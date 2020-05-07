ПК месяца (май 2020)





Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Выбор процессора для базовой игровой системы на AMD сейчас прост как никогда ранее. С появлением модернизированной версии Ryzen 5 1600 АF, именно эту модель мы рекомендуем для ПК данной категории. Функциональная формула 6/12 сейчас представляется отличной комбинацией. Пусть процессоры с архитектурой Zen+ имеют не самую лучшую производительность на такт и не предлагают максимальные частоты, 6-ядерный Ryzen 5 1600 в этом классе еще долго будет оставаться актуальным. $110 – адекватная стоимость для подобного CPU. Неудивительно, что именно эта модель за последний месяц переместилась на первую позицию в рейтинге наиболее востребованных процессоров на hotline.ua.

AMD продолжает практиковать с апдейтами чипов предыдущего поколения. Видимо, опыт перевоплощения Ryzen 5 1600 оказался успешным, потому разработчик решил перевести на новое ядро еще одну модель начального уровня из линейки Ryzen первой волны. Речь о Ryzen 3 1200, который теперь предлагается в варианте с 12-нанометровым ядром и фактически принадлежит уже семейству Pinnacle Ridge. Как и в случае с 6-ядерным чипом, отличить процессор новой ревизии легко по обозначению. Для модификации на базе Zen+ используется индекс AF в обозначении. В частности, розничная «коробочная» версия обозначается YD1200BBAFBOX, тогда как предшественник – YD1200BBAEBOX. Несмотря на то, что заявленная частотная формула новинки идентична таковой для предшествующей модификации чипа – 3,1/3,4 ГГц, фактические значения под нагрузкой у версии AF выше. Внутренние оптимизации также приносят пользу, потому по уже доступным в сети результатам тестов новинки, версия Ryzen 3 1200 AF оказывается заметно производительнее стартовой модели трехлетней давности. Процессор очень даже достойный за свою цену (~$60), но если речь идет об игровой системе, то это все же вариант на случай тотальной нехватки бюджета на более мощный CPU. Все же речь идет о 4-ядерной модели без поддержки многопоточности SMT, а вы уже наверняка знаете, чем это чревато в ресурсоемких проектах. Потому еще раз отмечаем появление примечательного доступного чипа, но для базовой игровой платформы рекомендуем потратиться на Ryzen 5 1600 AF.

Платформа Socket AM4 в целом сейчас выглядит достаточно прогнозируемой основной в контексте относительно недорогих систем. AMD не стесняется значительно уценивать свои чипы предыдущих поколений, потому наверняка с выходом Ryzen 4000 модели семейства Matisse на базе Zen 2 будут предлагаться по очень интересным ценам. И это будет хорошая возможность для апгрейда нынешней базовой платформы. Перспектива через год заполучить какой-нибудь Ryzen 7 3700X за $150 выглядит весьма заманчиво. Пока это лишь смелые мечты, но в свое время мы не думали, что за такие деньги можно будет купить, например, Ryzen 7 2700. А они вон, в свободной продаже по такой цене.

В конце апреля компания AMD официально представила младшую линейку процессоров Ryzen 3 из семейства 7-нанометровых чипов Matisse. Серия включает две модели – Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Обе имеют функциональную формулу 4/8, 16 МБ кеш-памяти L3 и TDP в 65 Вт. Младшая модель оценена производителем в $99, старшая стоит $120. Вскоре будут доступны результаты практических тестов этих чипов и вполне вероятно, что это также окажутся весьма перспективные CPU для игровой системы начального уровня. В частности очень интересно соотношение сил этих моделей и Ryzen 5 1600 AF в игровых дисциплинах. В многопоточном режиме все же конфигураци 6/12 скорее окажется неско предпочтительнее, но чипы Matisse в штатном режиме имеют более высокие рабочие частоты и повышенный IPC. Интрига сохраняется. Более того, судя по утечкам, новые Ryzen 3 должны иметь неплохой частотный потенциал. Речь о возможных 4,5 ГГц, но это требует практических уточнений. В любом случае AMD готовится к выпаду основного конкурента.

