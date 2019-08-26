Обзор TWS наушников Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 Indigo Blue

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Простыми TWS-наушниками покупателей сегодня трудно удивить, ведь многие производители уже внести свою лепту в данную категорию устройств и успели набить руку в их выпуске. Но специалисты из датской компании Bang & Olufsen всё-таки смогли добавить ряд интересных возможностей в свою новую модель наушников BeoPlay E8 2.0, так что давайте посмотрим, что они могут предложить пользователям.

Комплектация

Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 достаются своему владельцу в стильной белой коробке с изображением самих наушников, при этом мне на обзор достался образец в цвете Indigo Blue. После открытия коробки нас сразу встречает кейс для хранения, наушники и полная инструкция как провести первое включение и подключение устройства к телефону.

Дополнительно в комплекте идет:

Зарядный кабель USB Type-C

4 пары силиконовых насадок (XS, X, M, L)

Пенные насадки Complyfoam (M)

Краткое руководство пользователя

По первым впечатлениям все выглядит довольно солидно и дорого.

Дизайн

Как я уже сказал, ко мне на тест попали наушники темно-синего цвета, и выглядит он довольно оригинально. Сами же Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 сделаны из софт-тач пластика, который на удивление хорошо устойчив к царапинам. На внешней стороне наушников расположились сенсорные панели с логотипом компании, которые обрамлены алюминиевым кольцом и имеют уже глянцевую поверхность.

С тыльной стороны находятся обозначения левого и правого наушника и площадки контактов для подключения наушников в кейсе-зарядке.

Меня больше удивил чехол. Выглядит он, как и подобает всей продукции Bang & Olufsen, дорого, и чтобы добиться такого результата производитель использовал натуральные материалы. Ясно, что основной каркас кейса сделан из пластика, но он обтянут натуральной воловьей кожей, а вставки из алюминия добавляют завершительные штрихи. Возможно использование кожи по некоторым причинам не гуманно и возможно через некоторое время покрытие утратит свой первозданный вид, но из коробки это выглядит красиво.

Чехол имеет шарнир средней прижимной силы и при закрытии нет громкого звука, а вот открыть его можно и одной рукой. Для зарядки кейса используется порт USB Type-C, что уже можно зачислить в преимущества.

Наушники фиксируются внутри магнитами, поэтому если перевернуть кейс с наушниками они не выпадут.

Управление

Хотя я не приверженец сенсорных панелей в наушниках, но в обозреваемой модели сенсор работает хорошо и к нему нет никаких претензий. Все жесты срабатывают быстро, нет ложных нажатий или наоборот пропусков. При этом если вы забыли какой-нибудь жест для управления, его можно посмотреть в фирменном приложении.

Функциональность

Вначале я сказал, что Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 имеет несколько интересных возможностей, пора о них и поговорить.

Самое первое, это возможность заряжать наушники от беспроводной зарядки. Для этого в кейсе установлен приемник беспроводной зарядки и остается просто поместить футляр на фирменную зарядку обеспечивающую мощность до 10 Вт.

Еще одно интересной особенностью наушников является поддержка технологии NFMI. Последняя расшифровывается как – Near Field Magnetic Induction или магнитная индукция ближнего поля. Использование данной технологии позволяет передавать аудио с максимальным битрейтом 596 кбит/с без участия Bluetooth и при этом снизить энергопотребление беспроводных модулей до 1,5 миливатт. В нашем случае Bluetooth 4.2 остается связующим звеном между телефоном и усилителем в наушнике, а вот левый и правый наушник работают через NFMI.

Звучание

Форм-фактор внутриканальных наушников позволяет данной модели хорошо отсекать внешние шумы, а если использовать комплектные «пенки», то у внешних звуков практически не остаётся шансов попасть в слуховой аппарат.

Beoplay E8 2.0 имеют привычные для многих динамические излучателе размером 5,7 мм с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. Звук получается сбалансированным и ровным, нет выраженных акцентов на любой из диапазонов. Поэтому наушники воспроизводят любой жанр музыки хорошо, но иногда чувствуется недостаток высоких или низких частот, получается определённая «зажатость». Но её можно исправить в фирменном приложении Bang & Olufsen. При помощи него также можно установить желаемые акценты частот и теплоту звучания.

Кроме этого, в программе можно включить опцию, при которой наушники будут пропускать окружающий звук через встроенные микрофоны, что может быть полезно во время бега на улице.

Микрофон

Beoplay E8 2.0 можно использовать как гарнитуру. На улице собеседника слышно хорошо, но вот когда вы оказываетесь в довольно шумной обстановке то вас будут переспрашивать несколько раз, так как микрофоны очень чувствительны.

Автономность

Производитель заявляет 16 часов работы, то есть 4 часа самих наушников и 3 полных заряда от кейса, но это не совсем так. Если слушать Beoplay E8 2.0 на средней громкости, то значения подтверждаются, но стоит выкрутить на максимум, то 4 часа превращаются в 3.