AMD официально представила недорогие настольные CPU Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, а заодно и набор логики B550
Буквально на прошлой неделе мы узнали, что AMD собирается расширить модельный ряд 7-нм настольных CPU Ryzen 3000 (Matisse) «вниз» двумя 4-ядерными Ryzen 3 с поддержкой SMT. Что же, AMD не стала затягивать с анонсом и буквально только представила долгожданные недорогие Ryzen 3 3100 и 3300X, а заодно и набор системной логики B550 для недорогих системных плат с разъемом AM4.
Если коротко, все предварительные данные подтвердились. Чипы Ryzen 3 3100 и 3300X, которые теперь являются самыми младшими представителями 7-нм семейства Matisse, получили по четыре ядра Zen 2 с поддержкой SMT, 16 МБ кэш-памяти L3 и характеризуются номинальным теплопакетом 65 Вт. Как и другие старшие собратья Matisse, новинки работают с памятью DDR4-3200 в двухканальном режиме и располагают контроллером PCI Express 4.0.
Отличие между Ryzen 3 3100 и 3300X, кроме буквы X, указывающей на поддержку фирменной функции разгона XFR, одно и заключается в Boost-частоте: Ryzen 3 3100 может разгоняться до 3,9 ГГц, а Ryzen 3 3300X — до 4,3 ГГц. Номинальная частота идентична — 3,8 ГГц. Модель Ryzen 3 3100 оценена в $99, а за Ryzen 3 3300X просят $120.
Основные технические характеристики и цены всех актуальных процессоров Ryzen 3, предшественников и конкурентов из «синего лагеря» станут Intel Core i3 10-го поколения (Comet Lake-S) доступны в таблице (новые модели выделены жирным).
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|Кэш-память L3, МБ
|TDP, Вт
|Рекомендованная цена, $
|Ryzen 3 3300X
|4/8
|3,8/4,3
|16
|65
|$120
|Ryzen 3 3100
|4/8
|3,8/3,9
|16
|65
|$99
|Ryzen 3 2300X
|4/4
|3,5/4,0
|8
|65
|недоступен
|Ryzen 3 3200G
|4/4
|3,6/4,0
|4
|65
|$99
|Core i3-10320
|4/8
|3,8/?
|8
|65
|Н/Д
|Core i3-10300
|4/8
|3,7/?
|8
|65
|Н/Д
|Core i3-10100
|4/8
|3,6/?
|8
|65
|Н/Д
|Ryzen 5 3400G
|4/8
|3,7/4,3
|4
|65
|$149
Купить Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X можно будет в мае (точная дата не называется).
Одновременно AMD представила набор системной логики B550 — более доступную альтернативу топовому X570, который предложит поддержку PCI-E 4.0 в новых Ryzen 3. Системные платы с чипсетом AMD B550 поступят 16 июня. Нам еще предстоит дождаться соответствущих анонсов, но известно, что в числе других OEM-производителей свои модели готовят ASRock, Asus, Gigabyte и MSI.
Источник: Tom’s Hardware