Что же касается Intel, то здесь все куда менее прогнозируемо. После официального запуска новой десктопной платформы LGA1200 решения предыдущего поколения хотя формально и не утратили актуальности, но такой выбор сейчас не добавляет оптимизма. Здесь может привлекать разве что очень «вкусная» цена на Core i3-9100F, но об ограниченных возможностях 4-ядерных процессоров без поддержки многопоточности мы уже неоднократно говорили. Покупать что-то более дорогостоящее для LGA1151 сейчас уже вовсе не хочется.

В мае мы все еще не увидим в продаже доступных процессоров для LGA1200. Из немалого перечня анонсированных моделей, в первую волну традиционно войдут лишь чипы с разблокированными множителями. Остальные будут появляться позже. Более того, для этой платформы еще формально даже не представлены материнские платы на Intel B460/H410, не говоря уже о начале продаж подобных моделей. Потому LGA1200 в базовых конфигурациях будет, но, увы, не в мае. По этой причине любителям поиграть с ограниченным бюджетом рекомендуем в последний весенний месяц присмотреться к решениям для платформы AMD.

Системы на Intel мы временно исключаем из рекомендованных базовых конфигураций. Тем не менее, у нас уже есть ожидаемый перечень недорогих процессоров. Давайте посмотрим, что интересного в этой категории нам смогут предложить Comet Lake-S. Начнем с не очень приятных новостей. Intel оставила без изменений функциональную формулу чипов Pentium/Celeron. Тем самым производитель закрепляет за этими чипами статус заглушек для процессорного разъема. Pentium и Celeron получили +300 МГц к рабочей частоте и возможность использовать память DDR4-2666 объемом до 128 ГБ. Негусто как для перехода на следующее поколение. С другой стороны, для офисных печатных машинок такие процессоры пригодны, а на большее они и не претендуют.

С процессорами линейки Core i3 ситуация более интересная. Напомним, что все модели семейства Core получили поддержку многопоточности Hyper-Threading. Функциональная формула новых процессоров Core i3 приобрела вид 4/8. Такой же, как у Core i7 7-го поколения (Kaby Lake), представленных в начале 2017 года.

Если не учитывать экономичные версии, линейка включает три модели: Core i3-10100, Core i3-10300 и Core i3-10320. Кроме повышенных рабочих частот, две старшие версии также получили 8 МБ кеш-памяти L3 вместо 6 МБ у стартового чипа серии. В целом Core i3-10100 может оказаться вполне достойным вариантом для базовой игровой системы. Однако для ПК этого класса все же хотелось бы видеть более доступный CPU. Рекомендованная оптовая цена в $122 не отличается от таковой для предшественника – Core i3-9100. Но наверняка на старте продаж реальная стоимость окажется заметно выше. Если речь пойдет о сумме порядка $150, то это будет будет поводом задуматься о целесообразности такой покупки, учитывая возможность за ~$170 обзавестись 6-ядерной моделью Core i5-9400F.

К сожалению в новой серии пока не оказалось более доступной версии с отключенной интегрированной графикой. Наверняка это не случайное решение Intel. На старте продаж производитель рассчитывает получить максимальную прибыль в каждом сегменте. Условный Core i3-10100F стоимостью менее $100 наверняка повторил бы успех Core i3-9100F, но, увы, пока такого процессора нет в ассортименте компании.

Любопытно, что в перечне анонсированных процессоров также не оказалось модели Core i3 с разблокированным множителем. Вряд ли предшественники – Core i3-9350K/9350KF – пользовались повышенным спросом из-за цены, тяготеющей к таковой для младших Core i5, но все же это была возможность поэкспериментировать с разгоном. Возможно подобные чипы также со временем появятся и в линейке Comet Lake-S, но их успех будет зависеть от рекомендованной цены.

В целом появления LGA1200 в базовых платформах придется еще немного подождать. Есть ли в этом смысл? Да, если актуальные решения AMD вам не подходят по каким-либо причинам. Все же это платформа как минимум для двух поколений процессоров, к тому же активация Hyper-Threading для всех чипов Core увеличивает вариативность выбора конкретных моделей. Core i3 c формулой 4/8 становится неплохой базой, а стартовый Core i5-10400F (6/12, 2,9/4,3 ГГц) с рекомендованной ценой в $157 и вовсе представляет серьезную угрозу для конкурирующих процессоров этой ценовой категории. Наберемся немного терпения, в данном классе наконец-то намечаются интересные подвижки.

