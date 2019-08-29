Обзор смартфона Honor 20 Pro





Суббренды больших компаний становятся все сильнее, и в чем-то даже создают конкуренцию продуктам материнских компаний. В первую очередь, естественно, ценой. При довольно большом количестве возможностей, которые не сильно уступают не только конкурентам, но и «старшим братьям», например, смартфоны Honor стоят дешевле, чем Huawei. Чего ожидать от текущего флагмана Huawei P30 Pro мы уже знаем, а в сегодняшнем обзоре нам предстоит посмотреть, как обстоят дела с топовым устройством от Honor — моделью Honor 20 Pro.

Комплектация и первые впечатления

С флагманским аппаратом пользователю предоставят блок питания с возможностью быстрой зарядки и съемным кабелем, «скрепку», прозрачный чехол и переходник для наушников. Приятным бонусом в момент распаковки стала уже наклеенная защитная пленка на экране, так что заботливым пользователям не придется думать об этом аксессуаре (как минимум, до момента необходимости в замене). Получается, не будет хватать разве что гарнитуры, если такой все еще нет.

При изначальной настройке пользователю помогут разобраться с расположением сканера отпечатков пальцев и функцией Face Unlock, заодно и настроить их. Все остальное с началом работы вряд ли чем-то удивит бывалых пользователей Android. А для тех, у кого до этого был смартфон Honor или Huawei, тут все будет очень знакомо.

Дизайн и удобство использования

В отличие от флагманов Huawei, модели Honor все же получили меньше оригинальных деталей и формой более похожи на сегодняшний «среднестатистический» смартфон. Но от своих приемов с цветом корпуса в компании не отказались. Попавший к нам образец «изумрудный» (Phantom Blue) слегка меняет оттенок в зависимости от освещения, а ближе к верху и низу градиент становится заметно темнее. Передать его цвет камерой очень сложно. На украинском рынке смартфон оказался только в таком окрасе, но на глобальном сайте есть еще две опции: фиолетовая (Phantom Black) и перламутровая (Icelandic Frost).

Сам же корпус со сглаженными гранями, где по бокам алюминий, а спереди и сзади стеклянные панели. Габариты не самые скромные (154,6×74×8,4 мм, вес — 182 грамма), но ничего особенного для существующих смартфонов тут нет. Неудобным получился только выступающий блок камер, который поднимает нижний правый угол, когда смартфон лежит. Из-за этого тапая по экрану можно невольно отбивать азбуку Морзе по столу. И даже комплектный чехол не решит этот вопрос, а просто приглушит его, ведь вырез камеры на кейсе окружает небольшой бортик.

С размещением рабочих элементов есть несколько моментов, которые обращают на себя внимание. Во-первых, на верхнем торце есть окошко, напоминающее ИК-порт, но это датчик приближения. Управлять домашней электроникой смартфон не может. Во-вторых, на мой взгляд, внизу стоило сделать одинаковые прорези для динамика и микрофона. Хотя на работу это никак и не влияет, внешний вид от этого был бы более эстетичным. В-третьих, сканер отпечатков пальцев у Honor 20 Pro встроен в кнопку включения, что не очень привычно для этого производителя.

Других особенностей в использовании этого смартфона нет. Как и большинством похожих устройств, этим тоже удобнее пользоваться двумя руками, потому что дотянуться пальцем в противоположный угол сложно. Само собой, падать ему тоже нельзя. И в отличии от более дорогих гаджетов, этому противопоказано встречаться с водой. Все остальные мелочи в эргономичности — просто дело привычки. У меня получилось пользоваться тестовым экземпляром совершенно без проблем.

Дисплей

В эру условно «безрамочных» смартфонов оригинальности у их лицевых панелей становится все меньше. У Honor 20 Pro дисплей диагональю 6,26 дюйма получил небольшой вырез для камеры в левом верхнем углу (как у Samsung Galaxy S10, только с другой стороны). Мелкие рамки все равно есть, а вырез камеры можно прикрыть черной полосой. Разрешение экрана составляет Full HD+, но для экономии энергии можно переключаться в разрешение HD+, как вручную, так и автоматически. (Чуть-чуть забегу наперед: с автономностью все достаточно хорошо, чтобы не понижать разрешение.)

