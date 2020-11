Need for Speed Hot Pursuit Remastered: возвращение домой

Скажите, какая из Need for Speed, вышедших за последние 10 лет, нравится вам чуть больше других? Кислотная Need for Speed Heat (2019)? Донатная Need for Speed Payback (2017)? Просто Need for Speed (2016)? Мобильная Need for Speed: No Limits (2015)? Need for Speed Rivals (2013) с поломанным мультиплеером? Или Need for Speed: Most Wanted (2012)? Лично я выбираю Need for Speed: Hot Pursuit (2010), последнюю действительно классную игру Criterion Games. Тем более что EA как раз подогнала обновленную версию Need for Speed Hot Pursuit Remastered и вовсю эксплуатирует нашу ностальгию по старым добрым денькам.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered Жанр аркадная гонка

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Criterion Games, Stellar Entertainment

Издатель Electronic Arts

Сайты Origin, Steam

Ну вот честно, что за беда такая с автоаркадами?! Жанр, процветавший на протяжении трех десятилетий (1980 – 2010 гг.), переживает сейчас явно не лучшие времена. DIRT 5 – промах. GRID (2019) – промах. Project CARS 3, простите, симулятора там уже мало – снова промах. В результате этих трех последовательных ошибок Codemasters продана. The Crew 2, по мнению большинства – тоже промах, хотя сам я накатал в ней больше 150 часов. Need for Speed… см. первый абзац рецензии. Неужели нам еще несколько лет играть в Forza Horizon 4? Ведь новая часть серии появится никак не раньше 2022 г., следующий год зарезервирован под Forza Motorsport.

Слава богу, мода на ремастеры, охватившая игровую индустрию, позволяет реанимировать старые игры. Electronic Arts, явно недовольная продажами и реакцией игроков на последние инкарнации Need for Speed, решила вернуть к жизни самую высокооцененную за последние 10 лет часть серии – Need for Speed: Hot Pursuit. И это правильно. При этом акцент в рекламной кампании был сделан на геймеров старше 25 лет, которые хотели бы вернуть себе ощущения, испытанные в детстве, на время забыть об ответственности взрослой жизни и всех несчастьях этого года. Вы только посмотрите на этот рекламный ролик!

Ремастер Need for Speed: Hot Pursuit был анонсирован 5 октября 2020 г., а уже 6 ноября, за 10 дней до юбилея (оригинал вышел в США 16 ноября 2010 г.), игра стала доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Владельцы Nintendo Switch смогли оценить порт на неделю позже, 17 ноября 2020 г. Кроме обновленной графики, игроки получили все DLC для оригинальной игры и кроссплатформенный мультиплеер. И это очень круто.

Работой над ремастером занималась сама Criterion Games, которая, как было объявлено еще в начале года, вернется к разработке серии Need for Speed (наконец-то!), и студия Stellar Entertainment, уже сотрудничавшая с Criterion во время подготовки ремастера Burnout Paradise.

С точки зрения графики Need for Speed: Hot Pursuit на первый взгляд не сильно-то и изменилась. Ведь оригинал 2010 г. и сейчас выглядит в целом неплохо, особенно в том, что касается машин. Для обновленной версии повысили разрешение до 4K/60 FPS, обновили текстуры, добавили поддержку нового железа (речь в первую очередь о консольных версиях). В ремастере увеличилось количество мелких объектов на обочине: деревьев, торговых автоматов, вывесок, знаков, бочек и проч. Чуть лучше стало освещение, это особенно заметно в гараже и фоторежиме, и отражения. Плюс появилось больше деталей на темных участках изображения, этакий дешевый HDR. Обновлена система частиц, добавлено полноэкранное сглаживание и т.д. Да, порой заметно, что текстуры окружения в Need for Speed Hot Pursuit Remastered немного потянуты и уже не отвечают современным стандартам, но это все равно лучше, чем психоделическая дискотека DIRT 5. Кроме графики, были переработаны меню, в том числе и сетевой игры, HUD, гараж игрока, видеоролики и т.д.

