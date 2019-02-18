Обзор беспроводных наушников Beyerdynamic Aventho Wireless

“Беспроводные наушники с отличным звуком” — долгое время такие слова казались фантастикой. Но Beyerdynamic Aventho Wireless, о которых мы поговорим далее являются именно такими. Качество звука в них хорошо настолько, что им можно простить те недостатки, которые у них имеются.

Комплектация

Вместе с наушниками поставляется плотный матерчатый чехол с дополнительным кармашком внутри. В нем хранится кабель USB-C для зарядки и AUX с 3,5-мм разъемами на каждом конце для проводного подключения. Ну и, разумеется, набор инструкций. Чехол особенно порадовал, так как он способен защитить наушники не только от царапин, но и даже от легких ударов.

Дизайн и качество сборки

Наушники со столь высокой ценой просто не имеют права на плохую сборку и дешевые материалы корпуса. У Beyerdynamic Aventho Wireless с этим полный порядок. Благодаря материалам корпуса наушники создают приятное впечатление от одних только тактильных ощущений. Как только берешь их в руки, то моментально чувствуешь качественную кожу, которой покрыто оголовье и приятно холодящую сталь из которой выполнены крепления динамиков и основа оголовья. Пластик в конструкции присутствует, но и его не назовешь дешевым. Нет никаких претензий и к качеству сборки, которая произведена в Германии.

В дизайне наушников нет ничего нового, те или иные решения уже использовалась в других моделях Beyerdynamic. Классический, почти винтажный внешний вид, который превращает наушники еще и в стильный аксессуар. К счастью, обошлось без глянцевых вставок, все поверхности матовые и почти все практичные. Кстати, рекомендую не выбрасывать поролоновую вставку из комплекта и носить наушники в чехле вместе с ней, так как пластиковые корпуса динамиков при контакте друг с другом могут оставлять царапины на них.

Aventho продаются в двух цветах — черном и коричневом. Черные смотрятся очень неплохо, но коричневые — совсем другое дело. Сочетание коричневой кожи и серебристых металлических вставок создают впечатление по-настоящему премиального продукта. В общем внешний вид, материалы и качество сборки полностью оправдывают немалую стоимость.

Удобство использования

Beyerdynamic Aventho Wireless — это относительно компактные накладные наушники с небольшими амбушюрами, которые не покрывают уши полностью. Несмотря на некоторую увесистость, на голове их вес не ощущаются, по крайней мере первые полчаса. Проблема конструкции в другом. Лично мне, примерно через 45 минут, захотелось их снять, так как небольшие чаши начали надавливать на хрящи в ушах, даже несмотря на мягкий наполнитель кожаных амбушюр. Разумеется, это все индивидуально и зависит от размеров вашей головы и строения ушей.

Стоит учитывать, что наушники могут не подойти обладателям широкой головы за счет относительно небольшой окружности оголовья. Наушники можно отрегулировать по длине, сами динамики могут разворачиваться вокруг своей оси на 180 градусов для принятия более анатомической формы и для удобной транспортировки.

Что точно не понравилось, так это сенсорное управление громкостью и воспроизведением. За это отвечает сенсор на правом динамике. Регулировка громкости осуществляется жестами двумя пальцами вверх и вниз, пауза двойным нажатием, а переключением треков свайпами вперед и назад. Сенсорная панель не очень чувствительная и периодически путала команды, например вместо повышения громкости она переключала треки. Не сильно помогла и калибровка панели в фирменном приложении MIY. К тому же сенсорной панелью не получится воспользоваться в перчатках.