Под стеклом установлена хорошая IPS-матрица. Изначальный профиль Vivid заметно «холодный» и более насыщенный, чем стандартные значения (что логично, исходя из его названия). Я же остановился на втором — Natural. У него и температура ровно попадает в стандарт, и цвета очень близки к DCI-P3. Экран получился приятный для повседневного использования, с хорошими углами обзора и цветопередачей.

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Normal:

Яркость можно регулировать в пределах од 1 до 356 кд/м², а под солнечными лучами смартфон подстраивает картинку для лучшего отображения (цвета от этого, естественно, меняются, но все остается читаемым). Датчик освещения есть и иногда может срабатывать с задержкой. Например, включив смартфон в приглушенной обстановке он сначала может светить ярче нужного, но очень быстро приглушает подсветку до комфортного уровня.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Для аутентификации владельца Honor 20 Pro использует два популярных сегодня метода: сканирует лицо фронтальной камерой или отпечатки пальцев с помощью дактилоскопического датчика. В первом случае камера работает быстро, но страдает привычными недостатками такого метода авторизации — большие очки или темная обстановка станут проблемой. Ну и безопасность метода как всегда не считается высокой (хотя «открыть» устройство с помощью своей фотографии или видео мне не удалось).

Если же сканировать лицо не нравится, есть сканер отпечатков пальцев. Его, на мой взгляд, не очень удобно установили в кнопку включения (на задней панели было бы привычнее), но подстроиться под это просто. Главное, при настройке добавлять пальцы в таких позициях смартфона, в которых он будет в быту. Например, попробовать, каким пальцем будет удобнее разблокировать лежащий на столе смартфон и в таком положении регистрировать отпечаток. Владельцы Sony наверняка должны быть знакомы с такими процессами.

А срабатывает он очень быстро. Достаточно слегка прикоснуться к кнопке, как смартфон уже разблокирован. Такая скорость впечатляет, но нужно быть осторожным и не трогать кнопку, когда смартфон в кармане, иначе можно случайно что-то сделать «не так». И это, наверное, единственное замечание к сканеру, ведь в остальном он работает замечательно.

Звук

Разговорный динамик находится на грани стекла и словно направлен немного выше, чем должен был бы. При первом разговоре его приходится поискать, чтобы «нащупать» удобную позицию. Но громкости ему все же не совсем хватает, если разговаривать вне помещения. Зато микрофон хорошо справляется с передачей голоса, и систему шумоподавления собеседник явно оценит.

Медийный динамик работает самостоятельно. Он расположен снизу. Как и во всех таких случаях, все же хотелось бы, чтобы разговорный тоже был задействован для озвучки видео, но тут этот момент упустили. Качество звучания у него неплохое, с хорошей мощностью и чистотой воспроизведения, но баса хотелось бы побольше, особенно если речь идет о воспроизведении музыки.

Проводные наушники придется подключать через переходник. Благо, в комплекте такой есть, в отличии от гарнитуры. Но подключить любые сторонние уже ничто не помешает. Звук же изначально разбавляло эхо, которого быть не должно. Оказалось, это можно исправить в настройках, просто выбрав другой режим воспроизведения. Тогда все встало на свои места, а привычные мне наушники (арматурные Ultimate Ears) звучали хорошо.

Производительность и ПО

Единственная комплектация Honor 20 Pro во многом повторяет среднюю для Huawei P30 Pro. Тут также установлен фирменный HiSilicon Kirin 980 с видео Mali-G76 MP10. Вариантов памяти для этой модели нет, но с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной это вовсе не проблема. Также тут есть ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC. Но в отличии от флагмана Huawei, тут нет возможности установки карт памяти и USB-C версии 2.1, а не 3.0 (что вряд ли станет большой проблемой для преимущественного большинства пользователей).

Производительности у Honor не меньше. Смартфон легко справляется даже с требовательными играми, хотя и может немного нагреваться во время продолжительных игровых раундов (в PUBG Mobile, например). Все остальные задачи тем более даются ему без проблем. С многозадачностью тоже все в порядке, но время от времени система выгружает приложения из памяти, и даже если в панели открытых программ остается превью того места, на котором остановилась работа, при открытии приложение снова загрузится в первоначальное состояние. Еще, если верить тесту, процессор может сильно троттлить, но в использовании это никак не ощущается.

