущим вместе; они, возможно, покажутся совсем не смешными молодым людям. Впрочем, вряд ли зрители младше 25 лет по своей воле пойдут на подобное кино.

Казалось бы, в США культ усыновления. Приемные родители проходят сложный процесс отбора, годами стоят в очереди, чтобы получить право забрать ребенка из приюта. Зачем же в Instant Family столь явные нотки пропаганды и рекламы института приемных семей? Дело в том, что несмотря на бум усыновлений, детские приюты в США совсем не пустуют. Ведь практически все приемные родители хотят взять в семью маленького ребенка, по возможности младенца, но без опеки по тем или иным причинам остаются и дети постарше, подростки в том числе из неблагополучных семей, чей шанс на усыновление вообще призрачен. Собственно, об этом и идет речь в фильме.

Еще одна проблема, на которую обращают внимание создатели Instant Family – вероятное вмешательство в жизнь приемных семей биологических родителей, лишенных родительских прав. Подобное вмешательство может быть очень навязчивым и разрушительным.

Instant Family – уже третья подряд комедия Шона Андерса с Марком Уолбергом (Mile 22, All the Money in the World, Deepwater Horizon, Transformers: The Last Knight) в главной роли, кроме того Уолберг выступает и в качестве продюсера картины. Актер вполне комфортно чувствует себя в подобных ролях, хотя во второй половине Instant Family не так уж и много комедийных моментов. Его партнерша Роуз Бирн (Peter Rabbit) так и вовсе специализируется на романтических комедиях. Что же до детей, то здесь главную скрипку играет Изабела Монер (Transformers: The Last Knight, Sicario: Day of the Soldado), и Instant Family, в отличие от того же Sex Education, пример правильного возрастного кастинга героев – семнадцатилетная Монер играет шестнадцатилетнего персонажа. Девочка, кстати, растет как актриса от фильма к фильму, до уровня Сирши Ронан ей еще далеко, но прогресс имеется.

Instant Family – милый, трогательный, временами очень слезливый и очень предсказуемый фильм. Стоит ли идти на него в кино? Совсем не уверен. Мне кажется, подобные фильмы больше подходят для домашнего просмотра.