Этого не скажешь о ситуации с видеокартами. Radeon RX 570 8 ГБ и Radeon RX 580 8 ГБ по-прежнему предлагают лучшее соотношение цена/производительность в начальном сегменте. Для базовых платформ это принципиально важный критерий, потому неудивительно, что модели на Polaris 20 по-прежнему остаются в топе популярности. При выборе конкретной модели обращайте внимание на то, что для этих позиций периодически попадаются восстановленные (refurbished) устройства с ограниченным гарантийным сроком. Подобные экземпляры привлекают ценой, но определенные риски остаются.

Базовые версии Radeon RX 5500 XT 4 ГБ подешевели до $190. При равной стоимости с GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ выбрать конкретную модель будет не так просто. В целом достаточно схожие по производительности решения. С определенным преимуществом одной или другой модели, в зависимости от используемой игры. Radeon RX 5500 XT 4 ГБ чуть лучше сможет раскрыться при использовании с материнской платой и процессором поддерживающими PCI Express 4.0, но в базовых конфигурациях пока нет ни того, ни другого. Версии с 8 ГБ памяти все еще стоят $230–250, а это уже совсем рядом с более производительной GeForce GTX 1660.

Оптимальный игровой ПК

Для оптимальной игровой конфигурации на AMD мы рекомендуем процессор Ryzen 5 3600. Ускоренная модель Ryzen 5 3600X хотя и предлагается с чуть повышенными рабочими частотами, но под нагрузками при идентичном охлаждении фактическое отличие минимально и не повлияет на результаты в играх.

В качестве платформы для ПК этого класса предлагаем рассмотреть материнские платы на AMD B450. Сбалансированный по функциональности чипсет, не ограничивающий возможности разгона процессора/памяти. Согласно статистике hotline.ua, первая десятка наиболее популярных плат в каталоге состоит исключительно из моделей на AMD B450. Несколько лет назад сложно себе было представить нечто подобное. AMD доминирует в сегменте самосборов (DIY) и Intel придется немало потрудиться, чтобы вернуть утраченные позиции. Запуск новой платформы позволит несколько выровнять ситуацию, но компании понадобится идти на непопулярные меры, учитывая предложения конкурента.

Возвращаясь к материнским платам, стоит отметить очень широкий ассортимент моделей различных форматов и оснащения. В каталоге представлено около полусотни разноплановых устройств на AMD B450 стоимостью от $60 до $190. Здесь сложно давать конкретные рекомендации, потому как запросы могут отличаться. На наш взгляд стоит присмотреться к моделям с четырьмя слотами для модулей памяти, умеренной силовой подсистемой с дополнительным охлаждением элементов VRM, удобным расположением портов M.2 и достаточным количеством USB 3.0/3.1. По этой причине ориентируемся на платы стоимостью от $90.

Модели на AMD B450 наверняка получат поддержку процессоров следующего поколения – Ryzen 4000, которые вполне возможно появятся еще в этом году. Сам по себе чипсет предлагает вполне достойную функциональность, но в 2020-ом все же хотелось бы и в этом сегменте иметь поддержку PCI Express 4.0. Этот недостаток исправит новый чипсет AMD B550, который уже официально представлен, но материнские платы на его основе появятся в продаже лишь в середине июня. Наверняка производители изначально планировали показать свои модели на традиционной июньской Computex 2020, но в нынешнем году тайваньская выставка предварительно перенесена на конец сентября. Ну, ничего, как-то переживем отсутствие подходящей презентационной площадки. Пусть лучше эти платы скорее попадут на прилавки.

Какова ситуация с платформой Intel в этом классе? Печальная. Зная какие модели процессоров уже представлены для этой категории, нам сложно рекомендовать 6-ядерные чипы без поддержки Hyper-Threading для оптимальных систем. Потому мы предлагаем воздержаться от покупки системы на LGA1151 и все же дождаться новинок на LGA1200. Давайте предварительно посмотрим, какие модели из линейки Comet Lake-S вскоре потенциально могут занять процессорную позицию в этом классе. Intel представила сразу шесть классических моделей серии Core i5. Наибольший интерес, пожалуй, представляет уже упоминавшийся Core i5-10400F (2,9/4,3 ГГц), а также модель с разблокированным множителем и деактивированной графикой – Core i5-10600KF (4,1/4,8 ГГц) c рекомендованной ценой $237. Все чипы Core i5 теперь получили поддержку Hyper-Threading, а в играх функциональная формула 6/12 окажется очень кстати. Судя по утечкам, для разлоченной модели будет взят за основу 10-ядерный кристалл с припоем в качестве внутреннего термоинтерфейса. Тогда как младших моделей используется 6-ядерный кристалл с термопастой под крышкой. Однако еще требуют уточнения и практического подтверждения.