Звучание

Звук в Beyerdynamic Aventho Wireless поражает детализацией и мощностью. Бас не преобладает, звук очень сбалансированный и подходит для любых жанров. В наушниках приятно слушать рок, классическую музыку, хип-хоп и электронную музыку. “Из коробки” может показаться, что немного не хватает низких частот, но это можно компенсировать за счет эквалайзера, благо диапазон от 10 до 40 000 Гц позволяет немного отрегулировать звук под конкретный жанр. Но, повторюсь, по умолчанию звучание очень ровное, почти как в мониторных наушниках. Даже несмотря на относительно небольшой физический размер излучателей, Beyerdynamic Aventho Wireless вполне способны сформировать широкую сцену. Наушники поддерживают кодеки AAC и Apt-X HD, а для соединения со смартфоном интерфейс Bluetooth 4.2.

Я могу дополнительно охарактеризовать звук следующим образом: представьте, что у вас есть беспроводные наушники вне зависимости от ценовой категории, вы вроде бы всем довольны, но есть моменты, которые хотелось бы улучшить. Например хотелось бы чуть более детальных высоких частот, услышать средний диапазон и т.д. Так вот, в Aventho Wireless всех этих недостатков просто нет, звук хорош настолько, что вроде бы лучше уже и некуда. При желании настроить звук лучше под конкретные жанры можно не только с помощью эквалайзера в плеере, но и при помощи приложения MIY, в котором звук настраивается автоматически “под вас” после калибровки.

В чем Beyerdynamic Aventho Wireless проигрывают “мониторам”, так это в шумоизоляции, но совсем немного. Активной системы шумоподавления в них нет, но слушать музыку можно даже в метро без повышения громкости до максимума. Aventho Wireless — это еще и гарнитура с микрофоном. Качество передачи речи хорошее, но только в не очень шумных местах — вдоль дороги разговаривать не получится.

Автономность

По заявлению производителя, встроенного аккумулятора достаточно для 30 часов проигрывания музыки. С постоянной громкостью на уровне примерно 80% Aventho Wireless проработали у меня даже немного больше. Полностью аккумулятор заряжается за 2,5 часа. Кстати, во время зарядки наушниками можно продолжать пользоваться как проводными, при условии что вы найдете кабель USB-C достаточной длины для комфортного использования.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: прекрасный звук, качество материалов и сборки Минусы: цена, сенсорное управление, амбушюры подойдут не всем Вывод: Beyerdynamic Aventho Wireless — это почти идеальные беспроводные наушники. Они прекрасно собраны, отлично выглядят и фантастически звучат. Но многих от покупки остановит высокая стоимость и форма, которая может подойти не всем или вызвать дискомфорт при длительном ношении. К тому же, в этом ценовом сегменте у этой модели есть серьезные конкуренты, которые могут предложить пусть и не столь прекрасный звук, но более универсальную форму, активную шумоизоляцию и дополнительные фишки. Но даже с учетом вышеназванных недостатков, по качеству звучания Aventho Wireless - это одна из лучших моделей в сегменте беспроводного аудио. Технические характеристики Beyerdynamic Aventho Black

9 113 − 13 916 грн

Сравнить цены Тип Наушники с микрофоном Способ подключения / радиус действия беспроводной ( Bluetooth 4.2 до 10м) Возможность проводного подключения + Профили Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP Тип конструкции полноразмерные Тип акустического оформления закрытые Тип крепления оголовье Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) металл+кожа/металл/кожа Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 10-40000 Сопротивление, Ом 32 Чувствительность, дБ 105 Максимальная входная мощность, мВт 100 Диаметр динамиков, мм нет данных Тип магнита нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % 0,3 Активное шумоподавление - aptX + Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Пульт ДУ - Регулятор громкости + Длина шнура, м 1,2 Тип кабеля стандартный Подключение кабеля одностороннее Несимметричный кабель - Съемный кабель + Тип разъема mini jack 3,5 мм Форма штекера прямой Вес, г 238 Цвет черный Питание / время работы аккумулятор /30 ч. Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация наушники, аудиокабель, кабель USB, футляр Дополнительно -

Редакция выражает благодарность магазину Портатив за предоставленные на тестирование наушники