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Обзор TWS наушников Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 Indigo Blue

Обзор TWS наушников Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 Indigo Blue

Обзор TWS наушников Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 Indigo Blue


Простыми TWS-наушниками покупателей сегодня трудно удивить, ведь многие производители уже внести свою лепту в данную категорию устройств и успели набить руку в их выпуске. Но специалисты из датской компании Bang & Olufsen всё-таки смогли добавить ряд интересных возможностей в свою новую модель наушников BeoPlay E8 2.0, так что давайте посмотрим, что они могут предложить пользователям.

Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 Indigo Blue
Наушники, гарнитуры на
от 4 550 грн
Предложений: 4
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Комплектация

Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 достаются своему владельцу в стильной белой коробке с изображением самих наушников, при этом мне на обзор достался образец в цвете Indigo Blue. После открытия коробки нас сразу встречает кейс для хранения, наушники и полная инструкция как провести первое включение и подключение устройства к телефону.

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Дополнительно в комплекте идет: 

  • Зарядный кабель USB Type-C
  • 4 пары силиконовых насадок (XS, X, M, L)
  • Пенные насадки Complyfoam (M)
  • Краткое руководство пользователя

По первым впечатлениям все выглядит довольно солидно и дорого.

Дизайн

Как я уже сказал, ко мне на тест попали наушники темно-синего цвета, и выглядит он довольно оригинально. Сами же Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 сделаны из софт-тач пластика, который на удивление хорошо устойчив к царапинам. На внешней стороне наушников расположились сенсорные панели с логотипом компании, которые обрамлены алюминиевым кольцом и имеют уже глянцевую поверхность.

С тыльной стороны находятся обозначения левого и правого наушника и площадки контактов для подключения наушников в кейсе-зарядке.

Меня больше удивил чехол. Выглядит он, как и подобает всей продукции Bang & Olufsen, дорого, и чтобы добиться такого результата производитель использовал натуральные материалы. Ясно, что основной каркас кейса сделан из пластика, но он обтянут натуральной воловьей кожей, а вставки из алюминия добавляют завершительные штрихи. Возможно использование кожи по некоторым причинам не гуманно и возможно через некоторое время покрытие утратит свой первозданный вид, но из коробки это выглядит красиво.

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Чехол имеет шарнир средней прижимной силы и при закрытии нет громкого звука, а вот открыть его можно и одной рукой. Для зарядки кейса используется порт USB Type-C, что уже можно зачислить в преимущества.

Наушники фиксируются внутри магнитами, поэтому если перевернуть кейс с наушниками они не выпадут. 

Управление

Хотя я не приверженец сенсорных панелей в наушниках, но в обозреваемой модели сенсор работает хорошо и к нему нет никаких претензий. Все жесты срабатывают быстро, нет ложных нажатий или наоборот пропусков. При этом если вы забыли какой-нибудь жест для управления, его можно посмотреть в фирменном приложении.

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Функциональность

Вначале я сказал, что Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 имеет несколько интересных возможностей, пора о них и поговорить.

Самое первое, это возможность заряжать наушники от беспроводной зарядки. Для этого в кейсе установлен приемник беспроводной зарядки и остается просто поместить футляр на фирменную зарядку обеспечивающую мощность до 10 Вт. 

Еще одно интересной особенностью наушников является поддержка технологии NFMI. Последняя расшифровывается как – Near Field Magnetic Induction или магнитная индукция ближнего поля. Использование данной технологии позволяет передавать аудио с максимальным битрейтом 596 кбит/с без участия Bluetooth и при этом снизить энергопотребление беспроводных модулей до 1,5 миливатт. В нашем случае Bluetooth 4.2 остается связующим звеном между телефоном и усилителем в наушнике, а вот левый и правый наушник работают через NFMI.

Звучание

Форм-фактор внутриканальных наушников позволяет данной модели хорошо отсекать внешние шумы, а если использовать комплектные «пенки», то у внешних звуков практически не остаётся шансов попасть в слуховой аппарат.

Beoplay E8 2.0 имеют привычные для многих динамические излучателе размером 5,7 мм с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. Звук получается сбалансированным и ровным, нет выраженных акцентов на любой из диапазонов. Поэтому наушники воспроизводят любой жанр музыки хорошо, но иногда чувствуется недостаток высоких или низких частот, получается определённая «зажатость». Но её можно исправить в фирменном приложении Bang & Olufsen. При помощи него также можно установить желаемые акценты частот и теплоту звучания. 

Кроме этого, в программе можно включить опцию, при которой наушники будут пропускать окружающий звук через встроенные микрофоны, что может быть полезно во время бега на улице.

Микрофон

Beoplay E8 2.0 можно использовать как гарнитуру. На улице собеседника слышно хорошо, но вот когда вы оказываетесь в довольно шумной обстановке то вас будут переспрашивать несколько раз, так как микрофоны очень чувствительны. 

Автономность

Производитель заявляет 16 часов работы, то есть 4 часа самих наушников и 3 полных заряда от кейса, но это не совсем так. Если слушать Beoplay E8 2.0 на средней громкости, то значения подтверждаются, но стоит выкрутить на максимум, то 4 часа превращаются в 3.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Качество и материалы исполнения, внешний вид; пенные насадки в комплекте; беспроводная зарядка
Минусы: Звучание могло быть чуть лучше; автономность
Вывод: Из Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 получились довольно стильные TWS-наушники. Но учитывая их стоимость, звук мог бы быть не такой усредненный.

Технические характеристики

Обзор TWS наушников Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 Indigo Blue Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 Indigo Blue
4 550 − 13 860 грн
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Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные")
Способ подключения беспроводной (Bluetooth 4.2)
Возможность проводного подключения -
Тип конструкции Вакуумные ("затычки")
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления внутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон
Вес, г 7
Цвет синий
Складная конструкция -
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус -
Подсветка -
Шейный обод -
NFC -
Конструкция излучателя динамические
Количество излучателей в одном наушнике 1
Частотный диапазон, Гц 20-20000
Сопротивление, Ом 16
Чувствительность, дБ 107
Максимальная входная мощность, мВт нет данных
Диаметр динамиков, мм 5,7
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных
Тип магнита нет данных
Активное шумоподавление -
Встроенный усилитель / ЦАП -
Hi-Res сертификация -
Поддержка объемного звука -
Спецификация Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Версия Bluetooth Bluetooth 4.1
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам -
AAC +
aptX -
aptX Apaptive -
aptX HD -
aptX Low Latency -
LDAC -
LHDC -
SBC +
Элемент питания аккумулятор
Время работы 4 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости
Беспроводная зарядка +
Быстрая зарядка -
Пульт ДУ -
Сенсорная панель -
Регулятор громкости +
Длина шнура, м -
Тип кабеля -
Подключение кабеля -
Несимметричный кабель -
Съемный кабель -
Тип разъема -
Форма штекера -
Тип микрофона по принципу действия нет данных
Конструкция микрофона встроенный в наушник
Направленность широконаправленый
Частотный диапазон, Гц нет данных
Чувствительность, дБ нет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) -
Амбушюры 4 пары(XS, S, M L
Аудио кабель -
Переходники / сплитеры -
Чехол / кейс футляр-зарядное устройство
Другое кабель USB для зарядки
Игровая гарнитура -
Наушники для мониторинга -
Apple-совместимость +
Android-совместимость +
Дополнительно -

Редакция выражает благодарность интернет-магазину SoundMag за предоставление Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 на обзор

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