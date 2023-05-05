Великобритания расследует влияние ChatGPT и других систем искусственного интеллекта на потребителей, бизнес и экономику

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (недавно попавшее в заголовки из-за блокирования поглощения Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд) сосредоточится на изучении больших языковых моделей и генеративного ИИ, подобных ChatGPT, разработанному OpenAI.

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Большие языковые модели – это системы искусственного интеллекта, которые учатся на огромных объемах данных, чтобы понимать человеческий язык и создавать текстовые ответы на запросы пользователя. Технология имеет огромный потенциал для повышения производительности людей, сокращая время, необходимое для создания текста для маркетинговых целей или написания кода для программ. Однако правительства многих стран встревожены быстрыми темпами разработки систем ИИ и тем, как они могут повлиять на рынок труда.

В четверг регулятор Великобритании обнародовал заявление, в котором объявил о планах изучения влияния систем искусственного интеллекта на людей, бизнес и экономику и дальнейшего создания «принципов поддержки конкуренции и защиты потребителей».

«Очень важно, чтобы потенциальные преимущества этой технологии были доступны для компаний и потребителей Великобритании, а люди оставались защищенными от таких проблем, как ложная или обманчивая информация. Наша цель – помочь этой новой технологии развиваться таким образом, чтобы обеспечить открытые конкурентные рынки и эффективную защиту потребителей», – сказала Сара Карделл, генеральный директор Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

До 2 июня CMA будет собирать «мнения и доказательства от заинтересованных сторон», а в сентябре опубликует отчет с выводами.

Ранее правительство Великобритании обратилось к регуляторам с просьбой проверить, насколько системы ИИ придерживаются таких принципов, как безопасность, прозрачность и подотчетность. Страна обнародовала собственный подход к регулированию технологий – правда, там нет новых правил, регуляторов просто просят применять существующие. В предложениях также не упоминается название ChatGPT.

Ранее итальянская служба защиты данных потребовала от OpenAI временно прекратить обработку данных итальянских пользователей на фоне расследования вероятного нарушения строгих европейских правил конфиденциальности. Регулятор страны ссылался на утечку данных в компании, которая позволила просматривать заголовки разговоров других пользователей с чат-ботом.

Французские и ирландские регуляторы конфиденциальности связались с коллегами в Италии, чтобы узнать больше об их выводах. А ЕС тем временем предложил революционный законодательный акт по ИИ, существенно ограничивающий использование искусственного интеллекта в критической инфраструктуре, образовании, правоохранительных органах и судебной системе.

Детальнее о том, как будут контролировать ИИ-технологии в США, ЕС, Китае и Украине можно прочитать здесь.