В любом случае позиции Intel в этом классе значительно усилятся. Новые Core i5 будут способны потягаться с Ryzen 5 3600/3600X в многопоточных задачах и наверняка окажутся несколько предпочтительнее в играх. При сравнимой производительности на такт, рабочие частоты у Core i5 будут все же повыше, равно как и дополнительный потенциал. Впрочем разгон процессоров по-прежнему будет возможен только на платах с чипсетом Z-серии. Ожидается, что модели на Intel Z490 будут стоить несколько дороже схожих по оснащениею версий на Intel Z370/Z390, а потому желающим экспериментировать с разгоном придется еще увеличить бюджет на покупку подходящей материнской платы. Хотя мы рассчитываем на скорый анонс моделей на более доступных PCH. Они ничем не удивят в плане функциональности, но позволят использовать новые процессоры со значительно улучшенным соотношением цена/производительность. Жаль, что несмотря на серьезную конкуренцию, Intel так и не отказалась от жесткого сегментирования и ограничения возможностей чипсетов начального и среднего уровней.

За прошедший месяц ситуация с видеокартами для оптимальных игровых конфигураций фактически не изменилась, как в плане предлагаемого ассортимента, так и стоимости имеющихся на рынке устройств. В ценовом сегменте $300–450 сейчас целый набор достойных внимания решений. Начиная от Radeon RX 5700 XT, заканчивая GeForce GTX 1660 SUPER/GTX 1660. Подробные выкладки по этому сегменту доступны в апрельском выпуске «ПК месяца».

Прогрессивный игровой ПК

С прогрессивными игровыми платформами ситуация во многом схоже с той, что мы имеем для базовой и оптимальной. Для ПК на AMD у нас есть безотказное проверенное решение в виде Ryzen 7 3700X. 8 ядер, 16 потоков, огромный кеш-буфер достаточно высокие частоты, припой под крышкой. С этим вариантом все прозрачно и прогнозируемо. Посетовать можно разве что на слегка возросшую за прошедший месяц розничную цену (+$20).

В ассортименте AMD также есть 12-ядерные Ryzen 9 3900X, но возможности такого чипа явно избыточны для игровой системы. Конечно, если вы не стримите с высоким качеством обработки видеопотока силами CPU. Для рабочих многопоточных задач вариант отличный и цена приемлемая, но исключительно для игр такие чипы пока не раскрывают свой потенциал. Если учитывать, что будущие консоли получат процессоры с количеством ядер/потоков 8/16, то запасе на перспективу пока также сложно говорить. В тоже время 12-ядерник точно не уступит 8-ядерной модели в играх. При использовании небольшого количества потоков он ускоряется очень агрессивно. Все же неудивительно, что Ryzen 9 3900X сейчас закрепился в пятерке самых популярных процессоров на hotline.ua, расположившись аккурат за Ryzen 7 3700X. Но владельцу такого CPU желательно уже иметь четкое представление о том, как использовать мощности чипа 12/24. Еще в большей мере это актуально при покупке 16-ядерного Ryzen 9 3950X. Но в этом случае вряд ли случайным окажется выбор процессора за $870, даже при подборе компонентов для прогрессивного игрового ПК с немалым исходным бюджетом.

Что слышно об анонсе будущих Ryzen 4000? Пока информации о чипах Vermeer не так много. Предположительно эти процессоры будут представлены осенью. Модели с архитектурой Zen 3 предложат увеличенное количество инструкций за такт (IPC), для производства будет использоваться улучшенный 7-нанометровый техпроцесс (возможный бонус к рабочим частотам), при этом количество вычислительных ядер окажется в нынешних рамках. AMD уже и так повысила планку для десктопных решений, теперь речь об увеличении эффективности каждого вычислительного ядра. Обратная совместимость с платами под Socket AM4 будет сохранена, как минимум для моделей с чипсетами AMD 4xx.