А еще Electronic Arts вновь запустила сервера Autolog! Так что вы снова можете играть с друзьями в догонялки в асинхронном режиме. Тем более что благодаря интеграции в ремастер всех вышедших ранее DLC, а это SCPD Rebel Racer Pack, Super Sports Pack, Armed & Dangerous Pack, Lamborghini Untamed Pack и Porsche Unleashed Pack, в игре стало на 30 гонок больше! Причем теперь они включены в основную кампанию, а не запускаются отдельно. Точно так же в основную кампанию интегрированы и автомобили из DLC, в первую очередь здесь радуют, конечно, Lambo и Porsche, которых не было в ванильной Need for Speed: Hot Pursuit. Всего в игру добавлено 23 автомобиля для гонщиков и 8 машин для полиции.

Что же до набора представленных в игре машин, то после Forza Motorsport 7 с ее 834 спорткарами и Forza Horizon 4 с 703 машинами, Need for Speed: Hot Pursuit вряд ли кого-то удивит, тем более что самые новые из представленных в списке авто выпущены более 10 лет назад. Кроме того, из игры пропали три машины, которые имелись в оригинале – Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition, Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss и полицейская Carbon Motors E7 Concept от обанкротившейся Carbon Motors Corporation. Очевидно, что проблема в данном случае в лицензировании. Единственная действительно редкая машина в игре, которой не было до этого ни в одной другой гонке – Gumpert Apollo S от Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH, остальные так или иначе засветились во многих автосимах и автоаркадах. Впрочем, выбрать на чем погонять есть, все марки представлены, Lambo и Porsche есть, что же еще нужно?

А нужен живой мультиплеер. И… в Need for Speed Hot Pursuit Remastered он более чем живой, спасибо кроссплатформенности. Подбор гонки занимает считанные секунды, и в большинстве случае, если вы выбираете Быструю игру, легко набирается полное стартовое поле из восьми игроков. Трассы хорошо знакомы, умения возвращаются очень быстро, так что сетевые баталии, особенно противостояния гонщиков и полицейских, получаются действительно жесткими и захватывающими. В ремастер попали и два многопользовательских режима, доступные ранее только в DLC – Arms Race и Most Wanted. В первом, как понятно из названия, и гонщики, и полиция получают в свое распоряжение весь арсенал грязных приемов и гаджетов. В режиме Most Wanted погоня происходит в открытом мире, полиция должна задержать одного конкретного игрока, а другие гонщики оказывают ему поддержку, мешая представителям власти.

Удивительное дело, но по прошествии 10 лет взад-вперед пройденная Need for Speed: Hot Pursuit всё еще отлично играется и дарит положительные эмоции. Может быть, дело в том, что в этой игре осталось непередаваемое ощущение безумной скорости, которое последние части серии где-то растеряли. Может быть, в невероятно драйвовом саундтреке, который заставляет вас жать на газ (да, чуть не забыл, поддержки рулей здесь нет, это же аркада). Может быть, от странного ощущения возвращения домой и немного в прошлое, которое дарит игра.

Единственное, что меня дико бесило в оригинале и продолжает раздражать в ремастере – так это читерский AI. Машины компьютерных противников будут притормаживать перед финишем, если вы слишком отстали, или развивать невероятную скорость, если вы вырвались вперед. О полицейских истребителях-перехватчиках мы просто промолчим. С другой стороны, такой читинг позволяет создавать постоянное давление на игрока, что повышает уровень адреналина и ценность победы. Если читерский AI вам не нравится – отправляйтесь в мультиплеер, правда, онлайн-гонщики здесь невероятно злые и быстрые, не факт, что с ними вам будет спокойней.

Второй большой недостаток Need for Speed Hot Pursuit Remastered – традиционная для EA высокая стоимость. В Origin за ремастер просят около 725 грн. в Steam – 799 грн. Многовато, как для игры десятилетней давности. С другой стороны, в Origin игру можно получить в рамках EA Play Pro, и если вы уже все равно оплачиваете подписку, то это отличный повод предаться воспоминаниям. Ну и никто не мешает вам заплатить 365 грн. за один месяц EA Play Pro и вдоволь наиграться за полцены.

На фоне затянувшегося кризиса аркадных гонок, Need for Speed Hot Pursuit Remastered – отличный подарок геймерам. Как старым, которые захотят вернуться в игру, так и новым, которые не видели оригинала. Да, это до корней волос аркадная игра, в которой большинство виражей проходятся в заносах, но это хорошая аркадная игра, которая принесет вам массу приятных минут. В любом случае, до выхода новой Need for Speed от Criterion Games (предположительно конец 2021 г.) или до Forza Horizon 5 (вероятно, 2022 г.), особой альтернативы у нас и нет. Так что встретимся на трассе. И не забудьте проверить свой Autolog.