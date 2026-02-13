"Палай" Патрика Несса: альтернативные 1950-е, драконы и расизм

Двукратный обладатель медали Карнеги американо-британский писатель Патрик Несс умеет превращать подростковую литературу в мощный инструмент обсуждения важных тем. Мы уже писали о его популярной трилогии «Ходячий хаос», у которой есть очень неудачная экранизация. А теперь поговорим о его относительно новом романе «Палай», изданном в Украине издательством «АССА».

«Палай» / Burn

Автор Патрик Несс

Переводчик Тарас Бойко

Издательство «АССА»

язык украинский

Количество страниц 336

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 125×200 мм

Сайт acca.ua

Действие романа «Палай» происходит в альтернативном 1957 году в США. В этом мире драконы и люди сосуществуют уже двести лет в состоянии хрупкого перемирия. Никуда не делась Холодная война с Советским союзом, космическое и атомное обострение, и коммуняки вот-вот должны запустить свой первый спутник.

Отец подростка Сары Дьюгерст нанимает для работы на поле голубого дракона. Его появление приведет к серьезным конфликтам с местными и невероятным событиям, грозящим уничтожению не только этому миру, но и другим. Также дракон говорит, что за Сарой уже идет убийца, а еще она избранная, что должна спасти этот мир.





Патрик Несс не просто размещает драконов в этом как бы параллельном нашем мире, а делает их частью социальной системы. Драконы работают на фермах как в случае с Сарой и ее отцом, их также по разному эксплуатируют, но за плату. Однако люди считают, что у драконов нет души, хотя они говорят на человеческом языке и явно обладают интеллектом. И если это звучит знакомо, то это действительно прямая аллегория писателя на рабство, сегрегацию и все другие формы дискриминации, которыми так «славилась» Америка 1950-х.

Главная героиня Сара Дьюгерст имеет белого отца и темнокожую мать и это автоматически делает ее мишенью для местного заместителя шерифа Келби. Этот персонаж, кстати, один из самых неприятных в романе именно потому, что он слишком реалистичен. Из него не сделали карикатурного злодея с явными признаками безумия. Он просто обычный расист, который искренне верит, что мир должен работать определенным образом, и любой, кто не вписывается в эту картину (чернокожие, японцы, драконы), автоматически становится подозрительным, или сразу врагом и преступником. Когда на ферму Сары нанимается Казимир, синий дракон, которые в основном проживают на территории СССР, то Келби мгновенно видит в нем «коммунистическую угрозу». Таким образом автор показывает настоящую паранойю времен Холодной войны, умноженную на ксенофобию.

Где-то в середине романа «Палай» происходит резкий структурный маневр, открывающий дверь в параллельную вселенную. Больше сказать не могу, чтобы не было спойлеров. Поэтому перед читателем предстает не просто фэнтезийная история о магических существах, а настоящее исследование того, как те же человеческие чувства вроде ненависти, жестокости или желания уничтожить «чужака» проявляются независимо от того, есть ли в мире магия или какие-то другие условия.

Отдельно стоит сказать о персонажах, которые выходят далеко за пределы типичных героев подростковой литературы. Юный убийца из культа «Верующих» Малькольм, поначалу кажется обычным антагонистом. Он одержим идеей убить Сару, потому что верит, что это спасет мир для драконов. Но писатель не оставляет его картонной фигурой, наделяет нетрадиционной сексуальной ориентацией и навыками суперсолдата.

Друг Сары Джейсон Инагава несет в себе историческую травму, ведь его мать погибла в американском трудовом лагере для японцев во время Второй мировой войны. Это не просто упоминание для атмосферы, ведь лагеря для интернированных японцев, сегрегация и расизм были реальными ужасами того времени. Поэтому людям тогда не нужно было даже драконов, чтобы быть напуганными и жить в аду.

Синий дракон Казимир тоже выходит далеко за пределы тропы «мудрого наставника». Он скептический и ироничный, а еще знает больше, чем говорит, поэтому мотивы этого героя раскрываются постепенно, что добавляет ему глубины.

Не все персонажи раскрыты одинаково хорошо. Некоторые второстепенные фигуры остаются несколько поверхностными, их мотивы недостаточно проработаны. А учитывая скорость, с которой развивается сюжет во второй половине книги, иногда возникает ощущение, что психологическая глубина уступает место экшну. Здесь автор явно спешил к финалу, и хотя это делает чтение увлекательным, местами хотелось бы больше пространства для размышлений и немного больше страниц текста.

В целом роман «Палай» напоминает скоростной поезд, который уже не может остановиться. Это одновременно сильная и слабая сторона книги. С одной стороны, ты буквально не можешь оторваться, а с другой, когда события разворачиваются очень быстро, то некоторые моменты пролетают мимо, не успевая осесть в голове читателя. Особенно это касается финала, где амбициозность замысла писателя иногда перевешивает объем текста. Книга точно должна была бы быть длиннее, потому что мир и лор, которые выстроил Патрик Несс, однозначно заслуживают более детального раскрытия.

«Палай» поражает своей жесткостью, потому что автор не боится убивать персонажей или разрушать целые миры. Но это не погоня за эффектами, а больше демонстрация того, к чему приводит системная ненависть людей к людям или к другим.

Патрик Несс также мастерски работает с религиозным фанатизмом и всеми подобными вещами, имеющими культ, веру и тому подобное. У него это прекрасно получалось в трилогии «Ходячий хаос» и здесь сделано не хуже. Культ «Верующих» поклоняется человеческой богине Митера Тея, считая, что люди, препятствие для драконов. Но глубокая ирония в том, что драконы вообще не нуждаются в поклонении людей. Они равнодушны к этому культу, как и ко всем двуногим. Именно поэтому вера Малькольма базируется на неправильном толковании пророчеств, на желании найти смысл в хаосе, но его просто нет и не может быть.

Украинский перевод от издательства «АССА» сделан качественно, а текст читается естественно. Во время чтения я не заметил ни одной опечатки или ошибки. Обложка украинского издания хорошая, хотя и не столь эффектная, по моему мнению, как некоторые западные варианты, однако очень близко. И вообще по обложке сразу видно, что будет в книге, что она жанровая и тому подобное. А этого нам так часто не хватает. Карт здесь нет, как и ляссе или иллюстраций.