Рынок бюджетных ПК полностью исчезнет к 2028 году — прогноз аналитиков

По прогнозу исследовательской компании Gartner, до конца года цены на DRAM и SSD вырастут на 17% по сравнению с прошлым годом





Отмечается, что это полностью уничтожит рынок бюджетных ПК по цене до $500 до 2028 года. Ценовой шок приведет к сокращению мировых поставок на 10,4% уже в этом году по сравнению с 2025 годом. Это станет самым стремительным годовым сокращением за последние более 10 лет, поскольку потребители и предприятия будут использовать имеющееся оборудование, отказываясь от его обновления.

Ключевой причиной, как указывают аналитики Gartner, стало повышение стоимости комплектующих. В этом году, по их прогнозам, расходы на память вырастут с 16% до 23% от общей стоимости компонентов ПК. Из-за этого производители потеряют возможность компенсировать затраты на низкорентабельные продукты. В частности, становится невыгодно выпускать бюджетные ноутбуки по цене менее $500. Аналитики ожидают, что эта категория полностью исчезнет с рынка в течение ближайших двух лет

«Этот резкий рост лишает поставщиков возможности компенсировать затраты, делая производство ноутбуков начального уровня с низкой маржой нерентабельным. В конечном итоге мы ожидаем, что сегмент ПК начального уровня стоимостью менее $500 исчезнет к 2028 году», — подчеркнул старший директор-аналитик Gartner Ранджит Атвал.

До этого в Gartner прогнозировали, что к концу десятилетия доля ПК с искусственным интеллектом на рынке достигнет 50%. Однако рост цен на память в топовых продуктах откладывает это до 2028 года. Компьютеры с ИИ требуют большего объема встроенной памяти для выполнения локальных задач по выводу, что делает их более уязвимыми к росту стоимости DRAM.





Увеличение циклов обновления ПК будет напрямую зависеть от роста цен. Аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года срок службы компьютеров увеличится на 15% в корпоративном секторе и на 20% среди рядовых пользователей. Это вызывает беспокойство относительно уязвимостей в безопасности устаревшего оборудования.

На рынке спрос будет все больше концентрироваться на премиальном сегменте, где поставщики могут компенсировать рост цен на комплектующие без ограничения прибыльности. Аналитики советуют поставщикам смириться со снижением объемов продаж, а не снижать цены в пользу покупателей бюджетных ПК.

«В целом, у поставщиков устройств и каналов сбыта в первой половине 2026 года есть критически важный период для оптимизации ценообразования и защиты маржи до того, как инфляция компонентов начнет снижать прибыльность со второго квартала и далее», — подчеркивает Ранджит Атвал.

Прогноз также включает и смартфоны. В Gartner прогнозируют, что в этом году поставки сократятся на 8,4%. Аналитики ожидают, что покупатели базовых моделей смартфонов уйдут с рынка в 5 раз быстрее тех, кто нацелен на покупку флагманских моделей. Рост цен будет подталкивать потребителей чаще обращаться к рынку подержанных устройств.

Ранее мы писали, что аналитики спрогнозировали сроки стабилизации цен на рынке памяти. К тому же кризис памяти повлечет за собой больше всего падение поставок смартфоновза более чем 10 лет.

Источник: Tom’sHardware