AMD официально представила недорогие настольные CPU Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, а заодно и набор логики B550

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Буквально на прошлой неделе мы узнали, что AMD собирается расширить модельный ряд 7-нм настольных CPU Ryzen 3000 (Matisse) «вниз» двумя 4-ядерными Ryzen 3 с поддержкой SMT. Что же, AMD не стала затягивать с анонсом и буквально только представила долгожданные недорогие Ryzen 3 3100 и 3300X, а заодно и набор системной логики B550 для недорогих системных плат с разъемом AM4.

Если коротко, все предварительные данные подтвердились. Чипы Ryzen 3 3100 и 3300X, которые теперь являются самыми младшими представителями 7-нм семейства Matisse, получили по четыре ядра Zen 2 с поддержкой SMT, 16 МБ кэш-памяти L3 и характеризуются номинальным теплопакетом 65 Вт. Как и другие старшие собратья Matisse, новинки работают с памятью DDR4-3200 в двухканальном режиме и располагают контроллером PCI Express 4.0.

Отличие между Ryzen 3 3100 и 3300X, кроме буквы X, указывающей на поддержку фирменной функции разгона XFR, одно и заключается в Boost-частоте: Ryzen 3 3100 может разгоняться до 3,9 ГГц, а Ryzen 3 3300X — до 4,3 ГГц. Номинальная частота идентична — 3,8 ГГц. Модель Ryzen 3 3100 оценена в $99, а за Ryzen 3 3300X просят $120.

Основные технические характеристики и цены всех актуальных процессоров Ryzen 3, предшественников и конкурентов из «синего лагеря» станут Intel Core i3 10-го поколения (Comet Lake-S) доступны в таблице (новые модели выделены жирным).

Процессор Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L3, МБ TDP, Вт Рекомендованная цена, $ Ryzen 3 3300X 4/8 3,8/4,3 16 65 $120 Ryzen 3 3100 4/8 3,8/3,9 16 65 $99 Ryzen 3 2300X 4/4 3,5/4,0 8 65 недоступен Ryzen 3 3200G 4/4 3,6/4,0 4 65 $99 Core i3-10320 4/8 3,8/? 8 65 Н/Д Core i3-10300 4/8 3,7/? 8 65 Н/Д Core i3-10100 4/8 3,6/? 8 65 Н/Д Ryzen 5 3400G 4/8 3,7/4,3 4 65 $149

Купить Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X можно будет в мае (точная дата не называется).

Одновременно AMD представила набор системной логики B550 — более доступную альтернативу топовому X570, который предложит поддержку PCI-E 4.0 в новых Ryzen 3. Системные платы с чипсетом AMD B550 поступят 16 июня. Нам еще предстоит дождаться соответствущих анонсов, но известно, что в числе других OEM-производителей свои модели готовят ASRock, Asus, Gigabyte и MSI.

Источник: Tom’s Hardware