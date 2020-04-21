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AMD официально представила недорогие настольные CPU Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, а заодно и набор логики B550

AMD официально представила недорогие настольные CPU Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, а заодно и набор логики B550

AMD официально представила недорогие настольные CPU Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, а заодно и набор логики B550


Буквально на прошлой неделе мы узнали, что AMD собирается расширить модельный ряд 7-нм настольных CPU Ryzen 3000 (Matisse) «вниз» двумя 4-ядерными Ryzen 3 с поддержкой SMT. Что же, AMD не стала затягивать с анонсом и буквально только представила долгожданные недорогие Ryzen 3 3100 и 3300X, а заодно и набор системной логики B550 для недорогих системных плат с разъемом AM4.

Если коротко, все предварительные данные подтвердились. Чипы Ryzen 3 3100 и 3300X, которые теперь являются самыми младшими представителями 7-нм семейства Matisse, получили по четыре ядра Zen 2 с поддержкой SMT, 16 МБ кэш-памяти L3 и характеризуются номинальным теплопакетом 65 Вт. Как и другие старшие собратья Matisse, новинки работают с памятью DDR4-3200 в двухканальном режиме и располагают контроллером PCI Express 4.0.

Отличие между Ryzen 3 3100 и 3300X, кроме буквы X, указывающей на поддержку фирменной функции разгона XFR, одно и заключается в Boost-частоте: Ryzen 3 3100 может разгоняться до 3,9 ГГц, а Ryzen 3 3300X — до 4,3 ГГц. Номинальная частота идентична — 3,8 ГГц. Модель Ryzen 3 3100 оценена в $99, а за Ryzen 3 3300X просят $120.

Основные технические характеристики и цены всех актуальных процессоров Ryzen 3, предшественников и конкурентов из «синего лагеря» станут Intel Core i3 10-го поколения (Comet Lake-S) доступны в таблице (новые модели выделены жирным).

ПроцессорКол-во ядер/потоковЧастота номинальная/Boost, ГГцКэш-память L3, МБTDP, ВтРекомендованная цена, $
Ryzen 3 3300X4/83,8/4,31665$120
Ryzen 3 31004/83,8/3,91665$99
Ryzen 3 2300X4/43,5/4,0865недоступен
Ryzen 3 3200G4/43,6/4,0465$99
Core i3-103204/83,8/?865Н/Д
Core i3-103004/83,7/?865Н/Д
Core i3-101004/83,6/?865Н/Д
Ryzen 5 3400G4/83,7/4,3465$149

Купить Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X можно будет в мае (точная дата не называется).

Одновременно AMD представила набор системной логики B550 — более доступную альтернативу топовому X570, который предложит поддержку PCI-E 4.0 в новых Ryzen 3. Системные платы с чипсетом AMD B550 поступят 16 июня. Нам еще предстоит дождаться соответствущих анонсов, но известно, что в числе других OEM-производителей свои модели готовят ASRock, Asus, Gigabyte и MSI.

Источник: Tom’s Hardware

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