Платформу Intel в прогрессивных конфигурациях также ожидают большие перемены. Но, в ожидании новых чипов Comet Lake-S мы все же решили номинально оставить в майском выпуске решения на LGA1151. Процессор Core i7-9700KF обеспечивает отличные показатели в играх, но совсем скоро он будет заменен на модель из линейки Core 10-го поколения. Оценивая ассортимент представленных чипов, наибольшие перспективе оказаться в составе наших систем имеет Core i7-10700KF. Это 8-ядерный процессор с поддержкой Hyper-Threading, частотной формулой 3,8/5,1 ГГц и рекомендованной ценой $349. У нас нет иллюзий на счет фактической розничной стоимости, особенно на старте продаж, но надеемся, что все окажется заметно ниже, чем у Core i9-9900KF (~$520). Эти процессоры должны быть очень схожи по производительности как многопоточных задачах, так и в играх. Оба имеют функциональную формулу 8/16, принципиальных отличий в архитектуре нет, тактовые частоты также близки. Отличие в рекомендованных ценах – $349 vs. $463. Для Core 10-го поколения Intel заметно улучшила соотношение цена/производительность. Но, давайте все же дождемся реальных розничных значений. К тому же, для Comet Lake-S понадобится более дорогостоящая плата на Intel Z490. Просачивающиеся в сеть ценники здесь откровенно расстраивают, но, опять же, давайте дождемся официального начала продаж.

Серию новых Comet Lake-S возглавляют 10-ядерные процессоры Core i9. Разработка таких чипов в рамках 14-нанометрового техпроцесса очень непросто далась Intel. Анонс процессоров под LGA1200 неоднократно откладывался из-за необходимости оптимизировать 10-ядерный кристалл. Стоит ли использовать эти чипы для топовы игровых систем? Это вполне допустимо, но пока большой необходимости в этом нет. Появление процессоров с формулой 10/20 позволяет Intel потягаться с 12-ядерными Ryzen 9 3900X на полях многопоточных задач. Для игр такое количество вычислительных блоков пока избыточно. Конечно, Core i9-10900F/10900KF имеют повышенные рабочие частоты, со штатным ускорением до 5,2–5,3 ГГц на одно ядро и 4,6–4,9 ГГц – на все ядра, но для таких показателей придется использовать очень хорошее охлаждение. Несмотря на заявленный TDP в 125 Вт, краткосрочное потребление (PL2) 10-ядерных чипов может повышаться вплоть до 250 Вт. То есть энергетическая цена за высокую производительность в данном случае внушительная. Для определенных целей это оправдано, но для игровой платформы мы все же в первую очередь будет ориентироваться на новые Core i7, которым наконец-то вернули поддержку Hyper-Threading. Для чипов предыдущего поколения за нее требовалось изрядно доплатить.

В сегменте дискретной графики для прогрессивных систем штиль. В зависимости от финансовых возможностей, выбирать придется из старших моделей GeForce RTX. Для старта пригодна GeForce RTX 2070 SUPER, для желающих ускориться за умеренную плату стоит выбирать из моделей GeForce RTX 2080 SUPER, ну, а тем, кто «играет на все» не остается ничего другого, как смотреть в сторону GeForce RTX 2080 Ti.

NVIDIA продолжает готовиться к запуску следующего поколения дискретной графики на GPU с архитектурой Ampere. Возможно какие-то анонсы будут сделаны уже 14 мая на онлайн-конференции GTC 2020. Общий фокус мероприятия не направлен на игровые решения, однако крупицы информации здесь будут полезны. Известно, что для производства GPU на базе Ampere будет использоваться 7-нанометровый техпроцесс TSMC. В то же время калифорнийцы наладили сотрудничество с известным корейским производителем кремниевых кристаллов и следующее поколение процессоров с архитектурой Hopper скорее всего будет производиться силами Samsung по нормам 5 нм. Несмотря на традиционный двухгодичный цикл выпуска дискретной графики, в данном случае решения на Hopper возможно появятся уже в 2021 году. Впрочем, последние события показывают, что столь отдаленные планы могут корректироваться в силу различных обстоятельств.