В качестве ОС тут установлен Android 9.0 с Magic UI 2.1.0. Это тот же EMUI, только называется иначе. Тех, кто знакомился со смартфонами Huawei или Honor, тут не ждет практически ничего нового. Всем остальным не придется тратить много времени на привыкание, лаунчер довольно простой и понятный.

Автономность

С чем еще подопытный отлично справляется, это с продолжительностью работы. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, чего хватило на 7,5 часов в тесте GeekBench и почти на 10 в PCMark. И то, и другое — хорошие результаты. В использовании смартфон в моем режиме мог проработать пару выходных дней, где экран работал около 8 часов суммарно, но в рабочие дни все равно пришлось бы заряжаться чаще. Правда, перед сном все равно оставалось бы не меньше 40% заряда после 5-6 часов работы экрана.

С зарядкой все тоже очень неплохо. Штатный блок питания полностью зарядит батарею за 1 час 40 минут. Правда, для поклонников индукционных станций тут нет хороших новостей, и пополнять запасы энергии придется только с помощью провода.

Камеры

Основных камер Honor 20 Pro получил аж четыре, и у каждой есть своя уникальная функция. Итак, имеем следующие сенсоры: основной широкоугольный с разрешением 48 МП, светосилой ƒ/1.4 и оптической стабилизацией (уже хорошо знакомый Sony IMX586); ультраширокоугольный с углом захвата 117°, разрешением 16 МП и ƒ/2.2; 8-мегапиксельный телефото, позволяющий получить 3-кратный оптический зум; и последний — 2 МП для макро. Не самый обычный набор, которого пока нет даже у флагманских аппаратов.

Как обычно, основная камера снимает в разрешении 12 МП. Тут есть все те же уже привычные режимы AI, Pro, «замыливание» фона, режим ночной съемки и прочее. В дневное время с хорошим освещением камера склонна пересвечивать снимок. Это всегда можно слегка поправить как во время съемки, так и на уже готовом кадре, но такая особенность есть и о ней придется помнить. AI можно оставить включенным, он поможет иногда подтянуть тени или минимально добавит насыщенности. Такие корректировки оценят обычные пользователи, а общее качество фотографий получается очень неплохим.

Ультраширокоугольная камера тоже склонна к пересвечиванию. Большого перепада в качестве с основной при достаточном освещении не ощущается. С ней же, как и с любой подобной камерой, стоит поглядывать на искажения ближе к краям снимка. Зато благодаря достаточно хорошему размещению модулей, я ни разу не попал пальцем в кадр.

Видео можно снимать в 4К-разрешении, с хорошей стабилизацией и корректировкой экспозиции. Правда, между разными камерами может быть разница в цветах.

Пример записи 4К-видео основной камерой:

Пример записи 4К-видео ультраширокоформатной камерой:

«Телевик» позволяет получить 3-кратный зум без потери качества. Как и ультраширокоугольная камера, это позволяет иначе кадрировать снимок в зависимости от обстановки. Но с этим сенсором уже нужно пересматривать кадр на месте, ведь фокус довольно часто промахивается, да и света он собирает поменьше. В результате картинка может значительно отличаться от реальной и тех, которые получаются у других камер.

Последний модуль — действительно новинка. Вряд ли можно вспомнить хотя бы парочку смартфонов, которые способны фокусироваться с 4 см. Но и тут есть свои сложности, ведь с рук делать такие кадры не всегда получается, а штатив в кармане если и носят, то только самые заядлые поклонники мобильной фотографии. Да, трюк новый и интересный, но скорее всего пользователь о нем достаточно быстро забудет. Тем более, соответствующий режим спрятали в меню More, и напоминаний о макро-режиме нет. А разрешение всего 2 МП и слабенькое качество снимков не помогут конкретно этой камере стать популярной.

Ночью зум только цифровой, поэтому рассчитывать в темноте придется на основную и ультраширокоугольную камеры. В зависимости от конкретных условий и обстановки, вполне достаточно будет и обычного автоматического режима, но есть и отдельный ночной. Так, оба модуля могут делать интересные кадры вечером, но возможно, это потребует несколько попыток.

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Она тоже хорошо ориентируется в разных условиях освещения и достаточно просто делает хорошие снимки.

Приложение выглядит стандартно и, что очень важно, быстро работает. Переключение между разными модулями и режимами происходит без сильной задержки. В ходе тестирования проблем с камерой не было.